Notti da fiaba: dieci hotel per far vivere ai bimbi magiche vacanze

Ci sono luoghi dove il sogno diventa realtà e l’esperienza si colora delle magiche atmosfere delle fiabe più amate. Come dormire come Cucciolo o Pisolo in una delle camere dei Sette Nani o nella tana di una marmotta o ancora nella Casa di Marzapane. In montagna e al mare sono numerosi i family hotel con camere a tema per i bambini. Ecco dieci mete da non perdere per una vacanza a misura di bambino, o un weekend fuori dall’ordinario, dove si torna tutti un po’ più piccoli.

Hotel Sorriso, stanza a tema circo

Dormire nella camera di Pollicino ad Andalo (TN)

Le porte delle camere si aprono non su una ma molte fiabe per la gioia dei piccoli. Ecco, allora, la camera di Mammolo, quella di Cucciolo, di Pisolo e di Dotto e poi c’è anche quella di Biancaneve e la Casa sull’albero.

Le proposte dell’Alpino Baby Family di Andalo sono davvero numerose e realizzate in base al numero dei componenti della famiglia.

Ad esempio, per le famiglie fino a 3 persone, ci sono la camera Pollicino, quella di Pisolo e Cucciolo. Per le famiglie fino a 4 persone c’è la Casa sull’albero e Il bosco incantato. Le famiglie più numerose, fino a 6 persone, possono invece contare sulla Family Mammolo o la Family Biancaneve o ancora scegliere Il villaggio degli Gnomi. L‘Alpino Baby Family di Andalo è un family hotel in ogni dettaglio e offre la tranquillità ai genitori di viaggiare leggeri perché nelle camere sono già presenti tutte le comodità per una vacanza baby.Prezzi da: 104 euro a notte con trattamento All Inclusive. Diverse riduzioni per i bambini.

Alpino Baby Family Hotel, stanza tematica

Alpino Baby Family Hotel | Via Priori, 17, 38010 Andalo TN | Tel. 0461585946

Come piccoli esploratori a Mezzana-Marilleva (TN)

L’Hotel Val di Sole, vicino a Marilleva, è un vero albergo 3 stelle per famiglie in montagna. Tra le numerose opzioni per alloggiare, la Family Feeling Suite è la soluzione perfetta per le famiglie in vacanza con i bambini che desiderino immergersi nello spettacolo della natura di questi luoghi.

Qui i piccoli possono, infatti, dormire fra le montagne della Val di Sole, entrare nella tana della marmotta, arrampicarsi su pareti rocciose e scivolare dal pendio della montagna come veri esploratori. Per le mamme e i papà ci sono tutti i comfort di una stanza family per sentirsi come a casa propria. Prezzi: dal 17 giugno al 1° luglio c’è l’offerta Bambino gratis: un bambino fino a 8 anni è gratuito, dagli 8 ai 12 anni sconto del 40% e dai 12 ai 16 anni godono dello sconto del 20%.

Hotel Val di Sole, stanza a tema arrampicata sportiva

Hotel Val di Sole - Family Hotel Trentino | Via IV Novembre, 135, 38020 Mezzana TN | Tel. 0463757240

Dormire nella camera dei sette nani a Senigallia (AN)

L’Albergo dell’Orso Bo a Senigallia è molto più di un family Hotel, in riva al mare, nelle Marche. È quasi un vero parco divertimento in cui ogni momento è quello giusto per spassarsela. Anche quando arriva il momento di dormire. Qui si può scegliere tra la Suite dei 7 nani, in cui l’arredamento è completamente ispirato alla favola di Biancaneve, la Suite di Alice, studiata per ricreare la stravaganza e l’atmosfera irreale della favola di Alice e la Suite Mille e una notte, dove si rivive l’atmosfera della corte del Re di Persia.

A richiesta i genitori trovano tutto quanto può servire: lettino da campeggio, letto singolo aggiunto con spondina anticaduta, alzata per il lavandino, scaldabiberon, fasciatoio, vaschetta per il bagnetto, riduttore wc e lucina della notte. Nei corridoi sono perfino presenti contenitori anti-odore per i pannolini usati. Prezzi: con l’offerta “Bo-Vacanza al mare di giugno” prezzi da 102,50 a persona.

