Estate in montagna tra sport, gusto e relax in quattro imperdibili resort

Abbiamo selezionato Hotel e Resort per tutte le età e per tutti i gusti in grado di accontentare gli appassionati di montagna e non solo. Ecco cosa fare e, soprattutto, dove andare per vivere un’esperienza dal fascino particolare ammirando tramonti che si “infiammano” e cieli stellati sotto i quali esprimere un desiderio, vivere esperienze di birdwatching, scoprire il buon cibo e sedersi a tavola nelle malghe. E chi l’ha detto che in montagna si cammina e nulla più. Chi sceglie di vivere una vacanza tra le Alpi sa che può fare esperienze esclusive tra giornate active per praticare sport, momenti di relax nella SPA, ma anche vivere l’esperienza di tuffarsi nei laghetti e nei fiumi, così come visitare le fattorie dove i più piccoli possono socializzare con tanti animali.



Il buon cibo è poi considerato il momento più atteso per abbandonarsi ai peccati di gola e spezzare i diversi momenti outdoor. La montagna in estate è una continua sorpresa, un'ottima soluzione per le vacanze, ma attenzione alla valigia, meglio un pullover in più che uno in meno per evitare di dover correre ai ripari per trovare un po’ di tepore. Ecco allora alcune idee per un'estate eccezionale a tutta adrenalina.

Una vacanza in montagna non significa soltanto fare delle passeggiate

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Austria

Tra escursionismo, trekking, birdwatching, pedalate in e-bike, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian propone un'esperienza “into the wild”, da abbinare a tante dolci coccole nella SPA di 3.000 metri quadrati dotata di un’Area beauty esclusiva con trattamenti particolari, da personalizzare secondo le esigenze dell’ospite e un’Area Wellness con saune, piscine, zone relax e giochi d’acqua rilassanti. Dettagli di lusso da utilizzare quando la giornata super active volge al termine. La vacanza al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è dedicata a chi è alla ricerca della felicità, a quelle persone che vogliono digitare il tasto “pause” perché la parola d’ordine è: vivere. A soli 10 km dal confine con l’Italia, il quattro stelle Superior è immerso nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, da cui si aprono percorsi adatti agli amanti del running e delle due ruote per godere del panorama che spazia dalle Dolomiti al re delle montagne: il Großglockner.

Una delle escursioni più piacevoli è la salita al Thurntaler raggiungibile con la cabinovia da cui ammirare paesaggi spettacolari; in alternativa, un “dolce” swing al campo da golf a Lavant, vicino a Lienz, il Golf club Dolomitengolf Osttirol con due percorsi da 18 buche. Per chi ama pedalare, l’hotel noleggia e-bike e, trovandosi lungo la Drauradweg, la prima ciclabile “elettrica” in Europa, propone delle passeggiate con tuffo nelle acque del fiume Drava. A disposizione dei più piccoli il “Parco degli gnomi” con il trenino “Wichtelexpress“ riservato ai cercatori d’oro sul fiume Wonky Tonky, un piccolo autodromo per i bambini e un divertentissimo scivolo di corda per emozioni aeree. E, ancora, l’Häppi Päpi Kinderclub, il club per bambini dai 3 anni con gli animatori che propongono attività e laboratori indoor e outdoor. Per gli adolescenti invece il “Programma Teennie” che unisce creatività, avventura e occasioni per socializzare. Per la stagione estiva le tariffe a persona a notte con mezza pensione gourmet vanno da € 115,00 a € 188,00. Bambini gratuiti fino ai 3 anni (non compiuti), da 3 a 6 anni /non compiuti) € 35,00 al giorno e da 6 a 18 anni (non compiuti) sconto del 50%.

Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian | A-9920 Sillian 49d | Tel.: +43 (0)4842-6011-0

Hotel Gnollhof - Alto Adige

Eleganza, stile e bon ton per vivere una vacanza di gran classe e concedersi un’esperienza tra coccole nella SPA e dolci passeggiate in Valle Isarco a Chiusa (BZ). Ci sono posti che entrano nel cuore e non si dimenticano facilmente, l’hotel Gnollhof fa parte di questa lista dei desideri che, una volta scoperti, entrano nell’anima e ci restano. La location è un’oasi di pace dove staccare la spina e abbandonarsi al dolce far niente, all’ozio e alle coccole ammirando la Valle Isarco. Qui le giornate sono scandite da un ritmo lento perché è la natura a dettare le regole e guidare gli ospiti nei diversi momenti della giornata. Per chi ama le passeggiate c’è l’imbarazzo della scelta: chilometri di sentieri segnalati che portano fino alle malghe all’interno delle quali degustare i prodotti tipici e poi fermarsi per qualche selfie.

Per chi invece preferisce concedersi solo delle brevi passeggiate, l’hotel è “abbracciato” da un magico bosco, perfetto per praticare il Forest Bathing e seguire esercizi di respirazione e ascoltare la melodia del bosco. Basta infatti una semplice camminata tra gli alberi secolari, circondati dal profumo di resina e di erba e dal silenzio, per scandire i minuti e sentirsi subito rigenerati. La vacanza detox è un viaggio senza tempo quasi dovesse durare in eterno e, proprio in Val Isarco prende il via negli infiniti spazi relax: piscine riscaldate di cui una panoramica esterna a sfioro, una interna e una nel giardino, sauna panoramica e alle erbe, Vitarium, bagno turco classico e ai sali marini, campo da tennis immerso nel bosco. La Spa del Gnollhof, in particolare, è un piccolo gioiello: i trattamenti sono firmati Comfort Zone, che propone prodotti viso e corpo particolarmente ricchi di eccipienti naturali, creati con formule sostenibili, efficaci e sensorialmente raffinate.

