Voglia di sci? Ecco alcune offerte di skipass a buon prezzo per la stagione 22-23

Altro che settimana bianca, qui rischia di essere in… rosso. E non intendiamo il tipico colore delle feste natalizie, ma proprio quello che ci fa pensare al conto in baca a… “secco”. Come a “secco” rischiano anche di essere le piste, visto le temperature impazzite. Insomma, tra Covid, cambiamenti climatici, caro energia e chi più ne ha più ne metta, lo sci, per molti, sta diventando un lontano miraggio… Ma per chi non vuole perdere la speranza e si domanda se riuscirà ad andare a sciare quest’anno, la risposta è sì perché ci sono alcune soluzioni per risparmiare. A partire dagli skipass, i cui prezzi, come aveva accennato Assoutenti schizzeranno alle stelle (sulle Dolomiti, ad esempio, il biglietto giornaliero passerà a 74 euro dai 67 della scorsa stagione; a Bormio, in Lombardia, i prezzi medi per il biglietto giornaliero passeranno da 56 euro a 62 euro). Noi abbiamo verificato le offerte, i pacchetti, gli sconti e le riduzioni sul biglietto giornaliero o sull’abbonamento che si possono portare a casa di alcuni dei comprensori sciistici che le hanno già annunciate.

In 45 impianti sconti del 15% con Telepass

Il tutto senza dimenticare che in ogni caso c'è una possibilità interessante di attivare degli sconti anche all'ultimo momento in 45 dei più importanti impianti per gli sport invernali (in sette regioni, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna e Veneto) grazie al Telepass. Con Telepass si può richiedere infatti lo Skipass comodamente con l’App per accedere agli impianti convenzionati senza fare code. Lo si riceve a casa senza costi e da il 15% di rimborso su tutte le giornate sulla neve della stagione. Si evitano le lunghe attese e si inizia subito a divertirti. Si paga solo quando si va in pista con la miglior tariffa del listino comprensorio. Oltre 3000 km di piste e impianti di risalita nelle più belle località sciistiche italiane. E a ciò si aggiunge il 15% di cash back su tutte le sciate dall'11 novembre al 31 marzo. L’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico relativamente al servizio Telepass, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti. Al momento dell’addebito vedranno riconosciuto il rimborso del 15% sull’importo, calcolato nell’intero periodo di utilizzo del servizio e, ove previsto, il riconoscimento del cashback avverrà sugli importi maturati al termine della fruizione di transazioni “plurigiornaliere”, effettuate cioè in giorni consecutivi.

Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, skipass dinamici e tessera online

Non solo neve, piste perfette e panorami naturali: a Madonna di Campiglio (Tn), nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, fiore all’occhiello del territorio dolomitico c’è lo skipass giornaliero e plurigiornaliero “dinamico”, un’iniziativa sperimentata con successo lo scorso inverno. Un’esperienza riassumibile così: più divertimento, più emozioni, meno costi.

Pista in notturna a Madonna di Campiglio



Così come avviene per il settore dei voli, dei viaggi e degli hotel, il prezzo del ticket varia a seconda del numero di prenotazioni registrate online, calcolato in base alla capienza massima delle piste e degli impianti. Di conseguenza, nelle giornate meno “gettonate” sarà possibile approfittare di tariffe più fino al 20% più basse. E soprattutto si potrà sciare in condizioni ottimali, con meno persone in pista.



Ma non solo, Madonna di Campiglio ha già detto addio al tradizionale “stagionale”. Starpass è la tessera che si acquista online e si paga in base alle giornate di sci: abolito il concetto di abbonamento, si scopre la libertà di decidere quando utilizzarla, senza sentirsi vincolati dal pagamento anticipato di tutta la stagione. I possessori di Starpass si riconoscono già all’arrivo: saltano la coda in biglietteria e accedono direttamente ai tornelli. La tessera premia inoltre gli autentici appassionati: chi supera determinati livelli di spesa ha accesso a sconti che variano dall’80% alla totale gratuità degli impianti.



