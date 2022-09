A La Sprelunga di Seveso vanno in scena il Grana Padano e i vini lombardi

Siamo nel Parco delle Groane, a Seveso (Mb), la casa della famiglia Radici (Franco in sala, la moglie Rina e il figlio Stefano in cucina) per il primo appuntamento di una serie di serate dedicate alle eccellenze della Lombardia. Filo conduttore l’abbinamento e la degustazione delle tre stagionature di Grana Padano e in questo caso di tre vini dell’Oltrepò Pavese. Il progetto di Ascovilo, Grana Padano e Italia a Tavola è infatti intitolato “Nati per stare insieme: Restaurant Week”, per gustare un temporary menu studiato ad hoc dagli chef.

La patata in crosta di sfoglia con purea alla cannella, tartare di missoltini su fonduta al Grana Padano 12 mesi

Il training formativo

La cena vera e propria è stata infatti introdotta da un momento dedicato a giornalisti, ristoratori, addetti ai lavori e gourmand in cui, moderati dal direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini, guidati da Beppe Casolo (Onaf) e da Tiberio Kodra (Ais), Pietro Di Lernia (Enologo di Terre d'Oltrepò) e Carlo Veronese (Direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese), si è potuto osservare e assaporare le differenze tra le varie stagionature di Grana Padano in purezza e in abbinamento ai vini scelti.

Alberto Gottardi (PG&W), Pietro Di Lernia (Enologo di Terre d'Oltrepoò) Alberto Lupini (Direttore di Italia a Tavola), Carlo Veronese (Direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese), Beppe Casolo (Onaf), Tiberio Kodra (Ais)

Il 12 mesi, note lattiche, di burro appena sciolto, di panna, dal gusto delicato in cui affiora tutto il sapore del latte e leggere note vegetali; il 24 mesi più saporito ma non piccante, un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno; infine il 30 mesi, gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca.

Le tre stagionature di Grana Padano Dop
I vini in degustazione

Con il 12 mesi Tiberio Kodra ha scelto “Il Marinoni” 2020 Oltrepò Pavese Doc Riesling dell’Azienda Cà Del Gè. Paglierino lucente, al naso emergono note di idrocarburi classiche del vitigno, note erbacee di mentuccia e fieno e leggera pesca bianca. In bocca spicca subito l’acidità e la sapidità, buona persistenza.

Con il 24 mesi il Pinot Nero Rosé Cruasé 2019 Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico dell’Azienda Pietro Torti. Bellissimo colore rosa lucente con sfumature che tendono al salmone, bollicina fine. Al naso frutta (arancia sanguinella e ciliegia) e fiori (geranio). In bocca è sapido, con buona acidità e con coerenza dei profumi.

Con il 30 mesi il “Collezione” 2008 Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico dell’Azienda La Versa. Perlage finissimo e persistente, dorato lucente, al naso è fragrante con note di pan brioche e creme caramel, frutta secca e scorza d’arancia. In bocca è fresco e pulito, estremamente sapido, ritorna la frutta secca, lunga persistenza

La brigata di cucina, al centro Stefano Radici e la mamma Rina
Franco Radici

La cena

Spazio quindi alle creazioni dello chef Stefano Radici, 4 portate - antipasto, primo, secondo, dessert - tutte realizzate con le diverse stagionature di Grana Padano.

Il benvenuto di Stefano, La patata in crosta di sfoglia con purea alla cannella, tartare di missoltini su fonduta al Grana Padano 12 mesi

Si parte con il benvenuto di Stefano, “La patata in crosta di sfoglia con purea alla cannella, tartare di missoltini su fonduta al Grana Padano 12 mesi”, un piatto sorprendente, delicato e intenso allo stesso tempo, il gusto intenso dei missoltini smorzato e avvolto dalla cremosità della fonduta. Una piccola nota, questo piatto è una citazione e un omaggio a Vittorio Fusari e alla sua famosa “Sfogliatina di patate e caviale”. In abbinamento il “Collezione” 2008 Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico dell’Azienda La Versa.

Bigoli al torchio, Grana Padano 20 mesi, pepe e vongole

E chi l’ha detto che il formaggio non si sposa con il pesce? A dimostrarlo il primo “Bigoli al torchio, Grana Padano 20 mesi, pepe e vongole”, una cacio e pepe di pasta fresca con una marcia in più dal tocco marino. Il vino scelto in accompagnamento è stato il Pinot Nero Rosé Cruasé 2019 Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico dell’Azienda Pietro Torti.

Mousse di baccalà con cialde di Grana Padano 30 mesi

Delicatissimo gioco di consistenze il secondo, “Mousse di baccalà con cialde di Grana Padano 30 mesi”, cremoso, croccante e avvolgente, accompagnato dalla sapidità de “Il Marinoni” 2020 Oltrepò Pavese Doc Riesling dell’Azienda Cà Del Gè.

Bavarese alle olive con gelato al Grana Padano 12 mesi

A chiudere un dolce sorprendente, la “Bavarese alle olive con gelato al Grana Padano 12 mesi”, sorprendente per il gusto delle olive, anche caramellate, addolcito dalla delicatezza del gelato in un gioco di umami eccezionale.

Appuntamento dunque alla prossima settimana per scoprire nuovi accostamenti, sempre all’insegna dell’eccellenza agroalimentare lombarda!

Il calendario completo degli appuntamenti

Vuoi partecipare ai prossimi appuntamenti della Restaurant Week? Clicca sulle date e iscriviti.

21 settembre | Ristorante La Sprelunga - Seveso (Mb)

Tel 0362 503150 - www.lasprelunga.it

28 settembre | Antica Cascina San Zago - Salò (Bs)

Tel 039 5312410 - www.anticacascinasanzago.it

11 ottobre | Osteria da Pietro - Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tel 0376 673718 - www.osteriadapietro.it

19 ottobre | Trattoria Masuelli San Marco - Milano

Tel 02 55184138 - www.masuellitrattoria.com

26 ottobre | Hotel Ristorante Il Belvedere - Torno (Co)

Tel 031 419656 - www.hotelilbelvedere.com

2 novembre | Ristorante La Filanda - Macherio (Mb)

Tel 039 2011030 - www.lafilandamacherio.it

9 novembre | Umberto De Martino - San Paolo d’Argon (Bg)

Tel 035 4254202 - www.florianmaison.com

16 novembre | VIVA Viviana Varese Ristorante - Milano

Tel 02 49497340 - www.vivavivianavarese.it

23 novembre | Tano Passami l’Olio - Milano

Tel 02 8394139 - www.tanopassamilolio.it

30 novembre | Ristorante Lino - Pavia

Tel 0382 1803920 - www.ristorantelino.com

18 gennaio | Trattoria La Barca - Rho (Mi)

Tel 02 9303976 - www.trattorialabarca.com

25 gennaio | Derby Grill - Hotel de la Ville - Monza

Tel 039 39421 - www.derbygrill.it

La Sprelunga

Via Sprelunga 55 - 20822 Seveso (Mb)

Tel 0362 503150