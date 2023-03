Qatar, una meta dalle mille sfaccettature

Eventi sportivi e di intrattenimento, gastronomia e luoghi culturali e architettonici tutti da scoprire: dopo aver archiviato con successo la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, il Qatar, penisola circondata dal Golfo Arabico nel cuore del Medio Oriente, ha qualcosa da offrire per tutto il 2023 per qualsiasi tipologia di turisti.

Si tratta di una meta, secondo l'ultimo Numbeo Crime Index by Country 2023, il più grande database sul costo e sulla qualità della vita al mondo, che continua a essere tra le più sicure al mondo: è, infatti, il quinto anno di fila che il Qatar è alla vetta dell'indice, rivendicando il titolo nel 2019 e superando il Giappone che nel 2018 era ritornato al vertice della classifica. Il direttore operativo di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha dichiarato: «È stato emozionante vedere persone provenienti da tutto il mondo godere della calorosa ospitalità e sperimentare le incredibili attività disponibili in Qatar e vogliamo mantenere questo slancio anche nel nuovo anno. Molte delle nostre mostre ed eventi attuali rimarranno disponibili per la prima parte dell'anno, seguite da nuove attività nei prossimi mesi».

Tennis, golf e automobili: da non perdere

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, a marzo (23-27) i Qatar Masters 2023 si terranno al Doha Golf Club, seguiti dalla 2023 Afc Asian Cup nel corso dell'anno. Dal 5 all'8 ottobre, il Lusail International Circuit del Qatar ospiterà il Gran Premio del Qatar di Formula 1 2023, la prima di almeno dieci gare consecutive di Formula 1 nel Paese, dopo l'edizione inaugurale del 2021. The Gran Premio del Qatar 2023, o Qatar MotoGP, si svolgerà il mese successivo, dal 17 al 19 novembre. Il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra 2023 (GIMS) si terrà esclusivamente a Doha, in Qatar, nell'ottobre 2023. L'evento si svolgerà dal 5 al 14 ottobre presso il Doha Exhibition & Convention Centre e in diversi luoghi significativi della città. Offrirà agli appassionati di auto esperienze eccezionali e indimenticabili.

Alla scoperta dell'Expo di orticoltura

L’esposizione mondiale di orticoltura 2023, spesso nota come Expo 2023, si terrà a Doha dall’ottobre 2023 al marzo 2024 e avrà come tema l’inverdimento del deserto e l’aiuto all’ambiente. L’Expo affronterà, infatti, le sfide che i Paesi del deserto dovranno affrontare nel campo della desertificazione e della sostenibilità e costituirà una nuova opportunità per lo sviluppo dell’agricoltura e per rendere più verdi le città del Qatar e della regione del Medio Oriente. Inoltre, la manifestazione mira a ispirare i visitatori proponendo soluzioni per promuovere una prospera vita verde nel deserto, attraverso una proficua cooperazione internazionale, e affrontando quattro sottotemi: agricoltura moderna, tecnologia e innovazione, consapevolezza ambientale e sostenibilità. Si prevede che all’evento parteciperanno tre milioni di persone.

Percorrere le dune del deserto in cammello e in 4X4

In passato le tribù beduine si spostavano nel deserto e si accampavano, pascolavano i loro animali e commerciavano. Oggi questa tradizione è ancora radicata nella cultura qatariota con Al Enna, la stagione annuale del campeggio invernale, quando i locali si avventurano nel deserto in campeggi elaborati per riconnettersi con la natura. Il deserto è una parte importante della cultura locale e ospita un numero incredibile di attività. Lo splendido Khor Al Adaid (il Mare Interno), riconosciuto dall'Unesco, si trova a Sud di Doha ed è uno dei pochi luoghi al mondo in cui il mare entra nel deserto.

Non c'è niente di meglio di un giro in cammello sulle soffici dune prima di avventurarsi in un emozionante safari nel deserto a Khor Al Adaid, accessibile solo con veicoli 4x4. I surfisti possono vivere un'esperienza unica facendo sandboarding tra le dune o esplorare le dune in quad, ATV o buggy. Si può anche provare il passatempo preferito dei qatarioti, il campeggio, di giorno, di sera o di notte, con una delle tante compagnie che offrono questa esperienza in stile beduino nel deserto, con tutti i comfort di casa.

Oltre sei milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030

Qatar Tourism è l’organismo governativo ufficiale responsabile dello sviluppo e della promozione del turismo in Qatar, che mira a facilitare la crescita esponenziale del settore. Il Qatar è una destinazione in cui si riuniscono persone provenienti da tutto il mondo per sperimentare un’offerta artistica, culturale, sportiva e d’avventura unica, capace di soddisfare famiglie e visitatori in viaggio per affari e saldamente radicata in una cultura di eccellenza dei servizi.

Qatar Tourism mira a stimolare l’intera catena del valore del turismo, a far crescere la domanda di visitatori locali e internazionali, ad attrarre investimenti interni e a generare un effetto moltiplicatore in tutta l’economia nazionale. La Qatar Tourism strategy 2030 fissa l’obiettivo ambizioso di attirare oltre sei milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, facendo del Qatar la destinazione in più rapida crescita del Medio Oriente.