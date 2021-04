Roma da vivere e gustare all’aperto: ecco la mappa delle riaperture in città

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 12:49

Gli indirizzi della Roma da gustare all’aperto. Nella foto: Osteria dell'Ingegno

Metropolita: l’anima night&day della mixology romana

iQuintili Pizza & Food: nuove pizze in menu

Osteria dell'Ingegno: estate romana in piazza di Pietra

The Fisherman Burger, il lobster bar tra tradizioni pugliesi e ispirazioni d’oltreoceano.

Tuk Tuk Ride: Thailandia in città

Straforno: focaccia, pizza o burger?

Jackie O' Restaurant

Molto Ristorante a viale Parioli

Molto Ristorante è una struttura inedita, dal design particolarmente ricercato e curato nei dettagli

La Scialuppa da Salvatore a Fregene

Eggs a Trastevere

Brado Roma: selvaggina e birra artigianale

The Meat Market - Testaccio e Piazza Bologna

Condominio Marconi, il ristorante di quartiere

Kubla Khan il locale in Piazza di Ponte Lungo

Akira - Ramen Lab

Con.Tro Contemporary Bistrot

Treefolk’s Public House, uno dei più grandi Whisky e Cask Bar con ristorante gourmet

Sogno Autarchico

Tomà, il paradiso del gusto a Roma

Cresci: forno con cucina e cicchetti all'ombra del Cupolone

Carter Oblio

, e Roma di nuovo da vivere assaporando, finalmente, un po’ di Dolce Vita., tra dehors in luoghi sorprendenti, terrazze mozzafiato e piatti, oltre che drink, che accontentano tutti i gusti: dal ramen alla cucina tradizionale romana, dal thai al pesce freschissimo. Pronti per l’estate romana?amplia i suoi orari con una proposta dinner, lunch & brunch da accompagnare a drink d’autore, nelAperto 7 giorni su 7, dalle 12 alle 22, Metropolita ha messo a punto due nuove formule: a pranzo menu alla carta o la formula Bis Metropolita; dal primo pomeriggio fino alle 22 una carta che offre tapas, selezioni, main course, panini e dolci. Il sabato e la domenica dalle 12 alle 15 c’è invece ilPer informazioni: www.metropolita.it che ha portato la sua pizza doc a Tor Bella Monaca nel 2018, al luglio 2020 la seconda sede a Furio Camillo (per l’estate è prevista l'apertura di una terza sede romana nel quartiere Laurentina), spalanca le porte dell'Segnate in menu comesi trovano la Pane, burro e alici con provola di Agerola, datterini arancioni saltati in padella con aglio e capperi, granella con burro e alici; l’Amatriciana in fiamme condita con filetti di San Marzano Dop, cacio, pepe-cuvée della Tasmania, mozzarella di bufala, guanciale di maialino lucano allevato allo stato brado.Per informazioni: www.facebook.com/iquintiliFurioCamillo lo spettacolare dehors dell'Osteria che calca piazza di Pietra, tra giochi di luce e proiezioni che illuminano il colonnato.allestito davanti all'ingresso del locale conta circa 40 coperti ed è fruibile sia a pranzo sia a cena ma anche per un suggestivo aperitivo in attesa del calare del sole tornando, così, alle origini del concept nato come vineria. Il menu continua a celebrare la tavola italiana in un trionfo di ricette regionali che percorrono tradizioni e valorizzano il made in Italy.Per informazioni: www.facebook.com/osteriadellingegno The Fisherman Burger è sbarcato a febbraio nel quartiere Nomentano di Roma, a due passi da piazza Bologna. Pesce freschissimo e di altissima qualità, che può essere ordinato direttamente dal banco del pescato, per un'esperienza - da parte del cliente - totalmente inclusiva.L'ambiente del nuovo locale a due passi da piazza Bologna è improntato sullo stile marinaro grazie ai colori tipici dell'arredamento nautico: il bianco e le sfumature pastello di azzurro sono, infatti, i due colori predominanti all'interno dellaPer informazioni: www.facebook.com/TheFishermanBurger Nel cuore di San Paolo, tra Garbatella e via Ostiense, r, gustoso e veloce da consumare ai tavoli o da portare a casa., oltre ai grandi classici della cucina Thai (Pad Thai di carne e pesce, curry rossi e verdi, involtini e spiedini) alcune delle proposte (bao con burger di pesce e red curry, riso fritto con uovo, banana e friggitelli) sono schierate in area decisamente fusion.