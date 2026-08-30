Giamaica: ristoranti, dimore da mito e boutique hotel nell’isola del reggae

La Giamaica delle cartoline - quella fatta di spiagge bianche, palme inclinate sul turchese del mare e le note inconfondibili del reggae di Bob Marley diffuse nell'aria - è solo la superficie di un territorio con un'anima ben più complessa e ricca. Per catturare la vera essenza di quest’isola caraibica da mito contemporaneo, il percorso passa inevitabilmente attraverso l'enogastronomia, le piantagioni che modellano il paesaggio, le tradizioni locali ancora vivissime a tavola.

Oltre il mare: i profili verdi delle Blue Mountains, cuore autentico e montano dell'isola

Per comprenderne l’identità bisogna sedersi a tavola, fermarsi lungo le strade per assaggiare la cucina locale - a partire dal celebre jerk - ed entrare così in contatto diretto con la quotidianità dell'isola, visitare le piantagioni e le distillerie storiche di rum per ripercorrere i secoli di storia che ne hanno plasmato l'economia e la società, risalire verso i rilievi dove si viene avvolti dal profumo del pregiato caffè delle Blue Mountains, simbolo dell'entroterra più autentico.

La classica cartolina giamaicana: la celebre spiaggia di Seven Mile a Negril

Boutique Hotel e dimore storiche, inoltre, conservano le tracce di scrittori, musicisti e attori che le hanno abitate e sono i posti di straordinario charme dove alloggiare. La Giamaica - con il suo inconfondibile stile di vita rilassato - resta una terra di mare e di sole, ma la sua vera ricchezza emerge negli incontri, nei sapori e nei luoghi che hanno saputo mantenere un rapporto autentico con le comunità e con il paesaggio. Il periodo migliore per andarci è da novembre a maggio: se volete regalarvi un’esotica fuga al caldo nei nostri mesi invernali, è il momento che iniziate a pensarci!

La cucina giamaicana: storia di incontri e contaminazioni gustose

La cucina giamaicana rispecchia la complessa identità di questa terra e racconta una storia di incontri e contaminazioni: tradizioni degli indigeni Taino, arricchite e trasformate dall'influenza determinante degli schiavi africani, e successivamente modellate dagli apporti di colonizzatori spagnoli e britannici, lavoranti indiani ed esuli cinesi. Senza dimenticare il timbro, assolutamente originale, della cultura rastafariana che qui ha avuto origine.

Materie prime fresche, crostacei e un ricco mix di spezie locali: l'essenza della variegata identità gastronomica giamaicana

La sovrabbondante disponibilità di materie prime tropicali e spezie si fondono in una cucina decisa e speziata, in equilibrio magistrale tra la dolcezza avvolgente della frutta, la piccantezza audace dei peperoncini e l'aroma profondo delle spezie. Che si tratti di bancarelle di cibo di strada, locali di lusso, ristoranti d'albergo troverete sempre piatti deliziosi e autentici, preparati con l’orgoglio e con la tipica grinta giamaicana.

Il Jerk giamaicano: simbolo gastronomico e di libertà

Il simbolo gastronomico dell’isola è il Jerk, che non indica semplicemente una ricetta, ma un metodo di preparazione legato alla storia della Giamaica. Carne e pesce vengono marinati a lungo in una miscela piccantissima nella quale entrano pimento (il pepe giamaicano, caratterizzato da note che ricordano chiodi di garofano, cannella e noce moscata), il micidiale peperoncino Scotch Bonnet, timo fresco, cannella, noce moscata, sale, aglio e cipollotti (potete portare a casa il miscuglio di spezie, più o meno piccanti, per prepararlo: lo troverete in tutti i mercati e negozi, in mille versioni).

La preparazione tradizionale del pollo jerk, affumicato lentamente sulla brace alimentata con legno di pimento

Seguono la cottura e l’affumicatura sulla brace, tradizionalmente alimentata con legno di pimento, capace di conferire agli alimenti un aroma speziato e penetrante. Il Jerk è un vero e proprio simbolo di libertà. Nato nel XVII secolo quando gli schiavi africani fuggiti dalle piantagioni (i cosiddetti Maroon) trovarono rifugio tra le impervie montagne dell'isola, questo sistema consentiva di conservare e cucinare la carne senza produrre fumi visibili che potessero tradire la loro posizione.

Pesce fresco grigliato con anelli di cipolla e peperoncino Scotch Bonnet, un'altra variante immancabile della cucina locale

Il Jerk si incontra ovunque: nei ristoranti, nei mercati e soprattutto nei chioschi che costeggiano le strade e di solito viene accompagnato da riso e fagioli, verdure, platano fritto (grosso frutto tropicale simile a una banana) o festival, il caratteristico pane dolce fritto. Il fumo che sale dalle griglie è uno dei segnali più autentici del viaggio, un invito a fermarsi e osservare le persone intente a controllare lentamente la cottura. Pollo e maiale sono le versioni più diffuse, ma la tecnica viene applicata anche al pesce appena pescato. Il risultato è un equilibrio vigoroso tra piccantezza, dolcezza e note affumicate.

