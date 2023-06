A contatto con il bosco: i migliori hotel d'Italia per una vacanza tra gli alberi

Sono molti gli studi scientifici che, da tempo, sostengono gli effetti benefici del trascorrere tempo immerso tra gli alberi. Immersi nella natura, dove il battito si fa regolare, il verde fa salire il buonumore, scioglie le tensioni e permette di raggiungere la pace interiore. Ancora meglio se, al ritorno, si trova spazio in un resort di lusso, dove il relax è la parola d’ordine. In quel caso, benessere mentale e fisico sono garantito. Ecco alcuni resort per vivere un’esperienza a pieno contatto con il bosco.

Skyview Chalets, nessun confine tra camera e bosco

Sul lago di Dobbiaco: gli Skyview Chalets, nessun confine tra camera e bosco

Tra il lago e il bosco, come delle pietre preziose sorgono gli Skyview Chalets sul Toblacher See, il lago di Dobbiaco (Bz). Sono 13 glass club ecologici che annullano il confine tra camera e bosco, grazie a soffitti trasparenti che permettono di vivere un’esperienza unica. Qui la vacanza è davvero vissuta in libertà e in simbiosi con la natura. Dallo chalet alla foresta, poi, il passo è davvero breve.

Skyview Chalets

Lago di Dobbiaco 3 - 39034 Dobbiaco (Bz)

Tel. +39 0474 973 138

Excelsior Dolomites Life Resort, in provincia di Bolzano, nel cuore di un parco naturale

A San Vigilio di Marebbe (Bz) sorge l’Excelsior Dolomites Life Resort. Immerso nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, tra i boschi delle Dolomiti e le vette più alte, l’Excelsior Dolomites Life Resort è uno dei migliori hotel di montagna per le escursioni. Partendo direttamente dal resort, infatti, ci si può immergere nella natura incontaminata delle Dolomiti. Dalle magnifiche vetrate della camera e dall’infinity pool sul tetto l’impressione è quella di essere un tutt’uno con la natura dell’Alto Adige, per un tuffo nel paesaggio.

Il lago di Dobbiaco

Excelsior Dolomites Life Resort

Via Valiares, 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)

Tel. 0474 501036

Castel Maurn, in Alto Adige un viaggio fuori dal tempo vicino al bosco

Soltanto a 10 passi dall’ingresso di Castel Maurn ci si trova al cospetto di maestosi tronchi da cui farsi abbracciare. L’hotel, che si trova a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato (Bz), è un vero viaggio fuori dal tempo e dentro la natura dell’Alto Adige, tra la Val Pusteria e la Val Badia. Qui il colore che domina è il magnifico verde che circonda la struttura. L’antica residenza, che risale al 990, è stata completamente restaurata e oggi è una struttura con otto ApartSuites (dai 35 ai 220 metri quadrati). Design, affreschi, soffitti a cassettoni e pavimenti originali si fondono negli alloggi per un’esperienza unica a due passi dai boschi dell’Alto Adige.

Castel Maurn

Im Moos, 39 - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz)

Tel. 0474 835311

Emilia-Romagna: l’Antica Corte Pallavicina, tra bosco e animali

Il Po forest è un magico percorso che si sviluppa nel territorio della Bassa Parmense, luogo ideale per escursioni alla scoperta del fiume più lungo d’Italia e del suo habitat. È un percorso voluto dalla famiglia Spigaroli per mostrara da vicino il loro allevamento allo stato semi brado dei maiali neri e per guidare i visitatori alla scoperta del bosco e del fiume. Il percorso è lungo circa due chilometri e dura un’ora. È in questa zona che si trova l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr), ristorante e relais immerso nella natura di Parma. La struttura, un antico castello, risale al 1200. Tra gli affreschi, il vialetto e la corte, è come fare un viaggio nel tempo e nella natura.

Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense (Pr)

Antica Corte Pallavicina

Strada Palazzo due Torri, 3 - 43016 Polesine Parmense (Pr)

Tel. 0524 936539

Umbria: il Relais Borgo Campello, tra i vicoli e il bosco

È un piccolo gioiello sospeso nel tempo. Il Relais Borgo Campello si trova a Campello sul Clitunno (Pg), in una location unica in cui lasciarsi incantare dalla vista a perdita d’occhio sugli alberi e sugli ulivi che circondano il paesino. Tra i vicoli e le stradine della frazione di Campello Alto si trova il Relais, sofisticato albergo diffuso ricavato in palazzi trecenteschi, case torri e fortificazioni. Partire per l’escursione nei boschi vicini significa anche andare a caccia di tartufi, erbe spontanee e asparagi, che crescono in grande quantità.

Relais Borgo Campello, gioiello sospeso nel tempo

Relais Borgo Campello

Via Palazzetto, 1 - 06042 Campello Alto (Pg)

Tel. 328 598 6170

Borgotufi, forest bathing e percorsi tra Molise e Abruzzo

Borgotufi è un albergo diffuso di Castel del Giudice (Is), in un territorio al confine tra il Molise e l’Abruzzo. Dalle finestre delle sue casette in pietra inizia l’immersione nella foresta: si possono infatti scorgere in un solo colpo d’occhio boschi, cime degli Appennini, meleti biologici. Dai sentieri attorno a Borgotufi si può praticare forest bathing in un luogo ricco di biodiversità. Tra le proposte il percorso che porta fino alle sorgenti di acqua sulfurea, quello che tra funghi e tartufi si inoltra nel bosco o lungo le sponde del fiume Molinaro.

Il piccolo borgo di Castel Del Giudice

Borgotufi

Via Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice (Is)

0865 946820