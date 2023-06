Trou aux Biches, l'anima eco-friendly di Mauritius

Natura, benessere, comfort e buon cibo. Sono questi gli ingredienti per una vacanza di vero lusso, non quello ostentato, ma quello che non ha bisogno di mostrarsi e diventa così la quintessenza di una viaggio a cinque stelle. Per trovarlo basta andare al Trou aux Biches Beachcomber Hotel di Mauritius, uno dei simboli dell'ospitalità e della raffinata hotellerie mauriziana. Un luogo unico, immerso in un giardino tropicale, con 333 tra ville e suite, adatte a ogni esigenza. E ancora 6 ristoranti, la Spa Beachcomber con 17 cabine e un centro sportivo all’avanguardia; una vastissima scelta di sport di terra e di mare; un kids club dotato di ristorante (per bambini dai 3 ai 12 anni) e il Teens Club.

Trou aux Biches, immerso nella natura di Mauritius

Il giardino tropicale del Trou aux Biches è uno dei fiori all'occhiello della struttura: si estende per 11 ettari ed è uno dei più belli dell'isola, capolavoro di semplicità e autenticità. Naturale, essenziale, una tavolozza di verdi e bianchi, punteggiata qua e là di rosso granato. Pandani, ventagli cinesi e palme principessa sono state reintrodotte con gli esemplari più preziosi importati nel periodo coloniale dall’India, Asia e dal Madagascar. Un piacere per la vista, l’olfatto e anche l’udito. Poichè non c’è alcun dubbio, questo è il regno di cardinali, canarini, pappagalli e tortore. Semplice ma sofisticato, cede il passo alle meraviglie che lo circondano: le note argentine degli uccelli, la maestosità di alberi antichi e il mix di blu del mare e del cielo.

Dopo le ultime frange di palme, si approda ad una spiaggia da favola che abbraccia tutta la baia. La laguna, calma e silenziosa, sicura del suo potere, suscita puro stupore. Il fascino è irresistibile. Nel magico blend di cielo e mare, il tempo è sospeso. Una nuotata ‘nel blu dipinto di blu’ vi ricorda quanto la vita possa essere semplicemente stupenda, sulla terra e in mare.

Per gli sport addicted, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non lontano dal resort, il nuovo campo da golf 18 buche vi aspetta. Ma per chi ama il mare, un team di istruttori sub è a disposizione per farvi scoprire un’altra dimensione di spazio e tempo: le profondità marine. A queste attività se ne affiancano molte altre, di terra e di mare: pallavolo, bocce, tennis tavolo, tennis (con sei campi illuminati), spinning, aerobica, pesca d'altura, vela, sci d'acqua, snorkeling, kayak, body bulding e la possibilità di farsi seguire da un personal trainer.

Suite e ville da restare senza fiato

Il Trou aux Biches Resort & Spa è composto 333 unità suddivise in eleganti bungalow con 3 o 4 suite, e ville private, realizzate con ricercati materiali naturali tra cui legno, pietra lavica e foglie di palma lavorate dalle abili mani di artigiani locali. Con un totale di 106 piscine, incluse quelle private delle Beachfront Suite e delle Ville, oltre a quelle posizionate al centro dei semicerchi che raggruppano le Junior Suite.

Le Beach Front Suite, con piscina privata, sono la perfetta combinazione di eleganza tropicale e comfort all’avanguardia, in una location privilegiata, a pochi passi dal celebre oceano turchese che lambisce il resort. Situate a piano terra e tutte comunicanti, costituiscono la scelta ideale per le famiglie che desiderano trascorrere insieme le vacanze senza dover rinunciare alla propria privacy. Il privilegio di una doccia esterna immersa nella natura circostante aggiunge un elemento di autenticità e romanticismo, soprattutto per le coppie in viaggio di nozze. La piscina circondata da un deck in legno ha una splendida vista sulla laguna ed è strategicamente ‘protetta’ da uno scenografico muro in pietra lavica.

Situate direttamente sulla spettacolare spiaggia del Trou aux Biches, le Senior Beach Front Suite occupano il primo piano delle dependance, garantendo una vista mozzafiato sulla mezzaluna della laguna. Ogni suite ha la sua scala che accede direttamente alla spiaggia o al piano inferiore dove si trova la piscina privata. Una zona lounge elegantemente arredata occupa la parte centrale della suite e si estende all’esterno su una terrazza protetta da una veranda naturale. Gli interni, sofisticati e valorizzati da piccoli dettagli di design, scelgono eleganti tonalità che sfumano dal marrone al verde su cui giocano luci calde e soffuse. Il mix di pezzi d’arredo in legno pregiato e midollino naturale completano lo stile tropical-chic.

Ville con piscina - due camere

All’insegna della total privacy, le ville sono distribuite all’interno di lussureggianti giardini tropicali. Il resort propone ville con due camere da letto, due sale da bagno, uno spazioso salone e una piscina privata. La camera da letto principale è dotata di doccia esterna e vasca da bagno protetta da un gazebo privato. Le ville abbracciano un’ampia area living delimitata dalla piscina, circondata da un elegante deck in legno. Nel giardino è stata inoltre ricavata una sala da pranzo open air con barbecue, complemento perfetto di una vacanza tropicale di lusso. Le ville offrono il non plus ultra a livello tecnologico: schermo LCD, accesso WIFI e IP phone. Il servizio con la presenza di un butler personale soddisfa i più elevati standard internazionali.

