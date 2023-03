A Palazzo BelVedere una Pasqua che sorprende

Non una sola Pasqua, ma tante Pasque che si ispirano alla dolcezza della primavera, alla voglia di golosità e di evasione: con questa idea in mente Palazzo BelVedere, spa & city retreat inaugurato nel giugno 2022 a Montecatini Terme, ha confezionato quattro diversi programmi ricchi di vere e proprie sorprese, come vuole la tradizione pasquale. I pacchetti - denominati Natura, Benessere, Primavera e Arte, tutti della durata di 5 notti - sono pensati per incontrare i desideri degli ospiti e al contempo spingerli a provare attività inedite.

Palazzo BelVedere a Montecatini Terme

I pacchetti pasquali di Palazzo BelVedere

Pacchetto Natura – Un’ora al giorno di lavoro nell’orto (con tanto di kit completo incluso) insieme a Lidia Guidarini, responsabile dell’orto dell’hotel e grande esperta delle proprietà curative delle erbe. Tra le particolarità, anche il “trattamento alla presenza del cavallo”: in questo caso un coach specializzato accompagnerà l’ospite in una attività di riequilibrio affiancata dalla presenza di un cavallo, una sorta di terapia il cui scopo è imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni. E poi ancora si potrà fare una gita alla fattoria didattica Cavozzoli (rinomati produttori di olio di oliva) o rilassarsi con la passeggiata nella pineta termale, al mattino presto: qui ogni dettaglio è pensato per essere in armonia con la natura, dalle camere plastic free all’attenzione particolare agli sprechi. Come per tutti i pacchetti, la golosità verrà soddisfatta invece con l’esclusivo laboratorio di cioccolata Slitti (tra i marchi più premiati d’Italia, con sede a Monsummano Terme), con la cena speciale alla cioccolata e con il delizioso picnic di Pasquetta (da 1.690 euro per due persone in camera doppia).

Palazzo BelVedere, momento benessere nel Pacchetto Natura 1/4 Palazzo BelVedere, trattamenti benessere nella Spa 2/4 Palazzo BelVedere, area spa 3/4 Palazzo Belvedere, Piscina 4/4 Previous Next

Medicina tradizionale a Palazzo BelVedere

Pacchetto Benessere - Un sostanzioso assaggio dei programmi Vitaliter di Palazzo BelVedere, ovvero gli esclusivi percorsi di riequilibrio ispirati ai principi della Medicina Tradizionale Europea e Mediterranea: si inizia quindi con il colloquio naturopatico, e poi si sprofonda in una routine (su misura) di trattamenti, idroterapia alle Terme Tettuccio, pilates, yoga e aquagym (da 3.490 euro per 2 persone in camera doppia).

E-bike e tanto sport a Palazzo BelVedere

Altrettanto “attivo” è anche il Pacchetto Primavera, che include una e-bike sempre a disposizione, una giornata a Forte dei Marmi con pranzo a Bagno Belvedere, escursioni di nordic-walking e un pizzico di relax in Home Spa (da 2.100 euro per due persone in camera doppia).

Alla scoperta delle bellezze di Montecatini Terme

Per qualcosa di completamente diverso, c’è infine il super esclusivo Pacchetto Arte: l’esclusività in questo caso è data dal soggiorno nella Junior Suite Michelucci, camera unica dell’hotel arredata con i mobili progettati dal famoso architetto toscano. Tra le attività incluse, invece, spiccano la gita a Carrara con visita alle Cave di Marmo e la visita a Firenze con tappa nello showroom di Riccardo Barthel e pranzo presso Desinare (3.150 euro per due persone). Scopri tutti i dettagli e le attività incluse nei pacchetti.

Palazzo BelVedere, punto di partenza per scoprire Montecatini Terme e dintorni

Palazzo BelVedere

Viale Fedele Fedeli, 10, 51016 Montecatini Terme (Pt)

Tel. 057270251