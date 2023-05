Aria di Festa, quando l'estate fa rima con Prosciutto San Daniele

È stata presentata al pubblico “Aria di Festa”. Dal 30 giugno al 3 luglio, si terrà la 37ª edizione organizzata dal Consorzio del Prosciutto San Daniele Dop. La città di San Daniele del Friuli, provincia di Udine, si animerà di appassionati e turisti, che potranno scoprire i processi di produzione del prosciutto, grazie a visite guidate in 31 prosciuttifici aperti, laboratori e masterclass. Ritorna dunque la grande festa dedicata al Prosciutto di San Daniele Dop, che richiamerà appassionati di enogastronomia nella città di San Daniele del Friuli.

Aria di festa, dal 30 giugno a 3 luglio a San Daniele del Friuli

Aria di Festa: la festa del Prosciutto San Daniele Dop

Aria di Festa è l’evento dedicato al Prosciutto San Daniele dove le eccellenze regionali incontreranno la cultura e la musica. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

«Il mercato ci ha premiato, ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione Giuseppe Villani, presidente del Consorzio Prosciutto San Daniele. Quest’anno le materie prime e il costo dell’energia sono andati alle stelle, ma l’aumento si è riflesso sul consumatore solo del 10 per cento, che comunque ha reagito bene. Infatti i consumi sono aumentati, dunque ci riteniamo soddisfatti e speranzosi per il futuro. Un esempio: il prodotto in vaschetta costa molto, ma nonostante questo si vende di più. L’export è aumentato e oltre che all’Italia esportiamo in Francia, Usa, Australia, Germania, est europeo… Il nostro è un prodotto sostenibile: abbiamo una zona produttiva ristretta e un maggiore controllo sull’alimentazione dei suini, non solo recuperiamo il sale usato durante il processo produttivo. Abbiamo fatto un grande investimento con questa fabbrica: il sale usato viene recuperato, lavato, l’acqua depurata e alla fine il sale viene centrifugato. Inoltre, siamo attenti anche al benessere delle persone coinvolte nell’iter produttivo, non solo i maiali sono nati e allevati in Italia nel centro nord con una alimentazione a base di granaglie e mais».

Protagonista dell'evento il Prosciutto San Daniele dop

Aria di Festa: per celebrare il Prosciutto San Daniele dop laboratori, materclass, picnic e musica live

I quattro giorni della kermesse prevedono un ricco programma di laboratori per conoscere e degustare al meglio il Prosciutto di San Daniele in abbinamento con i vini bianchi regionali e le birre, masterclass dedicate al taglio e analisi sensoriale, negli stand enogastronomici si potrà degustare il prosciutto in abbinamento al formaggio formaggi, frutta e pane. Nel giardino di Villa Seravallo saranno organizzati picnic a base di Prosciutto San Daniele. In queste giornate a San Daniele del Friuli si terrà la tappa finale del Folkest 2023(il festival dedicato agli artisti emergenti della musica folk), così tutti potranno godere anche della musica. Quest’anno fra gli ospiti che animeranno il palco si avvicenderanno i 99 Posse, storica band napoletana; Riccardo Tesi, maestro dell’organetto; la nuova Compagnia di Canto Popolare; Elena Ledda e Dina Staro.