Avventure, cultura, bici e molto altro: alcune proposte per un'estate diversa

Se state cercando una vacanza con esperienze emozionanti, le proposte non mancano di certo. Dai percorsi in bicicletta tra le più belle vette alpine allo snorkeling tra le cristalline acque del mare, fino agli incontri con cultura antiche e simpatici alpaca. Ecco alcune proposte per un'estate emozionante.

In bicicletta in Alpe di Siusi

Alpina Dolomites Lodge, in bicicletta nell’Alpe di Siusi

A 1860 metri sul livello del mare si trova un luogo speciale. Tra i pascoli in fiore e alcune delle montagne più famose del mondo (come lo Sciliar, il Sassopiatto, il Sassolungo e il Sella), l’Alpe di Siusi è l’altopiano più esteso d’Europa. Un vero e proprio paradiso naturale, dove il sole splende per 300 giorni all’anno e le automobili sono un rumore lontano, essendo un’area car free. È qui che sorge l’Alpina Dolomites Lodge, che offre un pacchetto speciale per gli amanti della montagna e della bicicletta. Fino al 5 novembre, infatti, si può acquistare il pacchetto E-bike days, che comprende il noleggio di due e-bike per due giorni, un tour di un’intera giornata con guida privata e pranzo al sacco.

Nella zona dell’Alpe di Siusi si trovano molti percorsi per mountain bike che si snodano in paesaggi meravigliosi. Pedalando in e-bike si ha l’occasione di viverli a pieno passando per i paesi di Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio.

Il pacchetto e-bike days, fino al 30/07/2023, e poi dal 17/09/2023 fino al 05/11/2023, parte dal prezzo del pacchetto € 312,00 per persona da aggiungere al prezzo della camera a partire da € 395,00, colazione inclusa.

Alpina Dolomites Lodge

Alpe di Siusi, Compatsch, 62/3 - 39040 Castelrotto (Bz)

Tel. 0471 796004

L’Hotel Chalet Mirabell propone un bbq in malga con personal chef

Un tempo, la Malga Chalet “M” era una casina di caccia privata. Ora è una location esclusiva, immersa nel silenzio e nella natura, riservata agli ospiti dell’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (Bz) e raggiungibile soltanto tramite navetta privata. Rivestita in legno, con una tipica stufa a legno, camere da letto intime, dettagli dallo charme alpino e sauna con vista panoramica sulla natura si affiancano a una veranda in cui arrivare a due passi dagli animali selvatici che vivono nel territorio. Per il benessere gli ospiti troveranno una vasca di larice lunga 5 metri dove fare un rigenerante bagno Kneipp. La proposta dell’Hotel Chalet Mirabell comprende anche un barbecue in muratura per feste con amici e famiglia, con la possibilità di avere anche a disposizione uno chef privato. Il prezzo è partire da 84€ a persona. I prezzi del soggiorno in malga (da 2 a 6 posti letto) partono da € 675 per 3 notti (per l’intera malga) con solo pernottamento e una serata bbq. È anche possibile scendere in hotel con la navetta privata per cenare al ristorante o godersi un day spa in tutto relax.

La malga dell'Hotel Chalet Mirabell

Hotel Chalet Mirabell

Via Falzeben, 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz)

Tel. 0473 279300

Hotel Silena: un allenamento in mezzo alla natura delle Dolomiti

Allenarsi in alta quota è una vera e propria operazione di benessere con molti vantaggi. Riossigena i polmoni, elimina lo stress, rafforza tutti i muscoli, aumenta la resistenza, brucia calorie e allontana la monotonia. Ancora meglio se l’allenamento viene fatto in un luogo silenzioso, tra i panoramici unici delle Dolomiti. È per questo che l’hotel Silena di Valles (Bz), in Val Pusteria, propone l’outdoor power circle, vero toccasana per chi ama il fitness e la natura. Si tratta di un training piuttosto impegnativo, con stazioni di allenamento “a cerchio”, ideale per allenar in modo completo tutto il corpo, tonificare i muscoli in profondità, perdere peso, aumentare forza e resistenza ed eliminare quindi tutte le tossine.

Allenamento in mezzo alla natura con l'hotel Silena

Hotel Silena

Via Birchwald, 10 - 39037 Valles (Bz)

Tel. 0472 547194

Hotel Tyrol: in volo tra le cime e le valli alpine

L’Hotel Tyrol a Selva di Gardena (Bz), da oltre 50 anni un punto di riferimento per l’ospitalità del territorio, offre proposte uniche per chi ama le avventure e l’adrenalina. A partire dal parapendio, un tuffo emozionante per vedere dall’alto le imponenti cime delle Dolomiti e le valli dove scorgere malghe e baite in legno, laghetti di montagna e animali al pascolo. Nel silenzio del cielo, il paesaggio fa rimanere a bocca aperta. Dall’hotel si raggiunge il sito di volo sul Mont de Sëura da cui parte l’emozionante volo. Non soltanto il parapendio, perché le proposte sono tante altre. Dalla zipline, un volo nel vuoto accompagnati da Gabriel Kostener, esperto pilota e soccorritore dell’Aiut Alpin Dolomites e dall’ex sciatore Peter Runggaldier. A quasi 100 chilometri all’ora tra i boschi delle vallate, si può vivere un’esperienza indimenticabile.

