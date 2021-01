Forza, coraggio e progettazione. Matteo Metullio indica la via per rinascere dalla crisi

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 12:57

Matteo Metullio (Fonte: finedininglovers)





n gara nel secondo turno deldell’enogastronomia ( per votare clicca qui ),, classe 1989, è il più giovanead aver conquistato lenella guida. Umile e sempre con i piedi per terra si contraddistingue pere ilper gli ingredienti che utilizza nelle sue creazioni. Dopo la decisione forte di lasciare il ristorante “” in, nel punto più alto del successo, Metullio è tornato nella sua, non solo dove ci sono i suoi genitori ma anche la sua nuova famiglia: «Torno a fare il papà!», aveva detto.Ma le sue ambizioni, così come quelle del suo gruppo, non sono cambiate e sono di raggiungere. E proprio in questo Metullio ha le idee ben chiare tanto che continua nella suae dedizione al ristorante, al fine di raggiungere la sua massima espressione. Il riconoscimento di questo lavoro è arrivato il 25 novembre quando gli viene conferita lae la sua commozione conquistò tutti gli appassionati e addetti ai lavori.Ambizioso, generoso, leale.Per me la cucina è stare assieme, condividere e divertirsi. Spero che la mia cucina emozioni.Il territorio è fondamentale, soprattutto, se come lo vedo io per territorio si intende Italia e qualche passaggio fuori, la filosofia del “” insomma la qualità senza limiti territoriali.Pensieri che illustro nel mio Spaghetto freddo a km 4.925, il cui nome riassume la distanza tra il mio ristorante e le aziende che mi riforniscono le materie prime. Ho e abbiamo la fortuna di fare un mestiere creativo, e per questo non ci devono essere né vincoli né schemi. Dev’essere libero.Dire un piatto che più mi rappresenta è difficile, sicuramente ce ne sono una serie che mi portò dietro e che hanno fatto parte del mio percorso. Ma se proprio dovessi scegliere un piatto forse glisono la cosa con cui mi emoziono sempre e mi piace far emozionare.Sono un ragazzo positivo, ma allo stesso tempo realista. La situazione alberghiera e ristorativa che andremo ad affrontare presenterà molti ostacoli, anche se in condizioni diverse, credo che le parole d’ordine siano: forza, coraggio e progettazione. Mai mollare!Sicuramente per girare il mondo con la mia famiglia.