Piatti iconici giamaicani e birra Red Stripe

Dal pesce fresco agli stufati sostanziosi e una varietà di frutti tropicali mai assaggiati prima, la tavola giamaicana vanta altre, diffusissime, specialità quotidiane oltre al celebre Jerk. Ackee and Saltfish è il piatto nazionale per eccellenza e viene di solito mangiato a colazione. L'ackee, un frutto nazionale della Giamaica originario dell'Africa occidentale che acquista da cotto il colore e la consistenza soffice delle uova strapazzate, viene saltato in padella con baccalà dissalato, pomodori, cipolle, peperoni e abbondante pepe nero.

Il frutto dell'ackee aperto e maturo: una volta cotto diventa la base del celebre piatto nazionale giamaicano

Rice and Peas è invece il contorno immancabile della domenica: il riso viene cotto lentamente insieme a fagioli rossi nel latte di cocco fresco, aromatizzato con rami di timo, aglio e un pizzico di Scotch Bonnet intero. Curry Goat, eredità diretta dell'immigrazione indiana del XIX secolo, è uno stufato di capra succulento, speziato al curry giallo, stracotto fino a rendere la carne tenerissima, servito con gnocchi fritti (fried dumplings) o platano maturo.

Un piatto di jerk chicken servito con contorni tradizionali, salse piccanti e festival, il tipico pane fritto giamaicano

Fra lo street food, da provare assolutamente le amatissime Jamaican Patties, deliziose mezzelune di sfoglia dorata alla curcuma farcite con carne speziata o verdure. Ad accompagnare i piatti è l’immancabile Red Stripe, la celebre birra giamaicana dalla bottiglia inconfondibile. Fresca e leggera, accompagna naturalmente i piatti speziati ed è diventata parte dell’immaginario dell’isola. Berla sulla spiaggia al tramonto, mentre il sole scende sul Mar dei Caraibi, può sembrare un’abitudine turistica, ma è una consuetudine autenticamente giamaicana, uno di quei semplici rituali nei quali paesaggio e quotidianità locale finiscono per coincidere.

La cucina rastafariana: filosofia Ital e benessere naturalistico

Un capitolo fondamentale è poi rappresentato dalla cucina Ital, legata alla spiritualità del movimento rastafari, nato in Giamaica negli Anni Trenta del secolo scorso e poi diffusosi nel mondo, in particolare negli Anni Ottanta, grazie a Bob Marley e alla musica reggae (o più precisamente roots reggae, che si distingue per i suoi messaggi spirituali, il ritmo lento one-drop e i bassi profondi) che promuove l'orgoglio nero, la vita in armonia con la natura, il rispetto per ogni forma di vita e la lotta contro l'oppressione della società occidentale.

Frullati di frutta tropicale e verdure fresche, simbolo della filosofia alimentari Ital devota alla natura e al benessere

Basata sul principio di consumare cibo naturale, puro e vitale ("vital" da cui Ital in dialetto rasta), questa tradizione esclude carne rossa, sale e zucchero raffinati e additivi chimici, privilegia ingredienti locali vegetali come batate, zucca, okra, zenzero e callaloo (una verdura a foglia verde simile allo spinacio). La dieta ha anche uno scopo spirituale: si mangia cibo Ital per accrescere la propria forza vitale (definita livity) e mantenere il corpo in armonia con la natura.

Rastasafari

Per conoscere la cucina rastafariana -ma soprattutto il loro mondo - si può trascorrere una giornata in una delle loro comunità. Vicino a Negril si può fare un interessantissimo Rastasafari, che non solo conduce alla scoperta della loro cultura e modo di vivere ma anche del mondo rural giamaicano.

In escursione a bordo di ATV durante il Rastasafari, alla scoperta delle colline e delle comunità rurali nei dintorni di Negril

Si assaggiano i loro cibi vegetariani, si impara a riconoscere erbe e piante, di cui vengono svelate le proprietà curative e alimentari. Alla guida di ATV, si attraversano poi colline coltivate in piccoli appezzamenti (ci sono anche piantagioni di marijuana, qui legali) e punteggiate di fattorie.

Rastasafari Roaring River District, Petersfield P.O. Westmoreland (NEGRIL) Giamaica Tel +876 822 5333

Stush in the Bush

Oppure - per provare una piacevole esperienza Livity - si può raggiungere Stush in the Bush, fra le colline di Saint Ann’s Bay. Qui Lisa e Chris hanno creato una realtà in cui il lusso sostenibile incontra la cultura Rasta e il carattere rustico della campagna si unisce a una sorprendente sensibilità gourmet.

