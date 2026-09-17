Dal 17 al 24 ottobre, a Nova Levante (Bz), torna l’Ayurvedic Sleep Reset, il programma dell’Engel Ayurpura dedicato a chi vuole lavorare sulla qualità del sonno attraverso l’incontro tra medicina e Ayurveda, l’antica disciplina indiana che lega alimentazione, trattamenti e stile di vita alla ricerca dell’equilibrio individuale. Aperto alla fine del 2023 in un antico fienile del primo Novecento, ai piedi del Catinaccio e del Latemar, l’hotel conta 17 camere ed è il primo boutique hotel ayurvedico dell’Alto Adige.

L’Engel Ayurpura visto dall’esterno

Come funziona l’Ayurvedic Sleep Reset

Ma cosa si fa durante questi sette giorni? Si parte da una notte monitorata con WatchPAT One, dispositivo che registra alcuni parametri fisiologici durante il sonno, sotto la supervisione di Bianca Maus, specialista in Sleep medicine presso l’Università di Oxford. A questi dati si affianca la diagnosi ayurvedica del polso effettuata da Mahajan Parth, alla guida del team medico dell’hotel. Le due valutazioni servono quindi a definire un percorso personalizzato in base alle caratteristiche di ciascun ospite.

Monitoraggio del sonno, trattamenti ayurvedici, yoga, rilassamento e alimentazione personalizzata scandiscono la settimana

Il programma prosegue poi con otto trattamenti terapeutici del protocollo Rasayana Rejuvenation, ai quali si alternano yoga al risveglio e pratiche di rilassamento. Anche l’alimentazione entra nel percorso: i pasti vengono definiti secondo il proprio Dosha, vale a dire la costituzione individuale individuata dall’Ayurveda, e preparati anche con prodotti del territorio. L’obiettivo è lavorare sulle abitudini che accompagnano l’intera giornata, dal risveglio fino alla notte. Il prezzo parte da 2.450 euro a persona, oltre alla quota per il soggiorno in suite.

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Da New York alle Dolomiti arrivano le “Bearaby Rooms”

Detto ciò, a questa seconda edizione si aggiunge inoltre una novità che porta New York tra le Dolomiti. Bearaby, marchio fondato nel 2018 da Kathrin Hamm e conosciuto per le sue coperte ponderate, porta infatti per la prima volta i propri prodotti all’interno di un hotel europeo. Nascono così le “Bearaby Rooms”, alcune camere dell’Engel Ayurpura allestite con le coperte del brand, insieme a mascherine da notte ponderate, cuscini per il corpo e Pillow Boots. Gli ospiti possono provarli durante la permanenza e, se lo desiderano, acquistarli successivamente in hotel oppure attraverso Bearaby.

Le Bearaby Rooms portano per la prima volta in un hotel europeo coperte e accessori ponderati del brand newyorkese