(40 coperti).Per informazioni: www.tuktukride.it , soddisfacendo le esigenze di ogni cliente. Più di 750 metri quadri tra interno, esterno e veranda che, senza fatica, possono arrivare a ospitare 400 posti, ridotti a 100 nella riapertura negli spazi esterni.Resta attivo il servizio di asporto e di delivery con consegna a domicilio gratuita, potenziato per arrivare in tutti i quartieri di Roma e paesi limitrofi.Per contatti: straforno.com Tra classico e moderno,Ai fornelli lo chef Federico Sparaco con la sua cucina di ispirazione internazionale.Il dehors esterno è aperto al pubblico dalle 18.30 per l'aperitivo e si prosegue con la cena, il ristorante resta aperto tutti il venerdì solo a cena, mentre il sabato e la domenica a pranzo e a cena con la possibilità di ospitare fino a 40 coperti nello spazio esterno. Il pranzo con le sonorità chill/deep di Gabriele Imbimbo e la sera il Pianobar di Michele Contesi.Per informazioni: www.jackieoroma.com Molto Ristorante è una struttura inedita, dal design particolarmente ricercato e curato nei dettagli. Tradizione e velate contaminazioni internazionali fanno didove intrattenersi sia a pranzo sia a cena circondati dal verde.Per informazioni: www.moltoacasatua.it Piatti colorati alle pareti, barattoli di conserve, profumo di pane fatto in casa,Location vivace e piena di carattere versatile, così come la cucina dello chef Fabio Di Vilio, che apporta un tocco di modernità ai piatti iconici della tradizione marinara e mette in tavola proprie proposte di sapore e dinamismo, giocate sulle consistenze e sulle tecniche sempre più affilate, descrivendo una cucina quantomai interessante e creativa completata da un menu tradizionalmente di mare in cui il pesce, freschissimo, è protagonista assoluto dei piatti.. Lo spazio esterno può ospitare fino a 160 coperti. Consigliata la prenotazione.Per informazioni: www.stabilimentolascialuppa.it/fregene/ a aperto a Trastevere nel 2017, riapre le sue porte al pubblico con un nuovo menu e tante interessanti novità.La chef Barbara Agosti e la carbonara vi aspettano a pranzo e cena, e a colazione nel weekend (venerdì, sabato e domenica), nel dehors allargato a 20 posti.Per informazioni: eggsroma.com/ Percorri via Tuscolana in direzione centro, superi via Nocera Umbra e una traversa dopo, girando sulla destra arrivi a destinazione. Brado è il punto di arrivo - in viale Amelia 42 - il locale nato dalla passione di 5 ragazzi e cheTutto parte da un principio etico di base: lo stato brado che, per gli ideatori e proprietari di questa realtà romana è “uno stile di vita, un modo di essere e di pensare” che, da sempre, li lega alle proprie origini e alle proprie passioni. Riapertura giovedì 29 aprile, dalle 17 alle 22. Venerdì - sabato e domenica aperti no stop dalle 12 alle 22 ().Per informazioni: bradoroma.it Dopo il successo del locale a Testaccio,di Roma, in via Ravenna n. 30, proprio a due passi da piazza Bologna., The Meat Market si pone a metà tra steakhouse statunitense e vero e proprio ristorante, ma senza dimenticare le proprie origini pugliesi. Novità assoluta del The Meat Market di via Ravenna (che conta 40 coperti) è l’introduzione del Cocktail Bar.Per informazioni: https://www.facebook.com/TheMeatMarketTestaccio . Specialità: pinsa romana e galletto alla griglia.e si sviluppa a, dove puoi pranzare o cenare respirando la vita e l’atmosfera della zona. Imperdibili anche gli hamburger. Gli ampi spazi