Il momento del ritrovo in cerchio tra gli alberi da Stush in the Bush

Frutta, verdure ed erbe aromatiche provengono dalla fattoria biologica e diventano protagoniste di piatti naturali e creativi. Le tradizioni agricole Ital dialogano con i frutti esotici della terra giamaicana, dando vita a un’esperienza che dimostra come la cucina vegetale possa essere al tempo stesso essenziale, ricercata e strettamente connessa al territorio.

Jamaican Blue Mountain Coffee: Il caffè pregiato tra le montagne

La sorpresa più raffinata del gusto giamaicano arriva dalle Blue Mountains. Questa catena montuosa d’origine vulcanica alle spalle della capitale Kingston, che supera i 2.200 metri di altitudine, è la terra del Jamaican Blue Mountain Coffee, annoverato tra i caffè più pregiati, e cari, del mondo. L’altitudine, le piogge frequenti, il terreno fertile e le temperature miti favoriscono una maturazione lenta dei chicchi, dalla quale nasce un caffè aromatico, equilibrato, avvolgente e poco amaro, definito addirittura dolce, con note che variano dal tabacco alla vaniglia.

Le piantagioni sulle rigogliose colline delle Blue Mountains

Visitare una piantagione significa scoprire una Giamaica molto diversa da quella costiera - fatta di pendii verdi, sentieri, piccoli insediamenti e coltivazioni immerse nella foschia azzurrina che dà il nome alle montagne- e permette di seguire il percorso dal frutto alla tazzina, osservando la raccolta, l’essiccazione e la tostatura. Il caffè diventa così la chiave per esplorare un paesaggio diverso da quello costiero: fresco, verde e attraversato da sentieri, piccoli villaggi e coltivazioni adagiate sui pendii.

Una tazzina di Jamaican Blue Mountain Coffee servita con vista sulle colline

Ogni anno, generalmente nel mese di marzo, il Blue Mountain Coffee Festival celebra questa eccellenza con degustazioni, incontri con i produttori, dimostrazioni e proposte gastronomiche. Chi desidera approfondire la conoscenza del territorio può seguire il Jamaica Blue Mountain Culinary Trail, un itinerario che riunisce piantagioni, ristoranti, dimore storiche e luoghi panoramici, mettendo in relazione il caffè con la cucina e le comunità locali. Panoramico e lungo circa 20 km, sale dalle vicinanze di Kingston fino alle Blue Mountains. Oppure può visitare una tenuta: nel cuore della regione di St. Andrew, poco lontano da Kingston due piantagioni storiche permettono di vivere da vicino questo affascinante mondo.

Craighton Estate

Situata a Irish Town, a circa un'ora da Kingston, la tenuta Craighton è la piantagione più famosa, organizzata e facilmente accessibile dell'isola. Proprietà della Ueshima Coffee Company (un'azienda con sede in Giappone), la tenuta viene gestita in collaborazione con esperti degustatori giapponesi.

La storica Great House di Craighton Estate ad Irish Town, punto di partenza per i tour guidati e le degustazioni nelle Blue Mountains

L'esperienza principale consiste in un tour educativo di circa un'ora e mezza, che include una passeggiata immersiva nella piantagione di caffè, la visita alla magnifica Great House in stile georgiano risalente al 1805, un approfondimento sulla storia della produzione caffeicola in Giamaica, una degustazione professionale guidata per imparare a riconoscere le note aromatiche della bevanda.

Clifton Mount Estate

In alternativa, e per me più interessante, è una visita a Clifton Mount Estate, fondata nel XVIII secolo, una delle piantagioni più antiche della Giamaica ancor oggi attive. È la meta ideale per gli amanti dell'agricoltura sostenibile e per chi desidera visitare tenute storiche che rispettano l'ecosistema.

Una panoramica dall'alto della Great House di Clifton Mount Estate

Questa tenuta si distingue per un primato unico: è l'unica azienda sull'isola a controllare internamente l'intera filiera produttiva, curando ogni singolo passaggio dalla selezione dei germogli fino al confezionamento finale del prodotto. La tenuta vanta inoltre la prestigiosa certificazione biologica e sostenibile Rainforest Alliance.

Rum giamaicano: storia, aromi Hogo e distillerie storiche

Nessun viaggio gastronomico in Giamaica può dirsi completo senza esplorare il mondo del rum. Prodotto dalla lavorazione della canna da zucchero fin dal XVII secolo, è famoso in tutto il mondo per il suo profilo aromatico inconfondibile, ricco di "hogo" (dalla storpiatura del francese haut goût), un aroma intenso, fruttato e pungente ottenuto grazie a fermentazioni lunghe e all'uso di alambicchi pot still in rame.

Bicchiere da degustazione per il rum e ruota degli aromi a Hampden Estate

Distillerie storiche come Appleton Estate o Hampden Estate producono distillati d'eccellenza, che spaziano dai rum bianchi ad altissima gradazione usati per i punch popolari, fino alle riserve invecchiate decenni in botti di quercia, capaci di regalare note di frutta matura, melassa, spezie e legno. Il rum non è soltanto una bevanda da meditazione o la base di cocktail iconici come il Planter's Punch, ma entra con prepotenza anche in cucina, sfumando stufati, marinature e dessert tradizionali.

