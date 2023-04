Le Radici Experience: a Battipaglia il talento di Matteo Sangiovanni

Altri pochi km più a Sud e si arriverebbe ad Eboli, là dove a dirla come Carlo Levi, Cristo si è fermato. Invece, avvedutamente ci si ferma a Battipaglia (SA): sosta gourmet al ristorante dell'Hotel Commercio, dove si pernotta. L'hotel costituisce location perfetta per clientela business, ma anche per turismo leisure per la posizione baricentrica tra la Costiera Amalfitana, il Cilento e i Templi di Paestum. Il “Le Radici Experience”, il nuovo ristorante fine dining inaugurato nel dicembre 2022. E di experience in effetti trattasi. Cenare al "Le Radici Experience" è una deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale.

Matteo Sangiovanni, lo chef di Le Radici Experience 1/2 La sala del ristorante Le Radici Experience 2/2

Il ristorante "Le Radici Experience" e lo chef Matteo Sangiovanni

La sala è di suggestiva bellezza. Tavoli ampi e ben distanziati tra loro. Luci soffuse, cucina a vista. Si vive immediata la sensazione "bambagia": massimo comfort e conseguente dolce propensione a sentirsi coccolati.

In cucina il talentuoso chef salernitano Matteo Sangiovanni, poco più che quarantenne. Il prode chef Matteo Sangiovanni ha maturato esperienze al Four Seasons di Milano, all’Astoria di Firenze, e poi al Ristorante Tre Olivi del Savoy Beach Hotel di Paestum. I suoi signature dish sono il frutto del suo innato talento, della sua grande tecnica e della sua fervida e brillante creatività.

I menù degustazione sono sei: due a prevalenza pesce, due a prevalenza carne e due a prevalenza vegetariana.

In tutti in casi parliamo di filiera corta, ma nel caso della duplice proposta vegetariana, la filiera corta va intesa anche nella suppletiva accezione di trasferimento di prodotti agricoli all'interno del Gruppo Adinolfi, holding che oltre alla struttura alberghiera, ha sue attività nell'agroalimentare e specificamente nella coltivazione della cosiddetta quarta gamma con vaste superfici nella Piana del Sele.

Il menu “Da Pioppi a Castellabate” del Le Radici Experience

La scelta, suadente il suggerimento del valente maître Francesco Grimaldi, cade sul menù degustazione "Da Pioppi a Castellabate". Pioppi e Castellabate sono due pittoresche località del Cilento costiero. A Pioppi ha sede il Museo della Dieta Mediterranea.

Si inizia con un sontuoso aperitivo: Crema di Ostrica con caviale, panna cotta ai ricci di mare, cannolo di patate con maionese di patate e carpaccio di tonno, tartelletta con pralina di zucca olive e polipo, alici all’amalfitana, gelatina di pomodoro, fogliolina di rucola e bietola con burro e alici di menaica. Gustosi, gradevolissimi i contrappunti di sapori, con il mare a fungere da ghiotta trama.

I pani sono fatti in casa. Squisito in particolare il pane alla verza. Verza coltivata nel loro orto, ovviamente! Squisito anche il pane bianco, servito con burro di bufala. Siamo in area di elezione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Il piatto di benvenuto al Le Radici Experience

Il prode maître Francesco Grimaldi, fine narratore delle pietanze in successione, giunge al tavolo con il carrello degli oli. Scegliamo un eccellente olio ragusano. Nell'appropriato calice, arguto il suggerimento del competente sommelier Ivan Mendana Fernandez, il Feudo Pignatone Rosato Sciauro Etna DOC 2021, da sole uve Nerello Mascalese.

Intrigante, bella a vedersi e ottima al palato, la portata “Gambero, gambero, gambero”. Sì, tre declinazioni di gamberi! Il Gambero di Policastro (nel Cilento) scottato su crema di mozzarella di bufala e maionese di gamberi; tartare di gamberi con insalata di arance e finocchi con cips di gamberi; Cannolo di gamberi e patate con carapace di gambero fritto. Una prelibatezza memorabile.

Due delle tre declinazioni del gambero nel piatto Gambero, gambero, gambero

Ancora apprezzato elogio del pescato cilentano con “Triglia, pomodoro, crema d’aglio e cime di rapa”. Grande maestria in cucina, con la triglia scottata con salsa di pomodoro alla pizzaiola, crema di cime di rapa, pane croccante, capperi essiccati, aglio croccante e in crema.

È il momento del primo piatto e a proposito di piatti, fuor di sineddoche, qui i piatti sono di vistosa pregevolezza estetica e arrecano valore ulteriore a quanto provvidenzialmente contengono!

Ed eccoci a "Tortelli, battuto di scampi, mela annurca e lime" serviti con brodo caldo di scampi e olio al prezzemolo. Il bis è by default: varia il recipiente (adesso è un grazioso pentolino) ma alla riproposta dei tortelli di certo non rinunciamo.

A seguire, commovente per ideazione ed esecuzione, lodevole l'omaggio alla tradizione cilentana della vera cucina dei pescatori, il "Ristretto di zuppa di pesce", ricavato da tutti i prodotti ittici utilizzati nel menù accompagnato da pane croccante al timo.

Di pregevole fattura, squisito al palato, il dessert "Lampone mandorle e lamponi": sfera di cioccolato bianco, mandorle con cuore di lampone, crumble croccante e gelato al basilico.

Se oramai tutti i ristoranti esordiscono con il benvenuto dalla cucina, sono pochissimi quanti danno anche "l'arrivederci dalla cucina". Qui succede e arrivano le coccole di commiato: babà, tartelletta alla frutta, macaron con crema. Imperdibile la scatola dei sigari al cioccolato.

Il dolce e le sorprese finali al Le Radici Experience

Se si è detto di filiera corta, connotazione virtuosa del ristorante, si parla adesso di metri (quasi) zero per il riposo notturno. Le camere sono confortevoli, buona la prima colazione del mattino.



Le Radici Experience

Strada Statale 18, 84090 Battipaglia (Sa)

Tel 0828 380205

Chiuso lunedì e martedì

Aperto a cena dal mercoledì al sabato; a pranzo la domenica.