Alpin Royal, immergersi in Alto Adige tra sapori e viste mozzafiato

Il Rifugio Benessere&Resort Hotel Alpin Royal, 4 stelle Superior è posizionato su una collina particolarmente soleggiata della Valle Aurina, circondato da due ruscelli di montagna e tra le Alpi della Zillertal e le Dolomiti. Un luogo in cui natura, eleganza e unicità permeano ogni ambiente, regalando agli ospiti momenti di prezioso relax, deliziose degustazioni di cucina locale e attività all’aria aperta.

L’Alpin Royal mostra tutto il carattere altoatesino con la sua ospitalità familiare e lo stile tradizionale locale e fa parte degli Small Luxury Hotels of the World, strutture ricettive in cui lusso e benessere primeggiano.

L'esterno del locale

Camere personalizzate attente alla sostenibilità

La struttura accoglie gli ospiti con una hall luminosa, dispone di ambienti eleganti e di una terrazza panoramica con vista sulle montagne circostanti, tutto arredato con materiali naturali in un connubio perfetto tra architettura contemporanea e tradizionale. Gli ospiti trovano camere personalizzate e arredate secondo i loro desideri, tutte con vista panoramica. Si va dal lusso del legno naturale e il comfort per le famiglie, al raffinato stile alpino e i letti a baldacchino o il bagno con vasca idromassaggio privata per chi desidera atmosfere romantiche. L’hotel propone dodici categorie di camere e suite caratterizzate da tocco di nobiltà, comfort e autentico lavoro di qualità nei mobili in legno, realizzati da falegnami altoatesini. Colori, forme e materiali naturali generano armonia e benessere. Qualsiasi sia la scelta della camera o della suite, per tutte è compreso il trattamento inclusive Royal. Una particolare attenzione viene dedicata alla sostenibilità, visto che si utilizza biomassa locale per il teleriscaldamento, le lampadine sono a Led e a risparmio energetico, il riciclo dei rifiuti è eseguito con la massima attenzione e tutte le risorse sono gestite in modo efficiente con sistemi intelligenti.

Le suite

Alpin Royal è riconosciuto anche come importante Respiration Health Hotel, capace di accogliere le esigenze di asmatici e allergici, con camere speciali, alimentazione personalizzata e trattamento dedicato nella Royal Spa, e con un pacchetto vacanza dedicato che include una convenzione con il centro climatico di Predoi.

Una Spa di 1000 m²

Questa visione olistica della famiglia Mairhofer, proprietaria dell’Alpin Royal, si riflette nell’area benessere con oltre 1000 m² di spa caratterizzata da materiali pregiati, luci soffuse e profumi inebrianti. La piscina coperta è dotata di vasca idromassaggio, impianto controcorrente, cascata d’acqua e angolo buffet; mentre la grande vasca idromassaggio all’aperto posizionata nel suggestivo giardino soleggiato della spa regala un’esperienza lussuosa del relax. Gli ospiti possono scegliere di calarsi nel calore delle saune realizzate tutte con stile. Stubensauna tirolese, bagno turco alle erbe, laconium, cabina a raggi infrarossi e stanza del fuoco sono tutti ambienti che regalano momenti di relax e privacy. La beauty spa offre applicazioni wellness di altissimo livello, con massaggi, bagni, impacchi, bendaggi, e trattamenti realizzati con i prodotti delle case Piroche Cosmétiques e Vitalis Dr. Josef. La Royal Spa propone attività come yoga, aquagym, nordic walking e momenti fitness nella palestra dotata di attrezzi TechnoGym.

Una cucina gourmet con i prodotti del territorio

Alpin Royal è hotel gourmet con una cucina che utilizza i prodotti locali e regionali, provenienti anche dall’orto dell’hotel, proponendo cene a tema tradizionali e gourmet. Si può scegliere tra l’atmosfera incantevole della stube tirolese, l’ambiente ricercato della sala verde, l’eleganza del ristorante blu, oppure optare per la cena privata con servizio in camera. La struttura offre una nouvelle cuisine con l’obiettivo di superare anche le più elevate esigenze. Le abilità del team di cucina sorprendono con le specialità della regione: selvaggina, agnello, trote, ottime specialità di formaggio o erbe della Valle Aurina rendono la nostra ricercata cucina regionale raffinata e ancora più esclusiva. Per gustare un digestivo ci si può spostare nell’English Lounge, ma è possibile anche organizzare una degustazione privata di vini nella cantina dell’Alpin Royal.

Il ristorante

Completano l’offerta le attività all’aperto

In qualsiasi stagione dell’anno l’ospite soggiorni all’Alpin Royal, sono numerose le attività all’aperto proposte: un programma ricco di iniziative con le guide attive locali, in inverno safari sugli sci e tour con gli sci da fondo del comprensorio Skiworld Ahrntal con le aree sciistiche Speikboden e Klausberg che vantano ben 74 km di piste. In estate escursioni guidate, tour in mountain bike, rafting, nordic walking, equitazione, parapendio, arrampicata. Tutto per vari livelli di difficoltà e, a scelta, in gruppo o con escursione privata. Gli amanti del golf possono dare sfogo alla loro passione tra paesaggi mozzafiato in uno dei numerosi green della Valle Aurina. Ai pacchetti vacanza proposti nei diversi periodi dell’anno, si aggiungono esperienze che regalano emozioni uniche, come il volo in elicottero sulle Dolomiti.

L’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel si trova a San Giovanni in Valle Aurina, in via Molini 98. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0474651070 o visitare il sito www.alpinroyal.com.