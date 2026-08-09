Il Garda oltre ad essere il lago più grande d’Italia, è un luogo straordinario circondato da montagne maestose e dolci colline che si specchiano nel “mare della Lombardia” ed offrono la giusta scenografia ad un paesaggio già incantevole. Poi le palme, gli oliveti e le limonaie profumano l’aria e colorano il paesaggio. Sulle sue sponde è un susseguirsi di borghi storici ed antichi paesi, a volte anche minuscoli, che danno vita a quel mosaico gardesano capace di rendere la vacanza oltremodo piacevole. Ogni località merita di essere scoperta con calma. Infatti è un piacere immergersi negli affascinanti centri storici, con i vicoli tortuosi e l’atmosfera vivace, dove è facile respirare le atmosfere medievali e rinascimentali. E perdersi tra le antiche stradine in pietra molte delle quali sono gallerie d’arte permanente a cielo aperto. Per esplorare con tranquillità questo territorio ricco di fascino e cultura si può scegliere con tranquillità il nuovissimo Stroblhof Lake Garda Active Family Spa Resort. Aperto dal marzo dell’anno scorso è un luogo di ispirazione sospeso tra il blu cangiante del Garda ed il verde luminoso delle Prealpi bresciane. È di proprietà della famiglia di Hansi e Sara Pircher, una nota dinastia di albergatori altoatesini, già titolare dello Stroblhof Südtirol, una struttura ricettiva di alto livello a San Leonardo in Passiria.

L'ingresso dello Stroblhof Lake Garda

Stroblhof Lake Garda: oasi di pace e relax con vista lago

Lo Stroblhof Lake Garda si trova in una posizione invidiabile - a Formaga una frazione collinare di Gargnano - da cui si gode una vista fantastica sull’intero lago. La sua architettura moderna, che si integra perfettamente con il territorio circostante, e la meticolosa attenzione ai dettagli creano un’atmosfera elegante ed invitante, che contribuisce a generare un senso di lusso e benessere.

La splendida vista sul lago di Garda

Fra i suoi punti di forza le suite eleganti e raffinate, la panoramica Sky Pool riservata agli adulti, all’ultimo piano del resort, con vista sul Garda; le saune adults only, al ristorante con grande terrazza vista lago e poi la sostenibilità che si percepisce in ogni angolo del resort. La hall con la reception è luminosa ed ariosa. Appena si entra, colpiscono immediatamente lo stile e la cura dei dettagli che esprimono in modo chiaro l’identità della struttura.

Hannes Niederkofler La Sky Pool

Le camere: lussuose oasi di pace

Il resort dispone di 81 camere tutte con vista lago. Sono state progettate prestando attenzione a tutti i dettagli, anche quelli minimi, per offrire agli ospiti il massimo comfort abbinato ad un design unico. Sei le tipologie: camere singole e doppie, junior e superior suite, family suite e superior family suite. Ognuna è arredata con materiali naturali e pregiati, dal carattere mediterraneo che donano agli ambienti calore ed eleganza senza tempo. Le tonalità calde della terra e della sabbia, con accenti di giallo ocra e verde oliva, si fondono armoniosamente creando un insieme naturale che predispone al relax.

Una delle camere dello Stroblhof Lake Garda

L’area wellness: un paradiso di benessere

Il benessere è il filo conduttore dell’intera proposta di soggiorno. L’esclusivo centro wellness, le piscine, le saune e i trattamenti di alto livello sono il luogo perfetto per staccare dalla quotidianità e ricaricare le energie. Le quattro piscine, interne ed esterne, sono riscaldate tutto l’anno ed invitano a divertirsi, rilassarsi e godere l’acqua. L’esclusiva Sky Pool sul tetto dell’hotel è il luogo ideale per rigenerarsi completamente. Intorno alle piscine si trovano ampie oasi di relax che offrono spazi perfetti per leggere, sognare e pensare a se stessi. Invece i più piccoli hanno modo di divertirsi nella piscina bassa, scivolare in quella coperta e vivere tante avventure nel Kids Water Park.

