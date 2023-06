Borgo San Gaetano, non solo relais: un nuovo spazio meeting

In gergo si chiama bleisure, un mix tra vacanza e lavoro. Per essere all'altezza di chi cerca questo tipo di soluzione servono però strutture alberghiere adeguate. Borgo San Gaetano, relais di Bernalda, in provincia di Matera, lo sa bene ed ha deciso di ristrutturare completamente una parte della struttura e dedicarla a meeting di lavoro.

Borgo San Gaetano è uno splendido relais ricavato in un antico frantoio. Spazi ricchi di fascino e di storie da raccontare, luoghi che si reinventano e ritrovano una nuova vita. In questo caso, una nuova vita pensata per le aziende. Nella nuova sala, la pietra naturale calcarea dal colore caldo, gli elementi originali dell’architettura, le finestre che si affacciano sul tranquillo vicolo interno restituiscono un ambiente perfetto per riunioni business. Lo spazio è dotato di impianti audio e video di ultima generazione e pensato per ospitare postazioni di lavoro multiple: i professionisti trovano qui la tecnologia e allo stesso tempo la bellezza, fonte di idee ed ispirazione. Borgo San Gaetano diventa così la scelta giusta per piccoli meeting aziendali, convegni residenziali e soggiorni improntati ad attività di team building.

A rendere ancora più interessante la proposta, la posizione del relais. Le attività aziendali si possono integrare con visite guidate alla splendida città di Matera o agli incantevoli borghi meno conosciuti della Basilicata, l’immersione in un territorio autentico e nel quale la serenità e un ritmo di vita rilassato fa da ottimo contraltare ai momenti dedicati al lavoro. E in più, la cucina lucana nella sua massima espressione.

Corso Metaponto 25 - 75012 Bernalda MT

Tel 08351790014