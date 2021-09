Due location d’eccezione a Trieste? Harry’s Piccolo Restaurant e Hotel Vis a Vis

Creato e lanciato nel 1972 da Arrigo Cipriani del famoso Harry’s Bar di Venezia, il brand Harry’s ha saputo mantenere nel tempo il suo fascino e la capacità di creare un’atmosfera inconfondibile. Una filosofia unica che, nata a Venezia, ha preso vita piena e propria nella straordinaria città di Trieste, dove oggi Harry’s rappresenta a pieno titolo un marchio che è sinonimo di eccellenza enogastronomica in tutte le sue espressioni.



Da Harry’s il km vero



Tra i capisaldi della filosofia Harry’s ce n’è uno che sta particolarmente a cuore agli chef Matteo Metullio e Davide De Pra: il km vero. Nel viaggio enogastronomico che viene proposto, si fondono elementi autoctoni e ingredienti lontani, terra e mare, con la costante ricerca della qualità senza limiti territoriali, come una nave pronta ad esplorare nuovi mondi.



Fascino e alta cucina in una delle piazze più belle d’Italia



Un recente restyling ha reso questo locale, che ha conquistato due stelle Michelin, ancora più affascinante e confortevole. Harry’s Piccolo è un luogo intimo, dove concedersi un’esperienza gastronomica esclusiva e suggestioni d’alta cucina, che colpiscono dal palato al cuore, permettendo la continua scoperta di nuovi sapori, piacere dei sensi ed emozioni per la mente. Il locale può contare su un’area esterna con vista su una delle più belle piazze d’Italia. Harry’s Piccolo è in piazza Unità d’Italia, 2 a Trieste.

Hotel Vis a Vis, design e stile nel cuore di Trieste



L’hotel Vis a Vis, che coniuga design e stile, accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera dove innovazione e tradizione si fondono in un piccolo raffinato scrigno di cristallo e legno pregiato, con la trasparenza della luce che illumina i caldi colori creati dalla natura.



Il suo carattere "classicamente moderno" viene impreziosito da ricercate punte di stile come gli arredi “Le Corbusier” nell'atrio o i tavolini “Eileen Gray” che completano le camere moderne ed eleganti con connessione WiFi gratuita e minibar.



L’Hotel Vis a Vis si trova a 5 minuti a piedi dal porto e a un km dalla stazione ferroviaria di Trieste, in piazza dello Squero Vecchio al civico 1.