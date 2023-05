Da Brunico a Bressanone, pedalare in Val Pusteria circondati dalle Alpi

Nel cuore dell'Alto Adige, circondata da boschi, prati fioriti, cime maestose e incantevoli specchi d'acqua dolce, la Val Pusteria e le sue valli laterali offrono agli amanti delle due ruote oltre 230 chilometri di piste ciclabili, asfaltate e non, collegate fra di loro (anche dal servizio ferroviario) e ben segnalate. Una ventata di aria fresca per chi sogna una vacanza estiva per fuggire dal caldo e dall'afa, all'insegna del divertimento e... perché no, anche del buon cibo.

Per chi ama viaggiare pedalando, e per chi vorrebbe farlo (dato che oggi esistono le e-bike, le biciclette elettriche con la pedalata assistita), andare alla scoperta della Val Pusteria e delle sue valli laterali, non potrà che essere un'esperienza indimenticabile.

La suggestiva Chiusa di Rio di Pusteria si trova sulla ciclabile che da Brunico porta a Bressanone, in Alto Adige

Il periodo consigliato per affrontare questo viaggio è quello estivo, ma si sconsiglia l'alta stagione, in particolare il periodo a cavallo tra metà luglio e la prima metà di agosto, perché alcuni percorsi potrebbero essere eccessivamente trafficati dai biker. Tra le tante escursioni abbiamo scelto di raccontarvi quello che da Brunico porta a Bressanone.

La ciclabile che collega Brunico a Bressanone

È un percorso lungo poco più di 42 chilometri e presenta qualche strappo improvviso spezza-gambe. Si può affrontare in mountain bike per poi tornare comodamente in treno, oppure in e-bike e farsi senza troppi problemi un viaggio andata e ritorno di oltre 84 km.

Il tratto che va da San Candido a Brunico, sulla ciclabile della Val Pusteria in Alto Adige

Il tracciato parte dal centro di Brunico e segue una pista ciclabile che in prevalenza costeggia il fiume Rienza fino al paesino di Rio di Pusterla (Muhlbach). Da lì si raggiunge Fortezza e poi si costeggia un altro fiume, l'Isarco (l'Eisack) fino a Bressanone (Brixen).

Lungo il tracciato ci si imbatterà nella Chiusa di Rio di Pusteria (Muhlbacher Klause), un'antica fortezza del XV° Secolo, ideata per scopi difensivi e daziali. La struttura è circondata da imponenti mura ed è stata oggetto di un'interessante opera di recupero. Fino a pochi anni fa la statale Pusteria vi passava attraverso ed è stato necessario il suo spostamento per poter procedere coi lavori di restauro.

Bressanone, città dalla storia millenaria, è la tappa d'arrivo della ciclabile

Bressanone è invece una città dalla storia più che millenaria. Da vedere, oltre al pittoresco centro storico e ai suoi caratteristici porticati, c'è il Duomo con la sua piazza e il suo chiostro, il Palazzo dei Principi vescovi, che al suo interno ospita il Museo Diocesano e dei Presepi. Per gli appassionati c'è anche il Museo della Farmacia, che ripercorre la storia della farmacia e la sua evoluzione nei secoli.

Sosta all’Hotel Ristorante Putzerhof gustando vini e piatti altoatesini

A soli cinque minuti dalla suggestiva chiusa di Rio di Pusterla ci si può fermare e rifocillarsi all’Hotel Ristorante Putzerhof, locale (da poco ristrutturato) dove è possibile fare un vero e proprio assaggio delle specialità della Val Pusteria. A partire dai gulasch di carne cucinati con il Pinot nero (il Blauburgunder) o con la birra artigianale di un micro-birrificio sito non lontano dalla struttura. Si fanno apprezzare anche altri piatti tipici della cultura tirolese, a partire dai canederli, cucinati nelle varianti tradizionali. Poi da provare assolutamente le zuppe d’orzo e di farro.

Una sala dell'hotel ristorante Putzerhof, che si trova lungo la ciclabile della Val Pusteria

I dolci sono tradizionali, come la torta di grano saraceno alla marmellata di frutti di bosco. Il piatto forte è ovviamente lo strudel insieme al Kaiserschmarren, il dolce ripreso dalla cultura austriaca.

Hotel Ristorante Putzerhof | Sciaves, Via Val Pusteria 9 I-39040 Naz-Sciaves (BZ) | Tel. +39 0472412194

Relax al Bonfanti Design Hotel

Al Bonfanti Design Hotel di Chienes, grazioso paesino della Val Pusteria, il relax è il mantra di casa. Qui non è difficile staccare la spina per ritemprarsi dalla fatica di una giornata passata in bici. La spa dell’hotel è una vera oasi di benessere: due piscine (esterna di 25x8 mt riscaldata tutto l’anno e interna a 30° C), saune (biosauna, sauna al fieno e sauna a infrarossi), bagno turco, vasche whirpool (interna ed esterna riscaldata a 34° C), percorso Kneipp, cabine beauty e zona relax con caminetto, una nuova snow room e una sala fitness di 100 mq con attrezzi Technogym di ultima generazione.

Il Bonfanti Design Hotel di Chienes, dove riposare dopo aver percorso la pista ciclabile

In più, una spettacolare baita-sauna esterna in cui si tengono più volte al giorno sedute di Aufguss (ventilazione) e un esclusivo laghetto balneabile, oasi di benessere di 300 metri quadrati immersa nel verde con vista panoramica sulle montagne.

Bonfanti Design Hotel | Via Pusteria, 12, 39030 San Sigismondo (BZ) | Tel. 0474 569563

Soggiorno romantico a Castel Maurn

Alle porte di Brunico (Bz), a Palù (frazione di San Lorenzo di Sebato), sorge un meraviglioso boutique hotel di charme che è possibile affittare anche ad uso esclusivo: Castel Maurn. Le otto favolose ApartSuites solo per adulti (che variano di dimensioni, dai 35 ai 220 mq) dotate di camera, salotto, bagno e cucina hi-tech, sono il rifugio perfetto per un soggiorno molto più che romantico.

Castel Maurn a San Lorenzo di Sebato

A Castel Maurn, infatti, ogni dettaglio va a comporre l’incanto: a partire dalla location superbamente appartata, che con il candore della neve intorno ricorda un Monet. Poi gli spazi interni, con gli affreschi d’epoca a narrare la gloriosa storia della dimora, le calde pannellature in legno del Settecento, una selezione di arredi di design contemporaneo. Imponente la vista sulle vette dalla piscina riscaldata in giardino, unica la spa, ricavata dalle mura della fortezza e dotata di sauna finlandese, bagno turco, vasca a sfioro per immersione, area relax, attrezzature Life Fitness. Indimenticabile la ricca colazione in suite, con prodotti a km zero rigorosamente selezionati dalle vicine malghe.

Castel Maurn | Im Moos, 39, 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel.: 0474 835311