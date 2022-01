San Valentino al Rome Cavalieri tra artigianato, relax e cibo d’autore

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, autentico resort nel cuore di Roma, circondato da un ampio parco mediterraneo e con una vista privilegiata sulla Città Eterna, è pronto ad accogliere i propri ospiti nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, tra prelibatezze culinarie, cocktail speciali, relax alla Grand Spa e molto altro.

Due le iniziative per gli innamorati

La festa degli innamorati è anche l’occasione per vivere con la persona amata esperienze entusiasmanti, e per quest’anno il Rome Cavalieri ha creato due iniziative davvero speciali.



Alla scoperta dei cappelli fatti a mano

La prima è un percorso tra stile e creatività, realizzato in collaborazione con l’Antica Manifattura Cappelli, riconosciuta bottega storica di Roma. Gli ospiti potranno scoprire i segreti della perfetta realizzazione di un cappello interamente fatto a mano. Accolti con un cocktail di benvenuto, visiteranno il laboratorio, dove verranno loro svelati segreti e aneddoti legati a questo antico e affascinante mestiere, per poi assistere alla realizzazione dell’accessorio insieme allo storico cappellaio della bottega. Tra la miriade di proposte, si potrà sceglierete modello, colore e materiale, e che daranno vita al cappello Fedora personalizzato. Una foto ricordo finale e la consegna al Rome Cavalieri o direttamente a casa completeranno questa meravigliosa e memorabile esperienza di coppia.

Tutto è pensato per gli innamorati



Un bagno di Bubble Bath Experience

La seconda è la Bubble Bath Experience, in cui i benefici di un bagno di bolle si possono ottenere in un momento di condivisione e divertimento. L’esperienza del Bubble Bath è completa e articolata, e si si svolge nelle splendide Suite dell’albergo, che dispongono di modernissime Jacuzzi come, ad esempio, le Suite Penthouse e Planetarium.

La vasca è preventivamente preparata dalle terapiste della spa alla temperatura ottimale, e l’acqua arricchita con olii essenziali, scelti in un prezioso cofanetto in otto varianti, come la lavanda, il rosmarino, il patchouli e altri dalle diverse proprietà. Ci si immerge nella vasca e si gode dei benefici delle bolle dell’idromassaggio, brindando in allegria con il partner. A seguire, il Room Service allestirà nella suite un sontuoso aperitivo, per continuare l’esperienza assaggiando le bontà preparate appositamente per questa iniziativa.



Calici di bollicine, mixology innovativa, gustosi finger food nelle declinazioni più originali, per completare il relax del bagno di bolle appagando il gusto e la vista, con il più spettacolare panorama sulla Città Eterna.