Se è vero che il tempo è un concetto infinito, la direzione propone un servizio di Pre Check-in e Extended Check-out. Perché non c’è nulla di più prezioso dell’attimo per sé.

Tariffe a partire da Euro 131,- per persona con la ricca pensione ¾ (prima colazione, spuntino di mezzogiorno a buffet con zuppe, insalate e dolci, cena di 4 portate), utilizzo del centro benessere e del campo da tennis.

Hotel Gnollhof **** | Gudon 81 - 39043 Chiusa | Tel. +39 0472 847323

Hotel Plunhof - Alto Adige

La più bella esperienza per una vacanza in montagna in estate? Un piccolo tour gastronomico lungo il sentiero delle sette malghe che parte proprio da Racines poco distante dall’hotel Plunhof, l’oasi alpina all’interno della quale scoprire i cinque sensi per immergersi nel benessere a tutto tondo. Un’idea che porta alla scoperta di sette malghe. Una ricerca del gusto e dei sapori che viene proposta, al rientro, anche nel quattro stelle superior la cui filosofia è legata a un concetto di filiera corta per la lavorazione delle materia prime. Lo chef ogni sera propone agli ospiti piatti creati con ingredienti prodotti entro un massimo di 15 km dall’hotel. Per i più piccoli, la miniera di Ridanna Monteneve, oggi dismessa, sito di richiamo per un turismo culturale/ludico, aperta per visite guidate didattiche. Gli ospiti del Plunhof potranno continuare l’esperienza “mineraria” nella SPA Minera, per un benessere sotterraneo, una simbiosi dei prodotti più preziosi della natura: la luce del giorno e l'oscurità, la vita nella natura rigogliosa e la parte più interna della montagna. La SPA è un connubio di design e di tradizione che sa regalare emozioni esclusive tra saune minerarie a 80/100°, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi, sauna con area relax panoramica sul roof, vasche Kneipp, le grotte con un laghetto minerario e un mondo acquatico indoor e una piscina relax che si apre verso l’esterno. Dulcis in fundo, la magnifica area outdoor del Plunhof, con il laghetto naturale balneabile, la piscina salata con idromassaggio, la piscina di acqua di fonte riscaldata e le zone dedicate al relax, con vista panoramica sui monti e sulla chiesetta dei minatori di S. Maddalena. A completare l’offerta benessere i rituali per il viso, il corpo e l’anima, con i prodotti Biocosmetics Dr. Spiller e ancora QMS! Medicosmetics e Mary Cohr Paris. Prezzi da 151,- euro a notte a persona in camera doppia, con colazione (fino alle ore 11) e cena con menu di 4-5 portate.

Hotel Plunhof ****S | Obere Gasse 7 - I-39040 - Ridanna - Racines | Tel. +39 0472 656247

Familien Wellness Residence Tyrol - Alto Adige

Vivere una favola con tutta la famiglia tra musica, giochi e laboratori, escursioni only for kids, mentre i genitori si concedono attimi di relax. Accade a Naturno (BZ) presso il Familien Wellness Residence Tyrol. Parola d’ordine: mai annoiarsi. Via i bronci e bandite tutte le forme di capricci di chi è piuttosto pigro e non vuole camminare, qui si può solo giocare e sorridere perché chi sceglie un soggiorno al Familien Wellness Residence Tyrol a Naturno in Tirolo sa di avere fatto “Scacco matto”.

Per l’estate l’hotel propone il progetto “Family Time” con l’educazione alla vita all’aria aperta e uno speciale programma di accompagnamento alla conoscenza del mondo naturale. I piccoli ospiti si trasformeranno in Indiana Jones e potranno organizzare una camminata con la guida alpina che spiegherà le storie degli abitanti del bosco e, per chi non avesse le dotazioni necessarie, niente paura l’hotel propone un servizio di noleggio per recuperare zaino e kit da veri esploratori. Il tutto mentre i genitori potranno concedersi un programma fitness. Al trekking viene abbinato il servizio “Happy bike”: pedalate con le guide della Ötzi-Bike-Academy con gite in mountain bike e un pomeriggio al bikepark. Ogni sera la parte più piacevole, più divertente, quella che unisce grandi e piccini: le feste dedicate alle famiglie, in alternativa le proiezioni cinematografiche e il dj set e tanta animazione per rendere ogni serata un magico evento. Il vero plus della location è l’acqua termale di Naturno, un vero toccasana per il riequilibrio psicofisico in quanto i componenti minerali combinati alla piacevole temperatura rendono più efficace la stabilizzazione della salute e del benessere personale. Per continuare a vivere questa esperienza, nel parco, una Whirpool con acqua termale. Prezzo per una settimana di soggiorno, per due adulti e due bambini, a partire da 1.820 euro.

Familien Wellness Residence Tyrol | Gustav-Flora Strasse 4, Via Principale, 19, 39025 Naturno BZ