In volo tra le cime alpine

Hotel Tyrol

Str. Puez, 12 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)

Tel. 0471 774100

Un tuffo nel passato con le vicinìe di Arabba

Tradizioni perdute e saperi antichi: le vicinìe sono aggregazioni di insediamenti abitati risalenti all’anno 1000 che gestivano beni collettivi come boschi, pascoli, prati e vicinìe. Ne esistono ancora oggi: oggi, infatti, il comune di Livinallongo del Col di Lana è suddiviso in 18 vicinìe che ne definiscono l’identità paesaggistica, architettonica e relazionale. Vivere da vicino questi microcosmi significa fare un viaggio nel passato ed è un’occasione da non perdere. Per questo motivo i venerdì d’estate sono dedicati a percorsi guidati all’interno di questi borghi. Dagli incontri con la gente del luogo per scoprire gli orti, la cucina e i mestieri antichi. È un’esperienza dal forte valore educativo e formativo nei confronti della montagna.

Zirbecats: velocità a tre ruote nel Tirolo

Sono come dei tricicli, dei mountain cart sviluppati per il divertimento in discesa a tre ruote. Sono gli ZirbenCats, che permettono di scendere rapidamente a valle dalla stazione a monte della funivia Hochzeiger. Il percorso, lungo circa cinque chilometri e mezzo, porta attraverso le numerose attrazioni dello Zirbenpark. Dalla nuova pista per le abilità motorie, la pista di biglie XXL o lo Zirbenbaumhaus, sono tante le attività da fare. Per chi non vuole rinunciare alle più classiche due ruote, c’è anche la possibilità di scendere a due ruote tramite il percorso MTB.

Le zirbecats, a tre ruote in Tirolo

Hotel Sonnwies: a spasso con l’alpaca

I soffici alpaca dell’hotel Sonnwies (Bz) amano essere accompagnati dalle famiglie e stare a contatto con loro è un’esperienza indimenticabile. L’escursione con introduzione, pettinatura e strigliatura dura circa un’ora e tutta la famiglia la amerà, soprattutto i più piccoli. L’escursione parte direttamente dall’hotel. Non soltanto alpaca: all’hotel Sonnwies sono tanti altri gli animali da accarezzare. Il maso della famiglia Hinteregger ospita oltre 30 capi di bestiame, con pony e cavalli islandesi da cavalcare, accarezzare, foraggiare e strigliare. Tra le possibilità anche quella di fare il burro con il latte fresco delle mucche.

Hotel Sonnwies

Via Alter Rungger, 20, 39040 Luson BZ

Tel. 0472 413533

Montivas Lodge di Livigno: proposte per gli amanti dello sport

Nel piccolo Tibet d’Europa, il Montivas Lodge propone vacanze all’insegna dello sport. Dalle escursioni con le pratiche e-bike ai giri in mountain bike lungo i 3200 chilometri di percorsi mappati con sistema GPS, le occasioni di avventura non mancano di certo. Chi preferisce pedalate tranquille può rimanere in paese a Livigno (So), dove si trova una tranquilla pista ciclabile dotata di bike service. Il divertimento non manca, con un ricco calendario di attività e eventi da non perdere. Tra le escursioni più gettonate quella all’alba del venerdì, per vedere il sole spuntare tra le vette.

In bici tra le montagne di Livigno

Montivas Lodge

Via Saroch, 782/c, 23041 Livigno SO

Tel. 0342 990123

San Vigilio di Marebbe, un viaggio nel tempo e nella cultura

Il regno di Fanes non rivive soltanto tra i racconti delle popolazioni ladine, ma anche negli eventi in programma a San Vigilio di Marebbe (Bz). Quest’anno la data è il 6 agosto, quando si tiene la sfilata Regn de Fanes, evento folkloristico che narra l’epopea dei Fanes, l’antico popolo che abitava il territorio. La popolazione partecipa in mesa a questo evento così importante, collaborando nella realizzazione dei carri e dei costumi. Ogni anno i turisti possono fare un viaggio nell’affascinante storia e mitologia del territorio.

Il 6 agosto è in programma la sfilata Regn de Fanes

In Salento un mare di emozioni con il Local Concierge di Masseria Fontanelle

Il Local Concierge di Masseria Fontanelle di Torre San Giovanni (Le) propone delle escursioni ad hoc per ogni gusto. Dalle escursioni in kayak o in canoa per gli amanti del mare fino alle giornate in barca a vela o a motore. D’altronde, il territorio del Salento è una meraviglia ad ogni angolo, dal mare, alla pineta fino alle pareti a strapiombo sul mare. Da non perdere lo snorkeling tra le acque cristalline o i tour nelle grotte. Per chi ama i viaggi tra miti e leggende c’è la giornata in yacht fino all’isola greca di Fanò, facendo tappa alla Baia di Calypso narrata nell’Odissea. Masseria Fontanelle è un rifugio ameno immerso nella natura incontaminata del Parco Naturale Litorale di Ugento che vanta un accesso diretto alla spiaggia di dune e alle acque cristalline delle Maldive del Salento.

Masseria Fontanelle

Loc. Fontanelle, 73059 Torre San Giovanni LE

Tel. 0833 933717