Hannes Niederkofler L'area relax dello Stroblhof Lake Garda

La Laguna Spa è lo spazio ideale per lasciarsi alle spalle la quotidianità ed immergersi in un mondo di relax, cura e benessere. Ogni dettaglio invoglia a lasciarsi andare e rigenerarsi. Viene proposta una interessante selezione di trattamenti che spaziano da quello detox energizzante agli impacchi rinfrescanti fino alle cure viso nutrienti. Particolarmente apprezzati i massaggi ayurvedici ed anche il classico massaggio corpo che scioglie le tensioni e dona una piacevole sensazione di leggerezza

Hannes Niederkofler L'area saune dello Stroblhof Lake Garda

L'area saune, dedicata solo agli adulti, include una sauna finlandese panoramica e un bagno turco salino, completati da diverse gettate di vapore per una rigenerazione completa. Dopo una sessione in sauna, gli ospiti possono rinfrescarsi alla fontana di ghiaccio o rilassarsi sui lettini a infrarossi per un ulteriore tocco di benessere. L'area relax offre infine un angolo di pace perfetto per ritrovare l'equilibrio interiore, con infusi, bevande e finger food.

Cucina: gusto mediterraneo e raffinatezza internazionale

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la cucina. Il dettaglio che completa un soggiorno luxury e lo trasforma in una vacanza gourmet a cinque stelle. L’executive chef Davide Marchetto, classe 1989, che guida assieme al suo vice Massimo D’Antoni una brigata giovane e motivata. Tutto quello che arriva sulle tavole degli ospiti è fatto “in casa”: dal pane ai dolci, questi ultimi preparati dal pastry chef Armando Sciascia. Il concept gastronomico punta molto su ingredienti freschi e regionali, i cosiddetti prodotti stagionali a “chilometro buono”, con un significativo utilizzo anche del pesce di lago: il Garda ne ospita oltre 30 specie tra cui il pregiato carpione e il lavarello.

Lo chef Davide Marchetto (a destra) con il vice Massimo D'Antoni

«La mia cucina - dice con soddisfazione lo chef Marchetto - è vivace e in continua evoluzione, pur rimanendo saldamente ancorata alla tradizione ed alla sostenibilità. Si caratterizza per l’uso consapevole di ingredienti di alta qualità che poi cerco assieme alla brigata di valorizzarli nel migliore dei modi. Grande attenzione viene posta alla sostenibilità: infatti ciò che la natura ci dona, lo lavoriamo con cura, senza sprechi. Le materie prime che utilizziamo provengono in gran parte dalla regione e seguono i ritmi delle stagioni».

La sala ristorante dello Stroblhof Lake Garda

La raffinata carta del menu è in costante evoluzione. Alla sera vengono proposte cinque portate con ampia selezione di piatti in abbinamento ad un fornitissimo buffet. C’è anche il pizzaiolo, Simone D’Ottavio, che sforna pizze di vario tipo per tutta la durata della cena. Sono previsti anche piatti per vegetariani e vegani ed anche senza glutine per riuscire a soddisfare ogni esigenza alimentare. A mezzogiorno invece viene proposto un pranzo light à la carte alla “Stroblhof Osteria” con una selezione di piatti molto interessante. Però come è facile immaginare, la “ciliegina sulla torta” è la vista panoramica sul Lago di Garda. Un elemento che crea lo sfondo perfetto per la propria fine dining experience che combina in modo perfetto cucina gourmet, servizio di sala impeccabile e grande attenzione ai dettagli.

Hannes Niederkofler Un piatto del ristorante dello Stroblhof Lake Garda

La carta dei vini ampia e di ottima qualità

Molto interessante anche la cantina seguita dal food & beverage manager Manuele Menghini con poco più di 500 etichette. Un assortimento dinamico, in continua evoluzione, che comprende una selezione di vini lombardi, trentini e veneti ed anche di piccoli e grandi viticoltori di ogni parte d’Italia, accomunati da una produzione di nicchia di grande qualità. Ampia anche la scelta di vini al calice per consentire all’ospite di giocare con gli abbinamenti in base ai piatti scelti per cena.

La carta dei vini include oltre 500 etichette

Sono previsti anche dei momenti degustazione, in calendario il venerdì pomeriggio, quando l’ospite viene guidato da Menghini in un percorso visivo, olfattivo e gustativo per conoscere ed apprezzare i vari vini proposti. Ottimamente organizzato anche il wine & cocktail bar guidato da Giacomo Guajana che propone agli ospiti anche una serie di interessanti cocktail segnature dedicati al Lago di Garda.

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Stroblhof Lake Garda, un nuovo modello di resort tra relax, famiglia e territorio