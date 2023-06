Le migliori terrazze con vista per mangiare all'aperto in Sardegna

La Sardegna è un territorio unico, dove gustare un patrimonio enogastronomico eccellente in terrazze e dehors di giardini e ristoranti immersi nella natura. Dalle pause pranzo persi nel verde della macchia mediterranea agli aperitivi con viste sul mare, sull’isola non mancano di certo le occasioni per godersi l’estate. Ecco alcune delle migliori terrazze e giardini per un’esperienza unica in Sardegna.

Frades la Terrazza, ristorante di Abbiadori (Sassari)

Frades la Terrazza, in Costa Smeralda

Siamo ad Abbiadori (Ss), nelle vicinanze di Porto Cervo. Qui, nel cuore della Costa Smeralda, si trova Frades la Terrazza, ristorante in cui l’executive chef Roberto Paddeu propone un’idea di cucina sarda non tradizionale. Il suo menu segue il corso delle stagioni e di ciò che di meglio il mercato ha da offrire. Dall’aperitivo con vista sul sole che cala sul mare sardo, dove si trovano i grandi classici come i Culurgiones arrosto con gazpacho di pomodoro camone o i Tacos di pane lentu. Ad accompagnare la proposta gastronomica una selezione di cocktail dallo spirito sardo come lo Spritz Frades con Vermouth, Bitter e bollicine sarde o il Frisku, creato con Vernaccia Riserva di Oristano e cedrata.

Roberto Paddeu, executive chef di Frades La Terrazza

E poi la cena, quando gli yacht ormeggiati illuminano la baia. Al tavolo si degustano i magnifici piatti signature a base di pescato locale come il Crudo di gambero, mango, mela verde e cetriolo o la Fregula al brodetto di scorfano, stracciatella e liquirizia. Oltre alla cucina si trova anche un laboratorio di pasta fresca, un banco di salumi e da una bottega dove è possibile acquistare alcuni selezionati prodotti regionali.

Frades La Terrazza

Fronte Cala di Volpe - Località Farina, Abbiadori - 07021 Arzachena (SS)

Tel. 346 636 6238

Pasigà Restaurant by Claudio Melis, a Porto Rotondo

Anima innovativa dal design moderno e una magnifica terrazza sul Golfo di Cugnana sono il tratto distintivo del Pasigà Resturant by Claudio Melis, chef da una stella Michelin. È un ristorante fine dining, parte del boutique hotel Sulià House a Porto Rotondo (Ss). La cucina dello chef mette al centro i prodotti del territorio grazie a una cucina etico – sostenibile. Ci sono infatti piatti essenziali, zero spreco, pochi ingredienti messi in risalto grazie alla creatività dello chef Melis. Tra le proposte Culurgiones, patate, zafferano e vongole, Agnello in barbagia, mirto, uovo e sottobosco o il Risotto allo zafferano di San Gavino e bocconcini in umido. Per la cena con vista sul golfo ci sono due menu degustazione o à la carte, anticipata da signature cocktail da sorseggiare al tramonto.

La sala del Pasigà restaurant 1/4 La sala del Pasigà restaurant a Porto Rotondo 2/4 La piscina del Boutique Hotel Sulià House 3/4 Claudio Melis, una stella Michelin, chef del Pasigà Restaurant 4/4 Previous Next

Pasigà Resturant by Claudio Melis

Via Monte Ladu, 36, 07026 Porto Rotondo (Ss)

Tel. 340 801 5835

La terrazza del Mirto, San Pantaleo

È un salotto esclusivo per godersi la magia della Sardegna. Il roof top gourmet del Petra Segreta Resort & Spa è La terrazza del Mirto, che può vantare una magnifica vista sull’arcipelago di La Maddalena. Siamo sulle colline di San Pantaleo (Ss) e in questo ristorante il menu, che cambia ogni settimana, offre una selezione di piatti che hanno reso celebre la cucina dello chef Luigi Bergeretto. È un ambiente disteso e informale in cui rilassarsi con vista sul mare e sulla costa del nord della Sardegna. Oltre al Mirto, al Petra Segreta si trovano anche l’Osteria del Mirto e il Fuoco sacro, una Stella Michelin. Tutti i ristoranti del Petra Segreta sono aperti, da quest’anno, anche agli ospiti esterni.

