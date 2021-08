Dolomiti Wellness Hotel Fanes, a San Cassiano 5 stelle di relax e gusto

Che sia estate o inverno, le Dolomiti patrimonio mondiale Unesco sono un luogo naturale irrinunciabile per chi cerca una vacanza di relax nel cuore della natura. Se poi si vogliono anche tutti i comfort degni di una vacanza a 5 stelle all'insegna del benessere e del wellness, e si vuole andare in Alta Badia, la meta non può che essere il Dolomiti Wellness Hotel Fanes a San Cassiano, in provincia di Bolzano. Escursioni, passeggiate, giri in bicicletta, a cavallo, partite di golf, avventure in stretto contatto con la natura, panorami mozzafiato, attività sportive, trekking, parapendio... Le Dolomiti esaudiscono sogni per avventurieri, sportivi e amanti della natura, i quali, una volta terminata la giornata all'insegna del movimento e della scoperta, possono rigenerarsi in una struttura che è stata la prima a investire nel wellness ed è da sempre all'avanguardia. Ne è consapevole Reinhold Crazzolara, ceo di Fanes Group, che insieme alla sorella Ingrid gestisce la struttura. «Abbiamo fin da subito voluto fare la differenza e siamo stati i primi ad aver offerto agli ospiti dell’hotel una piscina esterna. Nel 1972 abbiamo addirittura realizzato una sauna, un idromassaggio e un bagno turco. Né noi, né l'architetto. sapevamo se avrebbero conquistato il pubblico di allora e di domani, ma abbiamo avuto coraggio e fiuto. Più di tutti mia sorella ha dato la spinta necessaria e ha sempre seguito la sezione wellness, che oggi è uno dei nostri punti di forza».

Una vista del parco dell'hotel Fanes

5 mila mq dedicati al benessere

Oggi il Fanes di San Cassiano ha dedicato al reparto benessere ben 5mila metri quadri, che richiamano turisti da ogni dove a scoprire sia i comfort dell'hotel. Sono disponibili diversi tipi di saune, bagno turco, bagno sole, sanarium, idromassaggio con acqua salina, piscine coperta ed esterna, infinity pool di 25 metri sulla terrazza panoramica. L’ampia offerta di massaggi e trattamenti è arricchita dai nuovi ambienti spa: 12 nuove suite fra cui Aemotio Spa con particolare lettino ad acqua riscaldato e due Fanes Private Suite, esclusive e spaziose cabine trattamento dove vivere un paio d’ore indimenticabili con la propria dolce metà.

La suite Regno del Cirmolo è una pura immersione nel benessere di tradizione alpina: gli interni in caratteristico legno di cirmolo diffondono un gradevole e benefico profumo nella stanza, che comprende anche sauna al fieno e all’esterno vasca salina circolare. Caratteristiche della suite Regno del Fanes sono invece ampio bagno turco e due originali vasche da bagno ricavate ciascuna da un unico tronco di castagno, per fare un bagno al siero di latte, di vinaccioli o di oli aromatici all’interno di una autentica opere d’arte. Interamente dedicata al trattamento di punta è invece la stanza Caveau, dal design raffinato sui colori nero e oro, che richiama i prodotti dell’omonima linea cosmetica, naturali rimpolpanti e anti-aging, una vera cura per la pelle. Una linea di creme e sieri di altissima qualità che il Fanes utilizza in esclusiva con pochi altri hotel di lusso in Europa.

Una struttura all’avanguardia con le tradizioni a fare da fondamenta

L’albergo è avveniristico sia per le soluzioni architettoniche adottate, che per il magnifico territorio della valle altoatesina. Tutti gli ambienti sono eleganti e curati nei minimi dettagli, offrono ogni comfort e un arredamento moderno e lineare, che richiama la tradizione grazie all’utilizzo di materiali naturali - legno di cirmolo, marmo e pietra - e alla collezione di arredi e oggetti antichi della tradizione ladina. «Siamo molto fieri di essere un 5 stelle ma non dimentichiamo le nostre origini: la nostra famiglia possiede da secoli questa struttura e l'ha trasformata da fattoria a resort di lusso – dice Reinhold – Quello che vogliamo fare all'Hotel Fanes è proprio esprimere la nostra tradizione in un luogo dove l'ospite può trovare il benessere perfetto, fisico e mentale». La struttura dispone di 70 fra camere e Suite + 8 Chalets + Casa Clima con 7 Suite natura Loft. Tutte le camere offrono gratuitamente un posto auto nel garage. L'albergo dispone poi di eliporto privato (anche per voli panoramici sulle Dolomiti), è Tesla Destination Charging ed è uno dei membri fondatori del Golf Club Alta Badia, 9 buche a 15 minuti dall’hotel, con gli ospiti che possono usufruire dello sconto del 20% sul Greenfee.

Una vasca della SPA dell'hotel Fanes

Una ristorazione di qualità

La cucina va di pari passo con il settore benessere. Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes dispone di tre sale ristorante, la stube nella parte più antica e storica dell'hotel e la cantina, luoghi magici a disposizione della clientela per cene romantiche, a lume di candela o in gruppo. La cucina (sana, locale, a km 0 e della tradizione) punta sulla genuinità, producendo sul posto la maggior parte degli alimenti.

Il wellness continua quindi a tavola, grazie ai piatti genuini e biologici dello chef Claudio De Marc, che valorizza le materie prime del territorio rivisitando la ricca tradizione gastronomica altoatesina. Un buon piatto non può che essere accompagnato da un’etichetta pregiata della fornita cantina dell’hotel.

Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di trova a San Cassiano, in provincia di Bolzano, in Strada Pecei 19. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 0471 849470 o visitare il sito www.hotelfanes.it