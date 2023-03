All'Excelsior Dolomites Life Resort l'estate è già alle porte

Si esce dalla porta e si entra nel meraviglioso mondo delle Dolomiti all’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (BZ), anzi, la full immersion nella natura inizia già in hotel, grazie alle grandi vetrate delle camere, del ristorante e della spa, che annullano la distanza con i boschi fitti di alberi e le maestose vette della Val Badia.

Excelsior Dolomites Life Resort, esterno

La vocazione di Excelsior Dolomites Life Resort: far innamorare della montagna

Il resort è nato con una vocazione: far innamorare della montagna, forse perché immerso nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies o forse perché la famiglia Call è genuina gente del luogo, di cui conosce - e ama - ogni angolo. Proprio davanti alla porta dell’hotel, partono escursioni a piedi 6 giorni a settimana, ed escursioni bike 5 giorni a settimana, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate. A tavola sono protagoniste le materie prime di alta qualità dei piccoli produttori locali e dell’Alto Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesine con contaminazioni dell'alta cucina mediterranea e internazionale. Ricca e varia la proposta culinaria “Pensione Gourmet ¾ Plus” che comprende buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate. Aperitivi e dopo cena sono affidati ai sensazionali cocktail show dei barman.

Il wellness di Excelsior Dolomites Life Resort

Anche il wellness è ispirato alla natura con trattamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo. Sempre al rispetto per l’ambiente è stato dedicato il restyling con materiali e colori naturali della nuova facciata e delle eleganti camere del Residence e del Castello Excelsior, oltre al design alpino delle suite dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council).

Il benessere (di corpo e mente) è un altro dei chiodi fissi dell’Excelsior, che offre 2500 metri quadrati di aree relax, tra cui spicca la Dolomites Sky Spa (esclusiva per gli adulti) - con la scenografica infinity pool sul rooftop (33°) con vista mozzafiato sulle Dolomiti, sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi e raffinate aree per il riposo; la Dolomites Family Spa, dove divertirsi tra piscina panoramica interna riscaldata (33°), idromassaggio esterno (35°) e interno (35°), il regno delle saune e i trattamenti wellness deluxe del Castello di Dolasilla, da godersi da soli o in coppia nella private spa suite. Il resort è anche il primo (e unico della regione) professionista del benessere della schiena, ideatore del programma “Schiena in perfetta forma®”. I più avventurosi possono anche cimentarsi con la parete di arrampicata sulla facciata del Dolomites Lodge, con via ferrata integrata #dolomiteswall.

Per i bambini e i ragazzi a disposizione Kids e Junior Club con tante attività indoor per giocare.

Excelsior Dolimites Life Resort fa parte dei Wanderhotels

Il resort fa parte del prestigioso Wanderhotels (insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi); di Mountain Bike Holidays e vincitore dell'Aktiv Hotel Award nella categoria bike e dell'Aktiv Hotel Award per gli sport di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita Leading Wellness Hotels Alto Adige/Südtirol, è stato anche premiato come “Best of the Best” dal Traveller's Choice Award di Tripadvisor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell'1% delle migliori strutture al mondo.

Le offerte di pernottamento di Excelsior Dolimites Life Resort

L’offerta Vital Days, valida dal 2 giugno al 28 luglio e dal 2 settembre al 22 ottobre 2023, comprende 4 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS, Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire da 596 euro per persona in camera doppia Fanes.

Summer Feeling è l’offerta attiva dal 2 giugno al 28 luglio 2023, comprende 7 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS; Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire da 1043 euro per persona, in camera doppia Fanes.

Le attività sportive dell'Excelsior Dolimites Life Resort

Golf, avventure nella natura & benessere all'Excelsior, è l’offerta per i patiti del Green, valida dal 2 giugno al 22 ottobre 2023. L’hotel, partner del Golf Club Pustertal di Riscone ai piedi del Plan de Corones (campo a 9 buche) nella categoria bronzo, offre diversi servizi: informazioni riguardo ai campi da golf e prenotazione presso la reception; prenotazione preferenziale dei tee time nei giorni infrasettimanali; Greenfees con uno sconto del 20%; ogni settimana, il giovedì dalle 09.00 alle 10.30, corso collettivo gratuito e

10% di sconto su tutti i corsi collettivi. La proposta comprende 7 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS; Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire da 1159 euro per persona, in camera doppia Fanes.

Excelsior Dolomites Life Resort

Via Valiares, 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)

Tel. 0474 501036