La terrazza del Mirto al Petra Segreta resort & spa

La Terrazza del Mirto | Petra Segreta Resort & Spa

Via Buddeu snc – San Pantaleo, Olbia (Ss)

Tel. 0789 1876441

Ristorante Capogiro a Baja Sardinia

Il ristorante fine dining Capogiro è parte del 7Pines Resort Sardinia, 5 stelle a pochi minuti dalla Costa Smeralda. È una terrazza panoramica in cui immergersi quando il sole tramonta sul mare. Il menu è firmato dall’executive chef Pasquale d’Ambrosio e racconta una cucina mediterranea in cui si sentono i profumi della tradizione gastronomica dell’isola. Qui prevale l’uso di materie prime locali e di tecniche di cottura che ne conservano freschezza, gusto e qualità. Tra le proposte di questa stagione si trovano Triglia di scoglio, filindeu, pesto di melanzana e mandorle, maionese di lentisco, polvere di erbaceo marino; Spaghetto artigianale, vongole, pomodoro del Piennolo, olio di mandorle affumicate e Maialino tonnato, mela annurca, limone affumicato, foglie di cappero e fiori. Oltre alle proposte culinarie si trova anche una cantina con le migliori etichette locali, italiane e internazionali. Il servizio è attento ma mai invadente.

La vista dal Capogiro del 7Pines Resort Sardinia 1/3 Il 7Pines Resort Sardinia 2/3 Pasquale d'Ambrosio, chef del ristorante Capogiro 3/3 Previous Next

Ristorante Capogiro | 7Pines Resort Sardinia

Via Mucchi Bianchi, 07021 - Arzachena (Ss)

Tel. 0789 177 5022

Il giardino di Casa Clàt a Cagliari

Casa Clàt è un suite hotel dall’anima eclettica, salotto verde nel cuore di Cagliari. Gli ospiti accedono da viale Regina Margherita, nel centro del capoluogo sardo, e raggiungono il giardino. Tra piante aromatiche, olivastri e vasche d’acqua si trova una zona lounge con grandi divani e poltrone, dove concedersi una pausa con un aperitivo accompagnato dai crudi e dal pescato locale. Poco sopra il giardino si trova la terrazza ristorante dell’hotel, in cui si incontrano sapori mediterranei, orientali e sardi. Tra i piatti proposti dall’exectuive chef Filippo Monaco anche Ceviche di gambero rosso; polpo kimchi, panko tostato e maionese agli agrumi; Fregula risottata, Nieddittas, pomodoro piccante e polvere di pomodoro; Filetto di orata alla brace, crema di pomodoro secco, olive e timo.

Il giardino di Casa Clàt, nel centro di Cagliari

Casa Clàt

V.le Regina Margherita, 55/57 - 09124 Cagliari (Ca)

Tel. 070 1525 6371

Il salotto del re a Gallicantu, Luogosanto

Siamo nel cuore della Gallura. Vicino a Luogosanto (Ss) c’è il Gallicantu Stazzo Retreat, immerso nella natura mediterranea dell’entroterra sardo ma vicino alla Costa Smeralda. Qui, all’ombra del centenario olivastro che domina il giardino, si serve l’aperitivo anche agli ospiti esterni. Gli ospiti possono anche degustare taglieri di prodotti locali accompagnati dal miele della tenuta e da una vasta selezione di etichette proveniente da tutta la Sardegna. In cucina dominano i piatti della tradizione, tra cui i chiusoni fatti a mano e serviti con pomodorini e basilico dell’orto o panadas appena sfornate. Spazio anche per la musica: da fine giugno, ogni giovedì sera, c’è Jazz under the trees, rassegna di concerti dal vivo che dura tutta l’estate.

Il giardino di Gallicantu Stazzo Retreat

Gallicantu Stazzo Retreat

SP 14 Località Corrimozzu - 07020 Luogosanto SS

Tel. 335 628 6635