Cervia celebra 30 anni di Sapore di Sale: torna la storica Rimessa del Sale

Cervia (Ra) celebra il sale con la trentesima edizione di Sapore di Sale, in programma dal 3 al 6 settembre 2026. Quattro giornate tra cultura, gastronomia, ambiente, musica e memoria, con il Sale Dolce di Cervia al centro del racconto. Il Sale Dolce di Cervia sarà il filo conduttore di una manifestazione che attraversa la storia delle saline e del territorio, ma anche la cucina italiana, il paesaggio, l’ambiente, l’arte e la cultura popolare. Il programma alterna incontri, degustazioni, spettacoli, musica, visite e momenti dedicati alla memoria della comunità salinara.

Il Sale Dolce di Cervia al centro di Sapore di Sale 2026

Sapore di Sale 2026 e la Rimessa del Sale

Il momento simbolico della manifestazione sarà la Rimessa del Sale, sabato 5 settembre alle 16 in Piazzale Salinari. La storica “burchiella”, carica di Sale Dolce di Cervia, raggiungerà il Porto Canale rievocando l’antico viaggio che concludeva la raccolta del sale. Il prodotto sarà quindi distribuito al pubblico a offerta libera, mentre le donazioni saranno devolute allo IOR. La trentesima edizione mette in relazione il patrimonio salinaro con temi e linguaggi contemporanei, mantenendo il sale come elemento centrale di un programma articolato.

Appuntamento sabato 5 settembre con la Rimessa del Sale

Cucina italiana e cultura gastronomica a Cervia

Giovedì 3 settembre, dopo l’inaugurazione alle 19 in Piazzale Salinari, i Magazzini del Sale Torre ospiteranno un incontro sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO. Il pinzimonio sarà il punto di partenza per un confronto tra produttori, istituzioni e cultura gastronomica, seguito da una degustazione con olio e Sale Dolce di Cervia. Venerdì 4 settembre il Consorzio Parmigiano Reggiano porterà in Piazzale Salinari “Fuoco al Mito”, dedicato alla cottura della forma, dalla lavorazione fino alla marchiatura e alla degustazione.

Tanti appuntamenti all'insegna della gastronomia a Sapore di Sale 2026

Trent’anni di Sapore di Sale tra memoria e patrimonio

Sabato 5 settembre, oltre alla Rimessa del Sale, è previsto un annullo postale speciale per i trent’anni della manifestazione, con una cartolina realizzata a partire da una fotografia storica del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Nel pomeriggio e in serata, Casa Artusi e MuSa – Museo del Sale di Cervia saranno protagonisti di un incontro sul patrimonio immateriale e sul ruolo di archivi, documenti e memoria nella costruzione di esperienze contemporanee e strumenti di tutela.

Tante iniziative in programma per far conoscere il sale in tutte le sue forme

Domenica 6 settembre i Magazzini del Sale ospiteranno “Bianco Sale”, il pranzo celebrativo del trentennale. Il programma proseguirà con esperienze gastronomiche e sensoriali dedicate al sale, all’acqua e alla salamoia, oltre che agli ecosistemi delle saline e al confronto con altre realtà italiane.

Concerti e spettacoli durante Sapore di Sale

La manifestazione comprende anche un programma musicale. Giovedì 3 settembre alle 21, in Piazzale Salinari, Luca Bergamini con Goodbye, tribute band ufficiale dei Pooh, si esibirà in un concerto offerto alla cittadinanza da Orogel per il cinquantesimo anniversario dell’azienda.

In programma diversi eventi musicali a Sapore di Sale 2026

Sabato 5 settembre, dopo la presentazione della squadra femminile Consolini Volley 1907, impegnata nel Campionato Nazionale di Serie A1, sarà la volta di The Royal Band, tribute band ufficiale dei Queen, con un concerto dedicato agli ottant’anni dalla nascita di Freddie Mercury. La chiusura di domenica sera sarà affidata a N.E.I.L, con un repertorio dedicato alle canzoni del cantautorato italiano legate al mare.

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Saline, mostre e percorsi sul territorio

Il programma comprende inoltre mostre, passeggiate patrimoniali e visite all’antica Salina Camillone, insieme ad appuntamenti dedicati alla cultura popolare, alla storia e all’antropologia del sale. Non mancano sound art e iniziative gastronomiche, che ampliano il racconto dal prodotto al paesaggio e agli ecosistemi delle saline. Per quattro giorni Cervia utilizzerà quindi il sale come chiave per raccontare ambiente, lavoro, cultura, cucina e comunità. Il trentesimo anniversario di Sapore di Sale diventa così un’occasione per valorizzare un patrimonio ancora centrale nell’identità del territorio e mostrarne le connessioni con il presente.

Le saline di Cervia (Ra)