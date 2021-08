Jackie O’, la Dolce Vita romana in un locale nobile e rinnovato

Il Jackie O’, locale tra classico e moderno, permette di tuffarsi negli anni ‘70 e ‘80 con una cucina di ispirazione internazionale. Il Jackie O’ nasce nel 1972 da un’idea di Gilberto e Beatrice Iannozzi, che prendono ispirazione dall’icona di stile di quel tempo, la First Lady Jackie Onassis, per dare vita al locale della Dolce Vita in via Veneto a Roma.

Punto di riferimento indiscusso da oltre 45 anni per la mondanità e la nobiltà internazionale ha accolto celebrità come Liza Minelli, Gina Lollobrigida, Gerard Depardieu, Valentino, Marcello Mastroianni, Liz Taylor, Margaret d’Inghilterra, Alain Delon e ancora oggi continua ad ospitare volti celebri ed eventi esclusivi.

L'interno

Partecipando a "Check in... gioca e parti" è possibile da lunedì 16 e per 15 giorni vincere una cena per due persone. Sarà il quarto premio della sessione

Rinnovamento nel segno dell’eleganza

Il Jackie O’ ha saputo rinnovarsi mantenendo intatte nel tempo le caratteristiche di eleganza ed esclusività, unendole a modernità ed innovazione per un luogo unico nel suo genere. Dettagli dorati ed un verde giardino accolgono gli ospiti all’ingresso, per poi proseguire verso i tavoli esterni immersi in un’oasi di pace, pur trovandosi al centro della città. Si prosegue entrando nel cuore del ristorante, dove una grande cucina a vista e la griglia introducono alla sala arredata con fotografie che ne mostrano la storia, sedie colorate, pezzi artistici e l’immancabile pianoforte.

La discoteca

Proseguendo nel ristorante ci si affaccia nella sala pianobar, anch’essa allestita per pranzi e cene, che rappresenta la naturale prosecuzione del ristorante, permettendo di accogliere altri ospiti in un ambiente acceso e confortevole.

Una cucina dove ogni piatto viene rivisitato in chiave moderna

Dall’architettura alla cucina, il classico sposa il contemporaneo. Ogni piatto del Jackie O’, dal più complesso ed elaborato a quello più classico, è rivisitato in chiave moderna, per rispettare le tradizioni, ma dare anche un tocco in più che faccia ricordare i sapori nel tempo. Le materie prime arrivano ogni giorno freschissime e vengono lavorate in modo da realizzare piatti ricercati, ma anche genuini e semplici.

Il Jackie O’ è disponibile per eventi aziendali diurni e serali (showcase, meeting, workshop), feste private, pranzi e cene per gruppi numerosi, compleanni ed eventi, sia con menu alla carta che fisso.

Il Jackie O’ si trova a Roma, in via Boncompagni al numero 11. Per maggiori informazioni basta telefonare al numero 06 42885457 o visitare il sito www.jackieoroma.com