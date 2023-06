Estate al Romantik Hotel Stafler, tra design e charme

Un luogo ricco di storia. Nel 1270 sorse la prima locanda, lungo la via che scendeva dal Brennero, luogo di conforto per viandanti di ogni genere. Oggi, nello stesso luogo, si trova il Romantik Hotel Stafler. Siamo a Mules, dieci chilometri da Vipiteno, in alta Valle Isarco. E l'estate è la stagione in cui si può godere di tutto ciò che l'albergo e il territorio che lo circonda hanno da offrire: golf, parapendio, escursioni a piedi e in bici. E la splendida Vipiteno, con la sua iconica Torre delle Dodici, gli affreschi di Santo Spirito, la grande piana verde punteggiata di chiese dai campanili appuntiti, è uno dei borghi più belli d’Italia.

Romantik Hotel Stafler

L'estate al Romantik Hotel Stafler

I fiori all'occhiello del Romantik Hotel Stafler sono diversi. Il centro benessere Romantica, con piscina coperta, saune e palestra, è una carezza non solo per il corpo, ma anche per l’anima. Lasciare le camere dell’hotel, che fondono con armonia tradizione altoatesina e design, potrebbe essere molto difficile, se non per continuare la full immersion nel buongusto, approdando ai tavoli della stube secolare ed appagare il palato con la cucina pluristellata dello chef Peter Girtler, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau. Le materie prime sono tutte a km zero, dal podere di famiglia che ha anche un allevamento di cavalli arabi a disposizione degli ospiti. I chilometri diventano, invece, tanti una volta inforcate le e-bike, “destrieri moderni” con cui raggiungere la Val Di Vizze, Racines, val di Mezzo o passo Pennes per escursioni a tutta natura. Chi vuole, si fa invece dare un passaggio dalla nuovissima ovovia che sale a Monte Cavallo dove cominciare a dar del tu all’alta quota. Le acque dell’Isarco sono perfette anche nel cuore della bella stagione per le ultime avventure di rafting.

Le offerte per l'estate

Per i mesi estivi la struttura ha pensato a tre diverse proposte.

Una notte, due Stelle

Per vivere un’esperienza indimenticabile per il palato, fino all’8 agosto 2023, il Romantik Hotel Stafler propone “1 Notte – 2 Stelle”: un pernottamento, cena nella Gourmetstube “Einhorn”, con i consigli della sommelière Lisa Kinkelin. Incluse colazione, buffet di torte e caffè, il centro benessere, l’ActiveCard Light per viaggiare gratis sui mezzi, l’ingresso in oltre 90 musei, il noleggio di e-bike, la stazione di ricarica per auto elettriche. Il prezzo è a partire da 299 euro a persona.

Vacanze rigeneranti in Valle Isarco

Offerta Speciale d’estate 4=3 & 7=6 – una notte in regalo. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate, oltre all’accesso al centro benessere con 25 euro di buono per un trattamento extra, l’ActiveCard Light per mezzi pubblici, funivia e i musei dell’Alto Adige ed e-bike. Fino al 3 agosto 2023, un soggiorno di 4 notti costa 554 euro in mezza pensione, mentre 7 giorni costano come sei, a partire da 1072 euro a persona.

Cena nel parco

Fino all’8 agosto e poi dal 28 agosto al 10 settembre 2023, gli ospiti vivono “Momenti speciali al laghetto di ninfee”. L’offerta di 3 notti comprende una cena di 5 portate nel parco con laghetto, un buono wellness da 25 euro, l’accesso alla Spa, la mezza pensione con menu di 6 portate, la carta ActiveCard Light. Il prezzo è a partire da 487 euro a persona per 3 notti.

Romantik Hotel Stafler

Via Mules 10 - 39040 Vipiteno BZ

Tel 0472771136