Hampden Rum Estate

Iconica è Hampden Rum Estate con la sua elegante casa padronale e la grande distilleria alle spalle, una delle più antiche piantagioni di canna zucchero dell’isola, rinomata per i suoi rum dal grande carattere e dal sapore intenso, apprezzati in tutto il mondo.

Lo storico alambicco (pot still) esposto a Hampden Estate

Qui vengono organizzati RumTour, con visita in distilleria (dove vengono svelati i molteplici passaggi che portano alla sua creazione), degustazione guidate di varie tipologie di Rum e volendo, pranzo finale.

Boutique hotel in Giamaica

Dimore iconiche e raffinati boutique hotel. Ad accrescere il piacere di un viaggio del gusto, la Giamaica offre la possibilità di alloggiare non solo nei resort delle grandi catene internazionali, ma anche in dimore iconiche e raffinati boutique hotel. Molto prima che i grandi resort all-inclusive diventassero il suo simbolo, la Giamaica infatti era già il rifugio prediletto di scrittori, attori, musicisti e protagonisti del jet set internazionale. Errol Flynn, Ian Fleming, Bob Marley e i Rolling Stones trovarono qui luoghi nei quali isolarsi, creare e vivere lontano dai riflettori. Alcune delle dimore che li ospitarono conservano ancora oggi un fascino leggendario e accolgono i turisti. E non offrono soltanto soggiorni esclusivi, ma permettono di entrare in contatto con la vita dell’isola attraverso escursioni guidate, itinerari in bicicletta, visite alle aziende agricole e tour in barca organizzati da piccoli operatori. È un modello di ospitalità rivolto a chi cerca viaggi personalizzati e desidera spingersi oltre i percorsi più frequentati. Eccone alcune fra le più iconiche (e degli indirizzi del gusto), zona per zona.

Jakes Hotel - Treasure Beach

Sulla South Coast, protagonista è il Jakes Hotel di Treasure Beach, rinomato boutique hotel bohémien affacciato sulla Calabash Bay e fondato dalla famiglia Henzell. La sua storia è legata a Perry Henzell, regista di The Harder They Come, il film del 1972 che contribuì a diffondere nel mondo la cultura e la musica giamaicane. Il Jakes conserva ancora oggi questa vocazione creativa ed è diventato un punto di riferimento culturale della costa meridionale. L’hotel ospita il Calabash International Literary Festival, prestigioso appuntamento che tornerà nel 2027 richiamando a Treasure Beach scrittori, poeti, editori e lettori provenienti da diversi Paesi.

I cottage colorati del Jakes Hotel a Treasure Beach, affacciati sulla costa rocciosa della South Coast giamaicana

Con i suoi edifici colorati, i cottage artigianali, le decorazioni a mosaico e un'atmosfera eccentrica in stile Casbah, offre un'esperienza di soggiorno rilassante e informale, arricchita dalla Spa all'aperto e dalla piscina di acqua salata, oltre che dalla cucina genuina a base di pesce e piatti della tradizione giamaicana. Il soggiorno può essere completato con le escursioni in barca verso il celebre Pelican Bar, una costruzione di legno eretta su un banco di sabbia in mezzo al mare.

GeeJam Hotel - Port Antonio

Sulla costa nord-orientale, Port Antonio rappresenta una delle aree più affascinanti e creative della Giamaica. Una località che è un mix tra raffinatezza, memoria musicale e natura, con baie appartate e una foresta pluviale che arriva quasi fino al mare, che per decenni è stata il rifugio segreto del jet-set hollywoodiano, da Errol Flynn ad Audrey Hepburn. Nascosto nella vegetazione tropicale, là dove le Blue Mountains si tuffano nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi, il GeeJam Hotel è un boutique a quattro stelle dove l'isolamento nella natura incontaminata incontra la vibrante cultura musicale dell'isola. Varcando i cancelli, i rumori del mondo esterno svaniscono, sostituiti dal canto degli uccelli tropicali e dalle note accennate di una colonna sonora reggae.

Uno scorcio del GeeJam Hotel a Port Antonio, nascosto tra le palme e la vegetazione lussureggiante della costa nord-orientale della Giamaica

La struttura è celebre in tutto il mondo per il suo leggendario studio di registrazione all'avanguardia: tra queste mura hanno trovato ispirazione icone globali come Drake, Alicia Keys e i Gorillaz. Questa anima artistica si respira in ogni dettaglio e regala agli ospiti un'atmosfera da "rockstar in cerca di relax". Le sistemazioni sono capolavori di design e privacy. Dalle moderne "Rumba Rooms" alle cabine in legno immersee nella vegetazione, fino alla sontuosa villa Sanwood, ogni spazio è studiato per fondersi con l'ambiente circostante. Grandi vetrate e terrazze private offrono scorci sulla giungla e sull'oceano. La giornata scorre tra sessioni di yoga, massaggi rigeneranti nella spa e pomeriggi esclusivi sulla spiaggia privata della struttura, una baia riparata dove è possibile praticare kayak e paddleboard in totale tranquillità. La sera, il punto di ritrovo è l'iconico Bushbar, dove, sotto un tetto di palme e di fronte a un panorama indimenticabile, la cucina fusion unisce i sapori intensi della tradizione giamaicana a influenze asiatiche e internazionali.

