La Rotonda, German Scalmazzi cucina come gli ha insegnato nonna Antonia

Il Ristorante La Rotonda è un locale elegante che si affaccia sull’Adriatico e sul Lungomare Sud di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Pace e silenzio regnano indisturbati in questa oasi del gusto creata nelle Marche da German Scalmazzi e Sara Pandolfi, marito e moglie, rispettivamente chef e maître di sala.

La sala del ristorante



L’ospitalità è una tradizione di famiglia



Mettere a proprio agio i clienti è la dote che nonna Antonia ha lasciato in eredità alla nipote Sara. Era lei che, nel lontano 1962, rifocillava i villeggianti in arrivo dalle campagne e, proprio da Antonia, German ha acquisito le basi della cucina classica portorecanatese. Una cucina di mare diretta e sincera, che rispetta le materie prime sempre di grande qualità, dal brodetto alla frittura.



Lo chef German Scalmazzi, socio di Euro-Toques



Sin da giovanissimo, German Scalmazzi ha affiancato il lavoro allo studio nella scuola alberghiera di Loreto. Nelle sue prime esperienze professionali sono state diverse le opportunità di avere l’egida dello chef stellato Mauro Uliassi, come tante sono state le occasioni di viaggiare all’estero per lavoro.

German Scalmazzi



Nel 2007 German Scalmazzi diventa chef patron a La Rotonda di Porto Recanati, ristorante della famiglia Pandolfi. Inizia così un nuovo viaggio, verso la valorizzazione della cultura del pesce, le tecniche e l’eccellente manipolazione delle materie prime. La filosofia dello chef Scalmazzi si basa sul miglioramento continuo, sul desiderio di suscitare i ricordi che popolano il vissuto di chi assaggia i suoi piatti. Il desiderio è quello di toccare corde intime attraverso odori e sapori che riportano nel passato, che mettono a proprio agio, mentre alla vista si gode di una creazione artistica e inusuale. Diversi i pranzi e le cene organizzate con lo chef Errico Recanati, per il quale German spesso diventa “braccio destro” durante gli eventi organizzati in giro per il mondo.

Una giovane coppia ai vertici della ristorazione



Sara e German sono cresciuti, e la giovane coppia ha raggiunto ottimi livelli nella ristorazione. Materie prime freschissime, locali e stagionali, trattate con rispetto e con tecniche moderne che rendono più raffinato il modo di cucinare. Qui si può, da sempre, gustare il vero brodetto di pesce alla portorecanatese, l'unico in Italia bianco dorato fatto con lo zafferano. La cucina di German Scalmazzi offre un menu di classe creativo, profumato di mare e di tradizione. L’esperienza di convivialità in sala, gestita da Sara Pandolfi accompagna i clienti al benessere totale.

La brigata

Il Ristorante La Rotonda si trova a Recanati, in provincia di Macerata, in viale delle Nazioni al civico 27, sul lungomare sud. Per maggiori informazioni basta telefonare al numero 0717590108 o visitare il sito www.larotondaristorante.net