A Pontedilegno-Tonale, prima compri, più risparmi

Sconti “dinamici” anche a Pontedilegno-Tonale, in provincia di Brescia dove la novità dell’inverno 2022/23 si chiama “Smart Skipass” e consentirà di accedere alle quattro aree sciistiche (Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù) con un risparmio fino al 25%. Soltanto i più rapidi, però, potranno usufruire della promozione: lo sconto, infatti, è “dinamico” e per ogni giornata della stagione invernale è previsto un numero limitato di skipass “giornalieri”, “2 giorni consecutivi” e “a ore” acquistabili - esclusivamente online - ad un costo inferiore rispetto alla biglietteria.

Si accede all’e-shop del Consorzio Pontedilegno-Tonale e si seleziona la data prescelta, oppure si consultano le tariffe aggiornate di ogni singolo giorno, fino al termine della stagione.

Sconti dinamici a Pontedilegno-Tonale

Per assicurarsi tutti i vantaggi della promozione, la tempistica si rivelerà determinante: gli skipass “smart” includono diverse fasce di prezzo ribassato, ciascuna delle quali con un quantitativo predefinito di skipass. Il costo visualizzato in un preciso momento, dunque, potrebbe cambiare anche nel corso della giornata in base al numero di skipass acquistati dagli altri utenti. Gli Smart Skipass non saranno rimborsabili, né cedibili (poiché nominali). Gli skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi” e “a ore” saranno comunque sempre disponibili anche in biglietteria, in questo caso però solo a prezzo pieno di listino.



Livigno, sconti per bambini e ragazzi

Rimanendo in Lombardia, in provincia di Sondrio a Livigno lo skipass è a metà prezzo per tutti i ragazzi nati dopo il 2007; mentre i bambini e ragazzi nati dal 2015 in avanti potranno accedere gratuitamente alle piste se accompagnati da un adulto pagante (tessera di minimo 3 giorni).

A Livigno tanti vantaggi per i bambini



Ma non solo. Durante la stagione invernale (che inizierà ufficialmente il 3 dicembre con l’apertura degli impianti), Livigno propone due settimane dedicate alle famiglie con una promozione vantaggiosa: la Family Week Winter, un’offerta fruibile dal 21 al 28 gennaio e dal 25 marzo al 1° aprile. Come funziona? Il primo bambino fino a 12 anni, accompagnato da due adulti paganti otterrà la gratuità completa sull'hotel (o lo sconto del 15% sull'appartamento), skipass, noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore bambino sempre accompagnato da due adulti paganti, nato dal 2011 in poi, otterrà una scontistica del 50% rispetto alla tariffa a loro riservata. Il pacchetto è acquistabile tramite la prenotazione diretta alla struttura o sul sito ufficiale di Livigno.



Bormio, sconti fino al 25% per chi arriva prima

Diverse sono le novità della stagione invernale anche a Bormio (So) in merito agli skipass: prezzi dinamici, per cui prima acquisti, meno spendi e sconti fino al 25% per chi acquista online e in anticipo.

A Bormio tanti sconti per chi arriva prima



A Bormio si possono poi ottenere sconti e agevolazioni per famiglie e gruppi, costruendo il pacchetto vacanza che si desidera e personalizzando con noleggio e lezioni. Infine, nel comprensorio è possibile godere di una vacanza sulla neve a misura di famiglia a prezzi agevolati. Tutti i bambini al di sotto dei 7 anni (nati nel 2015 e successivi) sciano gratis se un genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi).



Aprica, offerte skipass per i bambini

Spostiamoci sempre in provincia di Sondrio, ma ad Aprica, dove la novità 2022 è l'inaugurazione della Superpanoramica, la pista illuminata più lunga d’Europa (6 km) che sarà aperta due volte alla settimana per lo sci alpino con la risalita in seggiovia e una volta a settimana per scialpinismo e ciaspole. Il comprensorio ha studiato offerte skipass per pensate per i bambini e per i veri appassionati di sci.

Due offerte per i piccoli sciatori ad Aprica

Baby Free consente a un bambino nato dal 2015 in poi, accompagnato da un genitore che acquista per sé una tessera dai 3 ai 7 giorni consecutivi a prezzo intero di listino, di ricevere una tessera nominativa gratuita equivalente a quella del genitore. L’offerta è valida per tutta la stagione invernale.

