Il Gazebo del Cristallo, esperienza di gusto tra le vette

Il Cristallo, Luxury Collection Resort & Spa di Cortina d’Ampezzo (Bl), incastonato nello spettacolare scenario delle Dolomiti, sito patrimonio Unesco, ha recentemente festeggiato i 120 anni di attività. La struttura rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità montana e offre ai sui ospiti esperienze culinarie uniche.

La cucina di Marco Pinelli

L’executive chef Marco Pinelli nasce a Napoli nel 1972 e a soli 23 anni entra nella brigata del ristorante del “The Dorchester” di Londra, icona mondiale dell’hotellerie. Durante questa esperienza, ha l’occasione di lavorare con chef prestigiosi come Willy Elsner, Henry Brosi e Francesco Mazzei e ha l’opportunità di accrescere le proprie competenze, sia tecniche che creative, entrando ufficialmente nel mondo del fine dining. Nel 2002 torna in Italia al Capri Palace con chef Oliver Glowing, contribuendo alla conquista della prima Stella Michelin del ristorante L’Olivo. Da Anacapri chef Pinelli vola alle Bahamans per prendere parte all’apertura del Four Seasons Bahamas come chef del ristorante “Il Cielo”. Nel 2008 si trasferisce a Malta, chiamato a dirigere Palazzo Parisio, gestendo due ristoranti e vincendo nel 2010 il premio Best Restaurant of Malta and Gozo. Durante la permanenza sull’isola è stato scelto come collaboratore dal presidente della Repubblica di Malta, George Abela, per la stesura di un libro di ricette.



Lo chef al Luxury Collection Resort & Spa di Cortina

Nel 2017 Marco Pinelli arriva a Cortina, gioiello delle Dolomiti, dove inizia il suo percorso alla scoperta dei prodotti locali e della tradizione ampezzana. Al timone di tutti e tre i ristoranti dell’albergo, lo chef propone piatti sfiziosi per colazioni e pranzi al Lounge Bar e ristorante La Veranda, che offrono una spettacolare vista sulle Dolomiti; piatti della tradizione ampezzana nell’intimo ristorante La Stube 1872, tra le calde pareti in legno e un’antica stufa in maiolica.



Il Gazebo: un’esperienza di fine dining

Al ristorante Il Gazebo, con vista a 360 gradi sulla vallata, gli ospiti possono provare un’esperienza di fine dining, gustando i piatti selezionati con cura ad ogni stagione. Il fil rouge che unisce le proposte di cucina di Marco Pinelli è la ricerca costante e l’amore per le materie prime d’eccellenza, in grado di trasformare ogni proposta in un piatto gourmet. La passione dello chef si esprime anche nel rapporto con i fornitori e nella conoscenza del territorio. Dallo scambio con i piccoli produttori locali, allevatori e agricoltori ampezzani, nascono nuovi piatti il cui intento è sempre quello di rispettare la materia prima e promuovere al meglio le ricchezze del territorio, trasformandole attraverso raffinate tecniche di cottura - dal sottovuoto all’essiccazione, dall’affumicatura alla marinatura - in esperienze sensoriali.



Nella carta del ristorante Il Gazebo troviamo il Risotto Vialone Nano mantecato alla barbabietola con crema acida e uova di salmerino gigante alpino, piatto di punta dello chef che riassume il mix di esperienze internazionali e influenze locali. La panna acida è una chiara reminiscenza londinese, il salmerino alpino gigante costituisce un inaspettato tocco alpino, la barbabietola rappresenta un ingrediente storicamente presente nella cucina povera contadina ampezzana, qui nobilitato in una ricetta gourmet.



Altre proposte che arricchiscono il menu del fine dining sono L’uovo barzotto su crema di patate con lamelle di tartufo nero e olio al timo e la Porchetta di maialino da latte con varietà di patate rosolate, carotine glassate e fondo di mostarda e caffe. Un piatto al quale lo chef è particolarmente legato, e che si è portato nel cuore durante i suoi viaggi in tutto il mondo, è il classico Spaghetto di grani antichi biologici e pomodorini del piennolo al basilico, a ricordare le origini campane e rappresentare una ricetta della tradizione.



Il Gazebo è un luogo elegante che coniuga alla perfezione i sapori tradizionali italiani e gli ingredienti locali accompagnati da un’ampia selezione di vini nazionali e internazionali. Con la sua struttura in vetro chiaro, circondato dallo straordinario paesaggio della conca d’Ampezzo, Il Gazebo crea un grande impatto scenografico per tutti i sensi.

Immersi nella storia

Si tratta di un’esperienza gastronomica di alto livello, in una struttura d’eccellenza come il Cristallo, aperto per la prima volta nel 1901, che nella sua storia ha accolto ospiti celebri, troupe cinematografiche e personaggi famosi del calibro di Frank Sinatra, ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1956, in attesa di bissare l’appuntamento nel 2026. Il Gazebo si trova in via Rinaldo Menardi 42 a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno.