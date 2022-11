L’inverno a Bormio tra sci, terme e buona cucina

A Bormio (So) è tutto pronto per la stagione invernale. Bormio non significa solo sci, ma anche terme, a disposizione di tutti, anche per i più piccoli. Finalmente ha nevicato e gli sportivi dal 3 dicembre possono cominciare a sciare sugli impianti di Santa Caterina, Bormio e Cima Piazzi. Oltre a queste località il 23 dicembre si aggiungerà anche San Colombano. Per venire incontro agli aumenti insieme allo skipass Ski & Relax è incluso anche l’ingresso a Bormio Terme. Non solo, novità della stagione, lo skipass online a prezzi dinamici. Chi prima acquista, meno spende. Tra le altre proposte: lo skipass gratuito per i bambini, gli eventi per sciare alle prime luci dell’alba e lo sci in notturna. Da non perdere poi le gare della Coppa del Mondo di Sci alpino.

Sciare a Bormio Foto Roby Trab



Sci e terme, l’offerta da non perdere

Il 3 dicembre si apre la stagione invernale: si inizia prima con Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi, seguirà poi quella di San Colombiano il 23 dicembre. Il divertimento è garantito e soprattutto offerte improntate anche al risparmio. Lo skipass è gratuito per i bambini fino ai 7 anni per soggiorni da 3 giorni in su. Per proseguire con la proposta Ski & Relax che per ogni skipass dalla durata compresa tra 4 e 7 giorni include anche un ingresso a Bormio Terme. E poi c’è l’opportunità di acquistare lo skipass online a prezzi dinamici con sconti fino al 25% rispetto al prezzo in biglietteria. Chi prima acquista, meno spende. Per finire con gli appuntamenti per sciare all’alba e in notturna, che tra gennaio e marzo offrono l’opportunità di lasciare per primi la propria firma sul manto di neve immacolato o di godere della magia di sciare sotto il cielo stellato. Qui tutte le info e i dettagli sui prezzi e gli skipass.



Sci notturno e all’alba e gare di Coppa del mondo

Per immergersi nella magia di sciare sotto il manto stellato invece c’è lo sci notturno che, anche per il 2023, si svolgerà in due suggestive location: a Bormio, sulla Pista Stelvio (6 e 20 gennaio; 3 e 17 febbraio; 3 marzo), e a Santa Caterina Valfurva, sulla Pista Deborah Compagnoni (10 e 24 febbraio; 10 marzo). Lo skipass notturno è in omaggio per ogni skipass della durata di almeno 6 giorni, altrimenti il costo è di 20 euro per gli adulti e di 14 euro per i bambini. Dall’alto delle piste, la vista del contado di Bormio e del pittoresco paesino di Santa Caterina Valfurva in lontananza, illuminati nel buio, è un’esperienza magica ed imperdibile. 3000 Ski Sunrise è l’iniziativa che consente di sciare alle prime luci dell’alba, con il manto di neve ancora perfettamente intatto.

La pista Stelvio in notturna. Foto: Roby Trab



Per cominciare sarà servita, al Panoramic Restaurant Heaven 3000, una ricca colazione a buffet dai sapori valtellinesi. Dai 3.012 metri della Cima Bianca si può ammirare l’alba con una vista a 360 gradi su tutto l’arco alpino, nel contesto unico del Parco Nazionale dello Stelvio, e godere lo spettacolo della natura che si illumina sotto i primi raggi del sole. A Bormio, poi, durante le feste natalizie, tra il 28 e 29 dicembre 2022, si disputeranno le gare di Coppa del Mondo di Sci alpino sulla pista Stelvio. E per chi non pratica la discesa? Niente problemi: ha a disposizione piste di sci di fondo dalla più semplice a quella più complessa di Santa Caterina, ciaspole, sci alpino, bike sulla neve, pattinaggio etc.



Natale alle terme

Bormio non è solo sci, ma anche wellness, grazie ai suoi tre centri termali naturali è il territorio giusto per una ricarica, magari dopo una giornata dedicata allo sport. Bormio Terme è lo stabilimento termale perfetto per coloro che possono concedersi una pausa con la famiglia al completo. L’acqua sgorga naturalmente calda, basti pensare che d’inverno arriva a 37 gradi. Sono terme che vantano una lunga storia, infatti anche gli antichi romani le conoscevano e le apprezzavano.

Relax post sci a Bormio Terme: Foto: Roby Trab



Le acque termali di Bormio sgorgano da 9 sorgenti, poste ad altitudini diverse, inserite nel Parco monumentale di proprietà della Bagni di Bormio, a temperature variabili (36°-43°) in funzione delle stagioni: più calde d’ inverno perché il terreno gelato non consente le infiltrazioni delle acque pluviali; a temperatura variabile, in estate, in rapporto alle precipitazioni atmosferiche. Sono disintossicanti, rigeneranti, rilassanti, antistress ed antinfiammatorie per una completa remise en forme Bagni di Bormio sono da sempre definiti Bagni delle Donne. Infatti le proprietà antinfiammatorie delle acque favoriscono la cura dei disturbi ginecologici, mentre microscopici e salutari solfobatteri in sospensione rendono la pelle più liscia e vellutata con effetto peeling. Ogni vasca è continuamente alimentata da acqua termale corrente senza utilizzo di cloro.



Qui l’offerta include l’ingresso per 2 adulti e 2 bambini a 70 euro. La novità all’insegna del divertimento, poi, è il Wibit: il percorso ad ostacoli gonfiabile, dedicato agli under 16, accessibile tutte le domeniche di ottobre e novembre - al mattino dalle 11 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.



I più grandi invece (l’accesso alle saune è riservato agli over 16) possono provare gli intensi benefici del Rituale Aufguss. Praticato in sauna, consiste nel riossigenare l’ambiente con aria fresca. L’Aufgussmeister versa sul braciere acqua o ghiaccio tritato, insieme a oli essenziali; questi, a contatto con le pietre bollenti, creano una nube di vapore acqueo che gli Aufgussmeister, con sapienti tecniche di sventolamento - effettuate con asciugamani o attrezzi appositi - distribuiscono in modo uniforme all’interno della sauna. Qui tutte le info.