Il Piano Famiglia prevede che i nuclei familiari che acquistano almeno due skipass adulti a prezzo intero di listino per un minimo di 3 giorni consecutivi possono usufruire dello sconto del 50% sugli skipass di uguale durata e periodo per i propri figli in fascia Junior. Questa offerta è esclusa nel periodo natalizio. Infine, fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì lo skipass giornaliero costerà 30 euro con la promozione Pre-stagione. Nella promozione sono esclusioni i giorni 7/8/9/10/11 dicembre.



Corno del Renon, skipass gratis sotto gli otto anni

Tanti vantaggi per i piccoli sciatori (e famiglie) anche al Corno del Renon, in Alto Adige dove troviamo 3 skilift e 1 cabinovia a 8 posti, 13 km di piste da sci, circa 30 km di sentieri escursionistici invernali, 3,5 km di pista da fondo “Schönalm” con un fantastico panorama sulle cime innevate e una pista per slittini lunga 3,7 km.

Le offerte al Corno Renon. Tourism Ritten. Foto Tiberio Sorvillo



Con l’offerta “Inverno splendido – Settimana bianca in Alto Adige” si può godere di 7 notti, un bambino gratis in camera con i genitori fino a 6 anni, skipass gratuito sotto gli 8 anni, skipass a prezzi speciali per i genitori secondo il periodo scelto, skibus gratuito con RittenCard, noleggio sci a prezzo ridotto per 4 o 6 giorni, sconti per scuola sci settimanale, un’escursione guidata sul Corno il martedi`, un’escursione guidata con le racchette da neve ogni mercoledi`, partite di hockey su ghiaccio della Regular Season del Campionato italiano nella Ritten Arena, pattinaggio gratuito sabato e domenica e un corso per l’utilizzo dello slittino in sicurezza.



Ski Center Latemar e Carezza, 1 giornata gratis ogni 4 e offerte per i bimbi

Anche l’inverno nel leggendario Ski Center Latemar, comprensorio sciistico più vasto della Val di Fiemme-Obereggen, la stagione sciistica, che si aprirà come da tradizione in notturna il 25 novembre 2022, pone l’accento sulle famiglie e i bambini.

Dolomiti Super Première in Val d'Ega



Per cominciare col piede giusto la stagione, Dolomiti Super Première – valida dal 26 novembre al 24 dicembre 2022 - offre una giornata gratuita ogni 4, che diventano due nel caso di permanenze di 8 giorni. La proposta copre alloggio e skipass, senza contare che anche le scuole di sci e i noleggi mettono sul piatto corsi e attrezzature a prezzi incredibilmente vantaggiosi.



Diversi anche i pacchetti pensati per le famiglie delle nevi. Dall’8 al 28 gennaio e dal 19 marzo al 16 aprile 2023, Obereggen For Families offre ai piccoli sciatori l’opportunità di muovere i primi passi sugli sci, di divertirsi con l’Orso Bruno e di svagarsi su due piste da slittino, volando su tre fun slopes e sbizzarrendosi in due parchi ammantati di bianco. Inclusi nel prezzo di 1400 euro, 7 pernottamenti in MP/B&B/APP, 6 giorni Skipass Fiemme-Obereggen, Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni, 6 giorni di noleggio sci e attrezzatura per bambini, 1 giorno di noleggio gratuito di una slitta e ingresso gratuito a “Brunoland”.



Il comprensorio di Re Laurino risponde con Carezza All Family, valida dal 7 al 15 gennaio, dal 28 gennaio al 4 febbraio e dal 4 al 19 marzo 2022. L’offerta di 7 pernottamenti comprende alloggio e skipass gratuito per tutti i bambini sotto gli 8 anni e il 30% di sconto per i bambini fino a 16 anni, 6 giorni di Skipass Fassa-Carezza.

Pila (Valle d’Aosta), sconti per chi acquista online

Da quest’anno Pila, in Valle d’Aosta, incentiva l’acquisto online dello skipass tramite il proprio sito: si potrà godere di riduzioni sull’acquisto di skipass in determinati periodi della stagione. Alle casse lo skipass avrà una tariffa unica.