Trident Hotel - Port Antonio

Poco distante sorge il Trident Hotel, un tempo frequentato dal jet set hollywoodiano degli anni Sessanta. Dopo un importante intervento di recupero, la struttura unisce oggi l’eleganza dell’architettura georgiana con il paesaggio lussureggiante della costa giamaicana. Un capolavoro di ospitalità contemporanea che reinterpreta il glamour intramontabile degli anni '50 e '60. La proprietà conta appena 13 ville esclusive fronte oceano, garantendo una privacy assoluta. Ogni residenza si presenta con un design minimalista dominato da tonalità candide, impreziosito da opere d'arte contemporanea e arredi geometrici.

Il Trident Castle a Port Antonio: la candida architettura della proprietà domina la costa e le acque del Mar dei Caraibi

Il vero punto di forza è la terrazza privata sul mare con piscina plunge pool. La vita serale si concentra all'interno del celebre Mike's Supper Club, un locale veramente unico che fonde l'atmosfera dei jazz club di Harlem con la cultura caraibica. Qui gli ospiti cenano a ritmo di musica dal vivo, osservando un rarissimo pianoforte a mezza coda Steinway del 1917 laccato in rosso Ferrari. La proposta gastronomica unisce sapientemente la tradizione giamaicana a tecniche d'avanguardia. In pochi minuti dall’hotel si raggiungono la leggendaria Blue Lagoon e la stupenda spiaggia di Frenchman's Cove.

GoldenEye - Oracabessa Bay

A Oracabessa Bay, nel settore centrale della costa settentrionale, un soggiorno mitico si vive a GoldenEye, l’ex residenza di Ian Fleming (e che fra l’altro è il titolo del 17° film della serie ufficiale, in cui Pierce Brosnan esordì nel ruolo di James Bond). Proprio qui lo scrittore ideò e scrisse i tredici romanzi dedicati a James Bond. Prima di diventare un celebre scrittore, il comandante Fleming aveva vissuto da protagonista la Seconda Guerra Mondiale come ufficiale dell'intelligence navale britannica. Al vertice di operazioni segrete, Fleming aveva lavorato a stretto contatto con i leader di Londra, gli alleati americani e una fitta rete di spie. Tra le missioni da lui supervisionate spiccava quella con il nome in codice “GoldenEye”.

Uno dei cottage del resort GoldenEye ad Oracabessa Bay, con accesso diretto alla laguna

Affascinato da questa sigla, nel dopoguerra Fleming ribattezzò “GoldenEye” la sua nuova residenza a Oracabessa. Pur non avendo competenze di architettura, progettò la dimora da solo e con assoluta sicurezza e ne fece un punto di ritrovo per artisti e celebrities. Sfidando le convenzioni, volle una struttura priva di vetri, sostituite da tradizionali persiane giamaicane: una scelta audace che ancora oggi permette alla brezza tropicale di rinfrescare la casa in ogni stagione. Oggi la proprietà - gestita da Chris Blackwell, fondatore della Island Records - è un esclusivo resort di lusso a 5 stelle, diffuso su oltre 20 ettari: una delle strutture più celebri dell’isola, che mantiene il legame con la letteratura, la musica e la creatività che ne hanno segnato la storia. Si tratta di un insieme di ville private, cottage e capanne sulla spiaggia, fra cui appunto quella di Fleming. Ognuna è immersa in giardini tropicali, fra spiagge private e calette appartate.

Ocho Rios: natura selvaggia e avventura nel cuore della Giamaica

Cornice di tantissime pellicole hollywoodiane, fra i centri turistici in più rapida crescita della Giamaica, Ocho Rios con i suoi scorci da cartolina, è un vero, lussureggiante Eden, con monti ricoperti da fittissime foreste che precipitano a picco nel mare, di un incredibile turchese. Un luogo fantastico per chi ama l’avventura, gli sport e le attività adrenaliniche, con il valore in più di poterli praticare in una cornice di natura primordiale (stupefacenti sono le Dunn’s River Falls).

