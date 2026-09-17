ALL’ENGEL AYURPURA
Una settimana in un hotel sulle Dolomiti per imparare a dormire meglio
All'Engel Ayurpura di Nova Levante (Bz), dal 17 al 24 ottobre, torna l'Ayurvedic Sleep Reset: sette giorni tra medicina e Ayurveda, con monitoraggio del sonno, trattamenti, yoga e menu personalizzati
Dal 17 al 24 ottobre, a Nova Levante (Bz), torna l’Ayurvedic Sleep Reset, il programma dell’Engel Ayurpura dedicato a chi vuole lavorare sulla qualità del sonno attraverso l’incontro tra medicina e Ayurveda, l’antica disciplina indiana che lega alimentazione, trattamenti e stile di vita alla ricerca dell’equilibrio individuale. Aperto alla fine del 2023 in un antico fienile del primo Novecento, ai piedi del Catinaccio e del Latemar, l’hotel conta 17 camere ed è il primo boutique hotel ayurvedico dell’Alto Adige.
Come funziona l’Ayurvedic Sleep Reset
Ma cosa si fa durante questi sette giorni? Si parte da una notte monitorata con WatchPAT One, dispositivo che registra alcuni parametri fisiologici durante il sonno, sotto la supervisione di Bianca Maus, specialista in Sleep medicine presso l’Università di Oxford. A questi dati si affianca la diagnosi ayurvedica del polso effettuata da Mahajan Parth, alla guida del team medico dell’hotel. Le due valutazioni servono quindi a definire un percorso personalizzato in base alle caratteristiche di ciascun ospite.
Il programma prosegue poi con otto trattamenti terapeutici del protocollo Rasayana Rejuvenation, ai quali si alternano yoga al risveglio e pratiche di rilassamento. Anche l’alimentazione entra nel percorso: i pasti vengono definiti secondo il proprio Dosha, vale a dire la costituzione individuale individuata dall’Ayurveda, e preparati anche con prodotti del territorio. L’obiettivo è lavorare sulle abitudini che accompagnano l’intera giornata, dal risveglio fino alla notte. Il prezzo parte da 2.450 euro a persona, oltre alla quota per il soggiorno in suite.
Da New York alle Dolomiti arrivano le “Bearaby Rooms”
Detto ciò, a questa seconda edizione si aggiunge inoltre una novità che porta New York tra le Dolomiti. Bearaby, marchio fondato nel 2018 da Kathrin Hamm e conosciuto per le sue coperte ponderate, porta infatti per la prima volta i propri prodotti all’interno di un hotel europeo. Nascono così le “Bearaby Rooms”, alcune camere dell’Engel Ayurpura allestite con le coperte del brand, insieme a mascherine da notte ponderate, cuscini per il corpo e Pillow Boots. Gli ospiti possono provarli durante la permanenza e, se lo desiderano, acquistarli successivamente in hotel oppure attraverso Bearaby.
Le nuove camere si inseriscono così nella proposta dell’Engel Ayurpura, dove gli spazi dedicati al benessere comprendono anche una piscina a sfioro con acqua salina riscaldata a 34 gradi e una sauna panoramica nel bosco. Del resto, il riposo occupa già un posto preciso nella filosofia della struttura, come spiega Carmen Kohler, proprietaria e padrona di casa dell’hotel: «Da noi il sonno non è un servizio accessorio, ma un tassello particolarmente importante del nostro concept - con diagnostica medica e piani terapeutici personalizzati nell’Ayurvedic Sleep Reset. In Bearaby abbiamo trovato un marchio che dedica ai propri materiali la stessa cura che noi dedichiamo al nostro programma: per i nostri ospiti le Bearaby Rooms sono la naturale prosecuzione della nostra filosofia di quiete ed essenzialità nella zona notte».