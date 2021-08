A tavola da Stefano Bartolucci: cucina romana, influenze da tutta Italia

Nel cuore del basso Lazio, nella città di Valmontone, si trova il Ristorante RossoDiVino. La posizione è strategica perché punto di congiunzione tra tre splendidi territori, i monti Prenestini, i monti Lepini e i Castelli Romani, di conseguenza l'influenza dei prodotti locali si fa sentire. Stefano Bartolucci, chef e patron del ristorante e socio Euro-Toques, coniuga le sue origini romane con le influenze dei nonni materni e paterni, uno calabrese, una napoletana, uno emiliano ed una toscana in un tripudio di sapori.

Il Ristorante RossoDiVino

In cucina, piatti della tradizione e attenzione alla stagionalità

Oltre ai piatti della tradizione, presenti nel menu alla carta, lo chef propone ricette extra, che variano a seconda della stagionalità. Particolare attenzione viene posta tra la filosofia del locale e la compatibilità dei prodotti utilizzati oltre alla sostenibilità delle piccole aziende agricole presenti nel territorio circostante. Lo chef propone un menu adatto a tutte le esigenze alimentari, con diverse proposte senza glutine e prodotti dedicati.

Il posto ideale per una cena di coppia

L'aspetto informale, la cordialità nell'accoglienza, la presenza costante mai invasiva rendono questo posto un punto di riferimento per una cena di coppia, per la famiglia o per un incontro tra amici. La carta dei vini ruota molto sulle etichette laziali, ma non trascura il resto della produzione del Belpaese.