Jamaica Inn Resort - Ocho Rios

A Ocho Rios, il Jamaica Inn Resort continua la tradizione di un’ospitalità classica e riservata, lontano dall’affollamento dei grandi resort ed è un'icona di stile classico e senza tempo. Fin dalla sua apertura nel 1950, questo rifugio tranquillo ha saputo conquistare il cuore di celebrità e viaggiatori raffinati in cerca di pace, stile retrò e relax totale sul mare. Nel corso del tempo ha accolto personalità come Errol Flynn, Katharine Hepburn e Marilyn Monroe. Il segreto del suo successo risiede in una combinazione perfetta di natura incontaminata, ospitalità d'altri tempi, design retrò.

lo stile classico delle suite con verande affacciate sulla baia privata di sabbia dorata

La struttura sorge su una splendida baia privata, affacciata su una spiaggia di sabbia dorata a forma di mezzaluna lunga circa 210 metri. L'esclusività si riflette anche nell'ospitalità: l'hotel dispone di sole 48 suite spaziose e cottage privati. Ogni sistemazione è dotata di ampie verande private che regalano una vista spettacolare sul Mar Caraibico. Per favorire una vera disconnessione dalla routine quotidiana e un riposo profondo, le camere sono volutamente prive di TV e invitano gli ospiti a rallentare e a ritrovare il rapporto con il mare, il silenzio e i ritmi dell’isola. L'esperienza sensoriale continua a tavola grazie al ristorante all'aperto, dove si cena sotto le stelle e accarezzati dalla brezza marina, gustando una raffinata selezione di piatti della cucina locale e internazionale.

Sandals Dunn’s River - Ocho Rios

Fra le più recenti aperture di Ocho Rios, il Sandals Dunn’s River è un lussuoso resort all-inclusive affacciato su uno splendido tratto di spiaggia di sabbia bianca, con suite dall’elegante design e nuovi concept culinari, che si declinano in ben 12 proposte. L’acqua che scorre al suo interno, così come quella delle piscine con cascata della Red Lane Spa, provengono dalle mitiche cascate Dunn’s River, poco lontane. Si può scegliere fra molte tipologie d’alloggio, dalle ville con piscina privata alle SkyPool Butler Suites, le prime in Giamaica con piscine a sfioro col balcone dal bordo in vetro e vista sull’oceano, per un effetto a cascata infinita sul Mar dei Caraibi.

Vista dall'alto delle Coyaba Sky Villa Rondoval con piscine private e canali d'acqua che attraversano il resort

Raffinatissima l’offerta gastronomica articolata in 12 ristoranti Global Gourmet dalle diverse atmosfere, che spazia dalla cucina locale alle più raffinate cucine del mondo, e 9 bar, tra cui il BLŪM ispirato alle Blue Mountains, dove si può gustare una selezione di caffè artigianali, birra fredda in stile giapponese o gustare prelibatezze ispirate all’isola e intrise di sapore locale, e il Dunn’s Rum Club che offre agli ospiti la più grande selezione di rum della Giamaica: da provare!

Miss T’s Kitchen - Ocho Rios

A Ocho Rios, tappa d’obbligo (per la sua assoluta autenticità) è Miss T’s Kitchen, un ristorante in stile rustico che offre una selezione di piatti e bevande giamaicani genuini e fatti in casa, il tutto sotto ombreggiate e coloratissime tettoie immerse in un rigoglioso giardino. Gestito dalla chef autodidatta Anna-Kay Tomlinson, offre un’esperienza gastronomica giamaicana autentica basata sulla filosofia del "country cookin". Il menu celebra i sapori tradizionali dell'isola: fra i piatti iconici, la famosa Miss T's Oxtail (coda di bue stufata con fagioli burro), il tenero capretto al curry Curried Goat e l'immancabile Jerk Chicken.

La sala all'aperto del ristorante rustico firmato dalla chef Anna-Kay Tomlinson

Per chi cerca sapori unici, il ristorante propone l'originale Oxtail Pasta (penne con coda di bue disossata) e la colazione nazionale a base di Ackee and Saltfish. Non mancano opzioni vegetariane, vegane e senza glutine. L'ambiente all'aperto, privo di pareti e decorato con luci colorate, amplifica la sensazione di relax, accompagnato da ottima musica roots. Un servizio caloroso e prezzi accessibili completano l'esperienza, rendendolo una tappa imperdibile per chi desidera assaporare la vera essenza della cucina caraibica in un contesto informale e accogliente.

Montego Bay: spiagge, resort ed eleganza senza tempo

Proseguendo sulla costa settentrionale, un’altra gettonatissima zona di mare è quella di Montego Bay e dei suoi dintorni, nota per le lunghe spiagge (le più popolari sono Doctor's Cave Beach e Walter Fletcher Beach), i resort balneari, il Parco marino dove si fa snorkeling nei pressi della barriera corallina, i campi da golf. A Montego Bay si concentrano alcuni degli indirizzi storici più importanti della Giamaica. Il Round Hill su un promontorio privato, è celebre per aver ospitato la luna di miele di John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy e per gli ambienti firmati da Ralph Lauren, da tempo legato alla struttura. Ville bianche, giardini tropicali e affacci sul mare conservano il carattere di un’eleganza sobria e senza tempo.