Ville con piscina - tre camere

Le Ville con piscina, con tre camere da letto, sono l’emblema del lifestyle haute gamme. Raggruppate in stile villaggio, all’interno dei vasti giardini tropicali del resort, mettono a disposizione degli ospiti due lussuose camere da letto padronali con rispettiva sala da bagno en-suite e una camera appositamente arredata per i bambini. Le ville con tre camere da letto sono disegnate per apprezzare al meglio l’outdoor living. Tutte le camere hanno la sala da bagno annessa e si diramano da uno spazioso deck in legno che si affaccia sulla piscina privata in ardesia. Il barbecue e l’annessa dining area invitano a piacevoli cene sotto le stelle. Vi sentirete al sicuro e rilassati, sapendo che tutto ciò che può servirvi è a pochi passi di distanza e garantito dal servizio esclusivo di butler. Le ville sono inoltre dotate di schermo Lcd, accesso Wifi e IP phone.

Vacanza di gusto: sei ristoranti

Come da tradizione Beachcomber, non può mancare la massima attenzione per la ristorazione. I ristoranti del Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa sono stati disegnati per poter approfittare al meglio delle piacevoli condizioni climatiche che caratterizzano la costa nord-ovest dell’isola. Sei le scelte a disposizione dei suoi ospiti, tutte con un unico denominatore comune: l’eccellenza gastronomica che da sempre contraddistingue tutti gli hotel Beachcomber. L’accento viene posto su specialità originarie da tutte le parti del mondo, rielaborate da chef di fama mondiale. Al Trou aux Biches Beachcomber, infatti, la cucina traduce il melting pot tipico di Mauritius: cene squisite ispirate a stili gastronomici differenti e menu rielaborati tutti i giorni.

L'Oasis è il ristorante principale, con 350 coperti e una cucina internazionale. A lui si affiancano La Caravelle, con cucina gourmet mauritian flavour, ‘à la carte’, il Blue Ginger, ristorante thai, il Mahiya, ristorante indiano, il Corallo, che offre piatti italiani e La Plage, il ristorante in spiaggia. Ci sono, poi, l'Oasis Bar, di fronte alla piscina principale, affacciata sul mare, specializzato in cocktail tropicali, nel pomeriggio propone inoltre una selezione di tè, caffè e pancake, e il Caravelle Bar. Situato sulla spiaggia, è la location perfetta per ammirare i tramonti più belli dell’isola. Propone una selezione di cocktail locali, sigari e champagne.

La Spa Beachcomber è una certezza

Negli hotel Beachcomber la bellezza della Spa è una certezza, che non viene meno nemmeno al Trou aux Biches. La zona benessere della struttura richiama l’appeal tropicale del ‘villaggio’: è costituita da una serie di padiglioni dal tetto di foglie di palma, circondata da una travolgente vegetazione tropicale. Il design è un connubio di outdoor e indoor, alcune delle cabine sono dotate di aria condizionata, mentre altre garantiscono una totale simbiosi con la natura. Il centro della Spa è valorizzato da un’elegante reflecting pool.

Un pensiero per gli sposi

Indirizzo leggendario anche per le coppie e gli sposi novelli, il Trou aux Biches ha a disposizione due romantici gazebo pensati proprio per la celebrazione dei matrimoni: uno allestito all’interno di un magnifico banyan tree secolare, l’altro su una delle spiagge più suggestive di Mauritius. La policy del gruppo prevede un solo matrimonio al giorno per poter riservare la massima attenzione a tutti i dettagli di un giorno così speciale.

L'attenzione all'ambiente

Il Trou aux Biches non è soltanto un luogo magico, ideale per una vacanza di lusso e benessere, ma è anche un resort eco-friendly, grazie alla sua attenzione all'ambiente e alle sue buone pratiche di gestione. Beachcomber, infatti, da sei anni lavora con EarthCheck, gruppo leader a livello mondiale di consulenza e certificazione di benchmarking scientifico per il settore dei viaggi e del turismo, promuovendo un costante monitoraggio degli standard per quanto riguarda il consumo dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'ottimizzazione del risparmio energetico, la gestione di eventuali crisi ambientali, la sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il team attraverso una gestione consapevole delle risorse.

Una missione che si traduce in diverse azioni che coinvolgono anche il Trou aux Biches: progressivo utilizzo di Led per l'illuminazione, utilizzo di energia solare per gli impianti di acqua calda, totale eliminazione di produzione di acqua calda generata da combustibili fossili, installazione nelle camere di sistemi di gestione dell'energia che permettono una riduzione dell'11% dell'utilizzo di energia elettrica, utilizzo di prodotti eco-friendly per la pulizia e una partnership con una Ong locale specializzata nella lotta contro lo spreco del cibo e recupero dello stesso per la ridistribuzione nelle mense delle scuole, solo per citare alcuni esempi.

Trou aux Biches Beachcomber Hotel

Royal Trou aux Biches Rd - Triolet, Mauritius

Tel 035 236656