Albergo dell'Orso Bo, stanza a tema

L'albergo dell'orso Bo | Lungomare Goffredo Mameli, 57, 60019 Senigallia AN | Tel. 0717923590

Nella Casa di marzapane a San Benedetto del Tronto (AP)

Sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nel giardino di palme secolare più alte d’Europa, si trova il Relax Hotel, un family hotel che mette a disposizione dei suoi ospiti due camere speciali.

La Casa di marzapane ripropone lo scenario della fiaba di Hänsel e Gretel. I piccoli si immergono nel bosco magico e conoscono i suoi piccoli abitanti con i quali possono anche interagire. Una camera con scenografie e giochi interattivi interamente tematizzati.

Nella camera l’Isola che non c’è i piccoli, invece, si addormentano nelle atmosfere di Peter Pan. La stanza dispone di un unico grande letto a castello con un letto matrimoniale sotto e uno sopra, dove i bambini possono dormire immaginando di volare, proprio come Peter Pan.

Prezzi da 160 euro per la camera familiare.

Hotel Relax, stanza a tema piratesco

Hotel Relax |Via Tibullo, 2, 63074 San Benedetto del Tronto AP | Tel. 0735780751



Dormire nella camera della Sirenetta a Lido di Classe (RA)

C’è la Camera del Mare dove delfini e pesci colorati nuotano intorno agli ospiti, la Camera Sirenetta dove conoscere la bella sirenetta ed esplorare con lei i fondali marini. Oppure la Camera della Giungla dove si dorme in compagnia degli animali della savana, come giraffe, zebre e ippopotami o quella del Circo Pazzo dove giocare con clown, giocolieri, tigri e scimmiette in un colorato tendone da circo E novità 2023 la Camera del bosco. L’hotel del Sorriso di Lido di Classe (RA) è una meta perfetta per una vacanza da fiaba sulla riviera romagnola.

Prezzi: con l’offerta “Maggio al mare” prezzi da 135 euro a camera e bambini gratis.

Hotel Sorriso, stanza a tema savana

Hotel Sorriso | Viale Fratelli Vivaldi, 33, 48125 Lido di Classe RA | Tel. 0544939167



Nell’Isola che non c’è a Cattolica (RN)

All’Hotel Gambrinus Mare a Cattolica si vola verso l’Isola che non c’è. Già, perché nella Peter Pan Room di questo family hotel in Romagna, Peter Pan, Trilly e Capitan Uncino aspettano i bambini per fare scoprire loro uno dei più bei mondi delle favole popolato di personaggi fantastici e ricco di avventure. La stanza è stata completamente dipinta a mano dalla giovane artista romagnola Marianna Achille e i piccoli vivono l’emozione di dormire su un letto a castello a forma di barca.

Prezzi: bambini fino a 2 anni gratuiti per tutto il mese di maggio. Dal 1° giugno e fino al 10 settembre sconto del 50%. Dai 3 ai 9 anni sconto del 50% e dal 10 ai 15 anni sconto del 30%.

Hotel Gambrinus, stanza a tema marinaresco

Hotel Gambrinus Mare | Via Carducci, 86, 47841 Cattolica RN | Tel. 0541961347



Dormire con gli squali a Cattolica (RN)

Una camera, un oceano, un sogno: la camera di Sharky dell’Hotel Europa Monetti a Cattolica è la più amata dai piccoli di ogni età. La stanza a tema è dedicata al mondo marino e allo squalo Sharky, la mascotte dell’Acquario di Cattolica e grande amico di Pasqualo, la mascotte dell’hotel, il gigante buono amatissimo dai piccoli.

Prezzi: con l’offerta “Un giorno in vacanza te lo regaliamo noi” valida dal 7 aprile al 18 giugno, prezzi da 73 euro al giorno a persona.