Half Moon - Montego Bay

Insieme al Round Hill, l’Half Moon è un altro tassello della grande tradizione dell’ospitalità giamaicana. Le loro vicende si intrecciano con quelle dell’aristocrazia britannica e di importanti famiglie industriali, ma l’offerta contemporanea guarda anche allo sport, al benessere e alla scoperta del territorio. Il resort, fondato nel 1954 su 160 ettari, ha la spiaggia privata e sistemazioni esclusive amate da celebrità e viaggiatori.

La vista panoramica dall'alto della spiaggia privata dell'Half Moon Resort

La struttura si suddivide in tre aree distinte: Founders Cove, con il suo fascino storico; Eclipse, moderna e contemporanea; e Rose Hall Villas, che offre ville private con personale dedicato. L'offerta sportiva include un campo da golf a 18 buche, un centro ippico, campi da tennis e un centro benessere, mentre la gastronomia vanta ristoranti di alto livello, come The Sugar Mill, che serve cucina giamaicana raffinata, e Delmare, specializzato in pesce fresco.

S Hotel - Montego Bay

Raffinato e contemporaneo è l'S Hotel, Luxury Boutique Hotel all inclusive che si affaccia con la sua grande piscina sull’iconica spiaggia di Doctor’s Cave, una delle più belle dell’isola.

La moderna struttura del boutique resort adults only affacciata direttamente sulla celebre spiaggia di Doctor's Cave Beach a Montego Bay

Design rigoroso e personalizzato, opere d’arte contemporanea, camere spaziose ed eleganti simili a monolocali con bagni in stile Spa pluripremiati, una Spa con approccio olistico, cibi freschi e salutari e piatti squisiti preparati con ingredienti locali che si possono gustare ad ogni ora nei vari ristoranti e bar della struttura, musica di sottofondo che scandisce i vari momenti della giornata, infinity pool sul roof, l'S Hotel è un rifugio sofisticato Adults only.

Pier 1 on the Waterfront - Montego Bay

Pier 1 on the Waterfront è un frequentatissimo ristorante-bar all’aperto che offre agli ospiti cibo eccellente, musica (la sera impossibile non lasciarsi trascinare dal ritmo e non ballare) e una bellissima vista panoramica sulla baia della città.

Vista aerea serale del ristorante-bar all'aperto Pier 1 on the Waterfront affacciato sulla baia di Montego Bay

Se il re della tavola è il ricco menù a base di pesce (dall'aragosta al granchio di terra, una specialità locale, rivisitato in chiave giamaicana), ottimi sono i gustosi piatti della più autentica tradizione giamaicana, dal jerked chicken al curried goat, dal capretto al curry alla coda di bue. Ad accompagnare il cibo, una selezione di birre locali e una serie di creativi cocktail.

Pier 1 on the Waterfront Howard Cooke Blvd Montego Bay Giamaica Tel +1 876-286-7208

Negril: spiagge da sogno e boutique hotel sulle scogliere

Sulla punta occidentale della Giamaica, Negril è tutto quanto (e di più) ci si aspetta da una vacanza ai Caraibi. Qui si trovano le spiagge più belle dell’isola, fra cui la mitica Seven Mile Beach considerata fra le Top al mondo, ma anche le frastagliate scogliere per le quali la località è nota. Sulle spettacolari scogliere vulcaniche di West End, dove la roccia scura incontra le sfumature turchesi del Mar dei Caraibi, sorgono due dei boutique hotel più affascinanti dell’isola: il Rockhouse e il The Caves, che offrono un’esperienza lontana dal turismo di massa, ma con due anime profondamente diverse.

Rockhouse Hotel - Negril

Il Rockhouse è la scelta ideale per chi cerca un lusso accessibile e un’atmosfera squisitamente rustico-chic. Frequentato nel tempo da Bob Marley e Bob Dylan, è un eco-boutique hotel ispirato alla bellezza e alla maestosità della natura costruito direttamente sulla roccia. Le sue iconiche capanne in pietra e legno, con i tetti di paglia, sono immerse in una fitta vegetazione tropicale che garantisce privacy e frescura. In tutto sono 40 fra ville e capanne.

Le apanne in pietra e paglia dell'eco-boutique hotel costruite a picco sulla scogliera e immerse nella vegetazione

Il fulcro della vita sociale è la splendida piscina a sfioro di 18 metri, letteralmente scavata nella roccia. Attraverso scalette e sentieri intagliati nella pietra, gli ospiti possono scendere direttamente in acqua per nuotare o fare snorkeling tra i pesci tropicali. Fra i must, il ristorante panoramico con ottimi piatti della tradizione giamaicana e caraibica, lo yoga e i massaggi in riva all'oceano e gli altri trattamenti naturali della Spa. Indimenticabili i tramonti. È un luogo vibrante, ecologico e profondamente integrato con la comunità locale, situato a breve distanza dal celebre Rick’s Cafe. Non accetta ospiti con meno di 12 anni.