esterni consentono più di 80 sedute nei caratteristici pergolati del Condominio.Per informazioni: www.condominiomarconi.com/ Un luogo che è l’espressione della creatività e del sogno:. Queste le idee alla base del progetto Kubla Khan, il locale che sorge nel quartiere Appio Latino in piazza di Ponte Lungo.Partire da un poemetto per raccontare di sogni e di viaggi attraverso il cibo, il bere e lo stare insieme all’interno di uno spazio che fonde mondi lontani con la vicina tradizione. Una fusione delle culture gastronomiche e della mixology, in un ambiente che ricorda le Mille e Una Notte.Per informazioni: www.facebook.com/kublakhanroma I nuovi Ramen di Akira in un rivoluzionario format nel cuore di Roma.La zuppa è composta da ingredienti tanto semplici quanto complicati nel saperli combinare tra loro, in modo da creare il giusto equilibrio che meglio esprime lo spirito e l’amore di chi lo prepara. Nel nuovo AkiraPer informazioni: ramenbarakira.com : dal profumo dei lievitati a prima mattina all'informalità dell'essere bistrot a pranzo, dal diventare ritrovo per una sana e dolce merenda a luogo ideale per l’aperitivo con i cicchetti dello chef fino alla proposta della cena, raffinata quanto inattesa.Al calar del sole si trasforma in vero e proprio ristorante fino a intrattenere i suoi ospiti nel dopocena. In cucina ritroviamo un nome emergente della capitale, Daniel Celso.Per informazioni: www.controbistrot.it e, 500 etichette in mescita e una selezione di 12 birre a pompa e 8 spine., che troviamo, oltre che nello stile anche nelle proposte food e drink. Si parte da una base solida della tradizione storica British per adattarla ai nostri giorni e ai migliori prodotti locali a km 0. Da martedì 27 aprile il dehors sarà aperto dalle 10 alle 22 e potrà ospitare fino a 40 coperti.Per informazioni: www.treefolkspublichouse.com , di Genova, e le sue radici si notano dalle focacce appena sfornate messe in bella mostra sul suo bancone, semplice e con le cipolle, al formaggio e farinata di ceci.Nel menu i piatti sono divisi sulla base di tre intervalli temporali tipici della degustazione. Si inizia con l'aperitivo, accompagnate da un buon vino. Successivamente scatta l’opzione “Ci fermiamo altri cinque minuti”, dove i piatti iniziano a farsi interessanti e sostanziosi. Terzo passo è l’altrettanto rituale “…Un’altra cosa e poi andiamo via” che sarebbero i piatti del giorno caldi.Per informazioni: www.facebook.com/SognoAutarchico Il moderno e grintoso quartiere Prati, emblema dello stile liberty all’ombra del Cupolone, si è rivelato un luogo ideale per ambientare un nuovo e atteso progetto tutto romano. Grazie alla lungimiranza di due soci, uno dei quali Matteo Santucci, giovane imprenditore della capitale legato alla ristorazione, è da poco nato Tomà.Uno stile senza tempo, in una delle vie più incantevoli del quartiere Prati con uno spazioso dehors che potrà accogliere fino a 55 coperti.Per informazioni: www.tomàroma.it e un apprezzamento sempre crescente, in ogni declinazione della proposta: Forno, Osteria, Pizza e Cocktail.: tutte le mattine, colazione con cornetteria artigianale o il classico pane, burro e marmellata. Per proseguire nel servizio di pranzo e cena con i piatti dello chef Danilo Frisone, che propone un menu semplice e curato, che vuole parlare di casa, memoria, profumi.Per informazioni: cresciroma.it Il ristorante nasce come anagramma dei due nomi dello chef Ciro Alberto Cucciniello. Un ristorante, ma soprattutto un progetto identitario, cucito addosso.o (25 coperti), sempre di fattura artigianale. Una pedana che ricalca l'impronta nordica degli interni, tutta in legno, e ne rilancia lo stile aggregante ma conservativo di riservatezza ed esclusività per ciascun tavolo.Per informazioni: //www.facebook.com/Carter-Oblio