Pila incentiva gli skipass online



La procedura è semplice: sullo store di Pila, una volta selezionato il tipo di biglietto e terminato l’acquisto è possibile caricarlo sulla propria chip-card. Se non si possiede una chip card, la prima volta la si potrà ritirare alle casse della cabinovia o ai distributori automatici; a partire dalla seconda volta, avendo associato il proprio chip, non è necessario passare dagli sportelli, anche con skipass comprato pochi minuti prima di accedere.



Veniamo a prezzi: lo Skipass giornaliero parte da 46,50 euro se acquistato online nei giorni infrasettimanali lunedì/venerdì. Il sabato, la domenica e in alta stagione, tutti i giorni nel periodo natalizio dal 24 dicembre al 08 gennaio 2023 e dal 28 gennaio al 05 marzo 2023, il giornaliero costerà 50 euro. Il Plurigiornaliero skipass di 6 giorni parte partire da 239,50 se acquistato online. I bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 31/10/14) ricevono uno skipass gratuito, analogo a quello acquistato contestualmente dall’adulto che li accompagna. Ragazzi con lo sconto fino a 18 anni - se acquistati online lo skipass fra gli 8 e i 14 anni (nati dopo il 31/10/08) costo a partire da 32,50 euro. Dai 14 ai 18 anni (nati dopo il 31/10/04) e per gli over 65 nati prima del (31/05/1956), anche per loro tariffe scontate - se acquistato online, lo skipass giornaliero, costo a partire da € 41,50 (escluso periodo natalizio).

Abetone (Toscana), sconti per lo skipass stagionale

Anche sull’Abeone, in Toscana, in provincia di Pistoia, una delle migliori località sciistiche dell’Appennino, meta storica del turismo invernale italiano, purtroppo i rincari ci sono stati. Ma nonostante questo rimane una meta piuttosto economica rispetto ai canoni generali dello sci. Chi non ha acquistato lo skipass in prevendita, ora lo trova a 790 euro.

Sconti famiglia anche all'Abetone



Previsto anche uno sconto del 10% sul terzo skipass, agevolazioni per gli over 60 che hanno anch'essi uno sconto del 10%, e per i bambini (nati dopo il 1 gennaio 2017), che potranno avere lo stagionale a 20 euro, abbinato a un biglietto per adulti.

In Tirolo: in famiglia a prezzi accessibili con skipass e corsi di sci gratuiti

Infine, segnaliamo che anche oltre confine si possono trovare offerte vantaggiose. In Tirolo, ad esempio, la valle Pitztal introduce un nuovo skipass per giovani famiglie per l'inverno 2022/23: la tariffa di tre giorni di ski-pass, dal 2 dicembre, per la prima neve, parte da € 106 e quello da sei giorni da € 184. I bambini nati dopo il 1° gennaio 2020 hanno una tariffa speciale. Sotto i dieci anni lo ski-pass è gratuito nel comprensorio sciistico Hochzeiger se accompagnati da un genitore. Le famiglie che soggiornano a Pitztal possono anche usufruire dei corsi di sci gratuiti per bambini fino a sei anni.

Prezzi accessibili a Kitzbühel. Foto: Kitzbühel Tourismus - Bernhard Spoettl



Anche nella valle Ötztal le offerte “prima neve” sono gettonate dalle famiglie sportive: realizzato a misura di bambino, il comprensorio Widiversum di Hochoetz ha in serbo dal 10 al 17 dicembre una valida offerta: prenotando un soggiorno di 7 notti si avranno uno skipass gratuito, un corso di sci gratuito di cinque giorni o un'assistenza gratuita di cinque giorni nella scuola materna sciistica Hochoetz.



A Kitzbühel, per godersi tutto il meglio che l’elegante “cittadina del camoscio”, nel Tirolo austriaco, ha da offrire (già dal 19 novembre), da non perdere l’offerta “Snow Fun”: un fun ticket che, a partire 312 euro, comprende 3 notti con pernottamento e prima colazione e lo ski pass per 3 giorni in tutta l’area sciistica. Un voucher speciale estensibile fino a 7 giorni che regala tantissimi vantaggi, dal 12,5% di sconto sull’alloggio scelto e sugli skipass di KitzSki al 10% di sconto sul noleggio attrezzatura e sulle lezioni di sci di gruppo.