The Caves - Negril

Se il Rockhouse celebra la natura aperta, il The Caves fa della segretezza e del misticismo il suo punto di forza. Questo boutique hotel a 5 stelle all-inclusive, noto per i suoi ambienti ricavati lungo la costa calcarea e riservato esclusivamente alle coppie, ridefinisce il concetto di romanticismo. È composto da soli 11 cottage in pietra e legno con tetti in paglia, colorati e personalizzati, immersi in giardini tropicali che sorgono sopra un reticolo di grotte marine calcaree. Il vero elemento magico? La possibilità di cenare a lume di candela all'interno di una grotta privata lambita dalle onde, o di sorseggiare un cocktail di rum locale al Blackwell Rum Bar, interamente ricavato all'interno della roccia a livello del mare.

I caratteristici cottage in pietra e legno arroccati sulla scogliera calcarea con la scaletta per la discesa diretta alle acque cristalline

Qui la privacy è assoluta e l'assenza di televisori invita alla totale disconnessione dal mondo esterno. Per scendere al mare, scalette in pietra per fare snorkeling sulla barriera corallina o punti da cui tuffarsi da 10 metri d'altezza. Una piscina panoramica di acqua salata, una jacuzzi sul bordo della scogliera e la FieldSpa per massaggi vista oceano garantiscono relax e benessere. A tavola, si celebra la cucina locale biologica con ingredienti freschi a chilometro zero. The Caves è uno degli indirizzi che meglio sintetizzano la capacità dell’isola di trasformare il paesaggio naturale in parte integrante dell’ospitalità.

Rick's Café - Negril

Il posto più in dove ammirare il tramonto è l’iconico Rick's Café arroccato su una scogliera, dove ci si gode il calar del sole al ritmo di reggae suonato dal vivo, sorseggiando cocktail a base di Rum o una ghiacciata Red Stripe, mentre i più temerari gareggiano in spericolati tuffi (“il battito del cuore”) dall’alto dei 10 metri della scogliera. Dato che è uno dei locali più cool della Giamaica (e fra i 10 più famosi al mondo), è meglio prenotare. Nato nel 1974 quando Negril era un villaggio di pescatori senza elettricità, il locale ha contribuito a dare al turismo giamaicano l’attuale impronta. Il Rick's Café di Negril non è solo un punto panoramico mozzafiato, ma un vero tempio della mixology caraibica e il suo bancone del bar è il palcoscenico di cocktail che uniscono sapori tropicali e distillati di altissimo livello. La drink list del locale celebra l'anima della Giamaica attraverso miscele rinfrescanti, pensate per contrastare la calura tropicale e accompagnare le performance live di musica reggae. Fra i cocktail imperdibili: Rum Punch, il re indiscusso dei Caraibi.

La terrazza affollata del Rick's Café a picco sulla scogliera durante lo spettacolo del tramonto sul mare

Questa miscela iconica unisce i leggendari rum scuri e chiari dell'isola a una combinazione di succhi di frutta tropicali, granatina e un tocco di succo di lime fresco. È il cocktail dell'accoglienza, dolce ma dal carattere deciso. Planter’s Punch, un pilastro della tradizione giamaicana. Preparato con rum Myers’s, Angostura, lime e zucchero, questo drink rappresenta l'equilibrio perfetto tra l'intensità del distillato locale e la freschezza degli agrumi. Frozen Rum Runner, la scelta ideale per chi cerca refrigerio dopo un tuffo dalle scogliere. Servito ghiacciatissimo, unisce rum, liquore alla mora, liquore alla banana e succhi citrici in una texture vellutata e rigenerante. Exotic Margarita: sebbene la tequila regni suprema, la versione del Rick's viene personalizzata con estratti di frutta dell'isola, creando un ponte perfetto tra la tradizione messicana e le vibrazioni dei mari del sud. Si possono anche mangiare piatti semplici e veloci.

Miss Lily’s - Negril

Al ritmo del reggae e al profumo di spezie, il ristorante Miss Lily’s at Skylark si trova sulla famosa Seven Mile Beach di Negril, proprio di fronte al mare, con accesso diretto alla spiaggia e la possibilità di mangiare o bere un cocktail con i piedi sulla sabbia bianca. Nato dal successo delle celebri sedi di New York, questo avamposto culinario dall'atmosfera rilassata e accogliente ha rivoluzionato la ristorazione caraibica, fondendo la tradizione dell'isola con una vibrante atmosfera pop e contemporanea. Il ristorante si presenta come un'esplosione di colori vivaci e design vintage anni Settanta, con la musica di radio locali che accompagna gli ospiti dalla colazione alla cena. Al centro della scena domina il celebre Jerk Centre, dove pollo, salmone e costine di maiale vengono cotti lentamente secondo i metodi tradizionali, marinati in un mix segreto di pimento, scotch bonnet e timo selvatico.

La sala interna dal design vintage anni Settanta del ristorante situato sulla Seven Mile Beach di Negril