Hotel Europa Monetti, stanza a tema oceano

EM|Europa Monetti | Via Curiel, 39, 47841 Cattolica RN | Tel. 0541954159

Tre Hotel da sogno nel cuore di Gardaland

Per proseguire l’avventura e il divertimento anche alla fine delle giornate nel parco è possibile soggiornare in uno degli hotel tematizzati del resort: da Gardaland Magic Hotel, dedicato al mondo della magia, a Gardaland Adventure Hotel, dedicato all’avventura fino ad arrivare a Gardaland Hotel, quint’essenza del mondo della fantasia. Proprio in quest’ultimo sono disponibili ben 4 camere interamente tematizzate Jumanji - raggiungendo così l’incredibile offerta di 264 camere interamente tematizzate su un totale di 475 stanze - che permetteranno di continuare il viaggio in questo misterioso mondo anche durante un soggiorno unico nel suo genere.

Gardalaland Hotel

Gardaland Hotel, con la sua particolare costruzione rosa in stile New England, è la quintessenza del mondo della fantasia, dei sogni e delle fiabe. L’hotel è suddiviso in quattro padiglioni ed è dotato di 247 camere, 5 sale meeting, 2 sale giochi, una splendida area acquatica immersa nel verde e numerosi altri servizi propri di una struttura 4 stelle. Oltre alle camere classic, l’hotel si arricchisce negli anni di numerose camere tematizzate, declinate su temi diversi: da quella dedicata a Peppa Pig alla Kung Fu Panda, dalla Sea LIFE alla Happy Circus, dalla Covo dei Pirati passando per la camera Magic House fino ad arrivare alla Oblivion e alle gettonatissime Princess Kingdom e Snow Princess. La costruzione di Gardaland Hotel ha rappresentato un evento epocale per il parco poiché ha segnato il suo passaggio da polo di attrazione, dove trascorrere alcune ore di svago, a polo di destinazione degno di una sosta più lunga, per un vero e proprio soggiorno.

Gardaland Hotel, camera a tema Peppa Pig

Gardaland Hotel | Via Palù, 1, 37014 Castelnuovo del Garda VR | Tel. 0456404000

Gardaland Adventure Hotel

Il successo del Gardaland Adventure Hotel è legato agli speciali pacchetti che permettono agli ospiti di vivere, in modo completo e accattivante, una vera vacanza nell’avventura: dall’inesplorata giungla al selvaggio west, dall’artico tra ghiacci e igloo fino alle atmosfere arabeggianti da Mille e una notte: Jungle Adventure, Wild West Adventure, Arctic Adventure e Arabian Adventure… i promettenti nomi delle camere a tema richiamano i vari mondi già presenti nel Parco e permettono il proseguo dell’avventura anche la notte.

Gardaland Adventure Hotel, stanza a tema Far West

Gardaland Adventure Hotel | Via Palù, 1/A, 37014 Castelnuovo del Garda VR | Tel. 0456404000

Gardaland Magic Hotel

Il 31 maggio 2019 ha aperto anche Gardaland Magic Hotel, il nuovo hotel a 4 stelle interamente tematizzato e dedicato alla magia; la struttura è composta da 128 ampie camere tematizzate in tre differenti e suggestive ambientazioni: Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago. Ogni camera è divisa in due diverse aree - il letto matrimoniale da una parte, i due letti singoli dall’altra - pensate per vivere e condividere un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Una reception incantata piena di libri, pozioni, cappe magiche e bacchette e un enorme magico portale che esplode con una spirale di incantesimi spettacolari. Un coffee bar interno adibito per la prima colazione - a cui si accede passando attraverso il tronco di un grande albero - dove tutto rimanda alla foresta incantata: dalla pavimentazione verde che richiama l’erba del bosco, alle immense e vorticose piante rampicanti, fino al legno degli arredi.

Gardaland Magic Hotel sorge accanto agli altri due hotel del resort con i quali condivide un’ampia area acquatica, dove rilassarsi dopo una giornata a Gardaland Park o Gardaland Sea Life Aquarium. Con Gardaland Magic Hotel, Gardaland Resort raggiunge l’incredibile offerta di 475 stanze - di cui 264 completamente tematizzate – e diventa così il primo e unico polo italiano negli hotel tematizzati.

Gardaland Magic Hotel, stanza a tema forest

Gardaland Magic Hotel | CPRF+Q67, 37014 Castelnuovo del Garda VR | Tel. 0456404000