L'Olivo, menu chic da Capri con vista sul Golfo di Napoli

Il Ristorante L’Olivo vanta dal 2011 due stelle Michelin, l’unico sull’isola di Capri ad aver ottenuto negli anni questo prestigioso riconoscimento. Sotto la guida dell’executive chef Andrea Migliaccio, il locale è pura espressione della cucina mediterranea: l’ingrediente è al centro e viene valorizzato nei classici della proposta culinaria del territorio rispettandone i cicli stagionali con un’attenzione estrema alla selezione dei migliori prodotti.



Una cena di tre portate, per due persone, al Ristorante L'Olivo è uno dei due premi tra cui scegliere per chi si classificherà secondo alla 5ª sessione (13-27 settembre) di "Check-in... gioca e parti" il gioco ideato da Italia a Tavola in collaborazione con Fipe. CLICCA QUI PER GIOCARE

Il ristorante al tramonto



La location



L’Olivo si trova all’interno del Capri Palace Jumeira, un hotel che offre un'esperienza unica in un luogo magico, circondato da una bellezza straordinaria. Siamo ad Anacapri, il punto più alto dell’isola di Capri, da cui si vede tutto il golfo di Napoli. Il Mediterraneo sembra più blu e il piacere di contemplare la natura accarezza ogni momento, sublima ogni istante. Al Capri Palace Jumeirah arte e ospitalità sono dolcemente assimilati e, ognuna delle 68 camere, racconta ogni volta una storia diversa. Il ristorante è stato concepito come salotto, con divani e poltrone, suppellettili e mobili, e una selezione di tessuti pregiati, dal cachemire al lino, con la collezione Loro Piana dai colori tenui (le sfumature degli ecru, il sabbia, il bianco…) che ben si sposano con l’arredamento. E al tramonto sua terrazza, al tramonto, si colora delle tinte infuocate del Mar Mediterraneo, un calore che conquista eternamente il cuore e la vista.



L’executive chef Andrea Migliaccio



Andrea Migliaccio, classe 1980 e socio Euro-Toques, dopo aver lavorato per le più grandi tavole del mondo, dal Plaza Athenée a Parigi con Alain Ducasse, all’Espadon del Ritz con Michael Roth fino al Pellicano con Antonio Guida e al Badrutt’s Palace a St Moritz, oggi dirige in qualità di executive chef, i ristoranti del Capri Palace con la disinvoltura del fuoriclasse. L'idea di cucina di Migliaccio parte da principi semplici e lineari: innovazione e tradizione, valorizzazione dei classici della cucina del territorio sempre nel rispetto dei cicli stagionali e grande attenzione alla selezione della materia prima.



Le ricette



Il piatto iconico del ristorante è rappresentato dai tagliolini al limone con burrata, gamberi rossi e asparagi di mare, un’armonia che invade il palato e conquista i cinque sensi. Ma il menu prevede anche la ventresca di tonno con mandorle, spinaci, ribes rossi e patate soffiate, gli “Gnocchi di patate con astice, cipollotti Nocerini e fior di cappero”, “Il Mare”, una serie di bocconi gentili che portano il Mediterraneo a contatto con le papille gustative, gamberi crudi con foie gras, mela verde e gin, oppure i fusilli al ferretto con genovese di coniglio, carciofi e pecorino. L’ingrediente è al centro, l’interpretazione è magistrale, ma senza autocelebrazioni, perchè solo il sapore è il vero protagonista. La particolare attenzione ai sapori mediterranei, reinterpretati con eleganza e raffinatezza dallo chef, insieme alla cura di ogni dettaglio, ne fanno un luogo unico.

Andrea Migliaccio



L'esperienza culinaria dell’Olivo Undiscovered



Da antica osteria a cantina molto glamour, L'Olivo Undiscovered offre un ambiente estremamente intimo, un'atmosfera teatrale che immerge gli ospiti in una raffinata realtà in cui sarà possibile scoprire i sapori della cucina mediterranea nell'hotel più esclusivo dell'isola. Il Capri Palace Jumeirah invita gli amanti del cibo, a vivere esperienze ancora più esclusive presentando L'Olivo Undiscovered. L'executive chef Andrea Migliaccio ha creato uno speciale menu degustazione per introdurre gli ospiti in un viaggio culinario davvero eccezionale assaporando i piatti più iconici del suo percorso di 10 anni alla guida del ristorante premiato con due stelle Michelin.



Il ristorante L’Olivo si trova ad Anacapri, in provincia di Napoli, in via Capodimonte, 14. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 0819780560 o visitare il sito www.capripalace.com