Pubblicato il 27 aprile 2021 | 11:02

Baccalà di primavera - Cappellacci al baccalà mantecato, pisellini in doppia consistenza, crunch al farro e polvere di olive

I

250 g farina 00

150 g di semola rimacinata

4 uova intere

30 g farina di pomodoro

300 g baccalà

250 g di stracciatella

100 g di patate

200 g di pisellini primavera

100 g di farro

Polvere di olive

Germogli di piselli

Burro

Olio evo

Olio di semi

Sale

Unire 150 g di farina 00 con la semola rimacinata e mischiare le farine questo indi aggiungere 3 uova intere grandi ed impastare.Lasciare riposare l'impasto per almeno mezz'ora avvolto nella pellicola.Unire 100 g di farina 00 rimasti con i 30 g di farina di pomodoro, aggiungere 1 uovo ed impastare.Lasciare riposare l'impasto per almeno mezz'ora avvolto nella pellicola.Fare la sfoglia sottile dell'impasto classico e nello stendere la pasta aggiungere, gli inserti dell'impasto con la farina di pomodoro e coprirla con la velina.Sbollentare il baccalà dissalato in acqua per qualche minuto, scolarlo e lasciatelo freddare.Lessare le patate e schiacciarle lasciandole raffreddare.Unire le patate lessate, il baccalà con la stracciatella e frullare con un mixer in modo grossolano.Una volta pronta la sfoglia, con un coppapasta di grandi dimensioni effettuare i cerchi, inserire la farcia e chiuderli prima a metà per poi unire l'estremità e dare la forma del cappellaccio.Lessare i pisellini primavera.Una volta cotti, frullare con mixer ad immersione insieme ad olio evo e sale lasciando una manciata di pisellini a parte.Lessare il farro, asciugarlo con un pannocarta e friggerlo in olio di semi per il crunch.Portato a bollore l'acqua, inserire la pasta, dopo qualche minuto scolare i cappellacci e farli lucidare con del burro fuso in padella.Disporre un cucchiaio di vellutata di pisellini al centro del piatto, disporre i cappellacci su di essa e guarnire esternamente facendo dei cerchi con la salsa, aggiungere i pisellini interi, il crunch di farro, linea trasversale di polvere di olive, germogli sui cappellacci....e buon appetito