Pizza e cocktail: il food pairing secondo Dry Milano

Dry Milano di via Solferino ha riaperto con il nuovo menu pizza accompagnato dalla drink list dedicata per affrontare l’autunno. Autori delle proposte l’executive chef pizza Lorenzo Sirabella, già Personaggio dell’Anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza categoria Pizzaioli nell’ambito del 12° Premio Italia a Tavola, e dalla bar manager Sabina Yausheva.

Lorenzo Sirabella

Sì, perché la formula dei Dry, quello di via Solferino fondato nel 2013 è stato affiancato nel 2017 dal gemello di viale Vittorio Veneto, è proprio quella di proporre pizze dal taglio gastronomico in abbinamento a cocktail. Terzo elemento che miscela il tutto e dà la scossa finale la musica. I tavoli sociali sono poi il trampolino di lancio per il benessere completo.

Focaccia con tartare di manzo con Martini cocktail reinterpretato con bordo coppa ammantata di pane sbriciolato

Far incontrare i territori

«Affrontiamo la nuova stagione, in tutti i sensi, pieni di entusiasmo – ha raccontato il 28enne pizzaiolo ischitano nel corso della serata del via libera – In Solferino proponiamo sette pizze, due calzoni, due cubotti e cinque focacce. Mi piace ricordare, al livello simbolico, la pizza Giro d’Italia farcita con zucca mantovana, ventricina teramana, friarelli napoletani e provola affumicata. Nel nuovo menu, stagionale, prediligo ingredienti che fanno incontrare il sul e il nord, Ischia e Milano, le mie due anime, nascita e adozione».

Sabina Yausheva

La riprova è stata la pizza Gorgonzola Dop, Taleggio Dop, Raspadura Lodigiana e Provola di bufala campana. In abbinamento un calice che ha visto come elementi dominanti prosecco e amarena.

Focaccia con crudo e stracciatella

Il palato di bar e pizzeria

«Il nostro concetto di pizza pairing – ha sottolineato Sabina Yausheva – vuole mettere in sinergia il palato di bar e pizzeria. Il pensiero a monte elabora drink che abbiano un punto in comune con quello che si sta mangiando».

Focaccia con baccalà mantecato e carciofi arrostiti e drink a base vermouth

Ecco allora la focaccia con tartare di manzo e quella con crudo e stracciatella servite con un Martini cocktail reinterpretato servito in una coppa con il bordo ammantato di pane sbriciolato, polvere di pane. La focaccia con baccalà mantecato e carciofi arrostiti è stata accompagnata da un cocktail dall’anima di vermouth. Un vero colpo di fulmine, che messo il palato con l'anima in pace.