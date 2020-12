“Apriamo. Anzi, chiudiamo” Il Governo manda in tilt il cervello

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 17:21

F

Cervello in panne per il Covid

Cervello in crisi a causa dei cambiamenti repentini

Le Prugne della California

estività: chiusura sì, anzi no. A sintetizzare così una certasulle misure che l'Italia si appresterebbe ad adottare in vista delle feste di, è neurologo, divulgatore scientifico e autore del volume "La paura ci può salvare" (Solferino). Parlando con l'Adnkronos Salute, Sorrentino stigmatizza questa sorta di «che non aiuta il cervello degli italiani. L'azione del governo, nei messaggi che lancia, mostra infatti una pericolosa ambiguità ed è un ossimoro. E' un po' come una madre ansiosa che raccomanda al figlio: "Corri piano!".Ma come si fa a correre piano? «Come verranno percepiti questi cambi di fronte ? Come vengono percepite le parole della mamma dal suo bambino?». Un giorno i dati sono ine l'Italia diventa quasi tutta, un altro si richiude o si minaccia di farlo. «Cambiare idea - continua il neurologo - è un'operazione cognitiva complessa, ilfatica molto a rivedere, riconsiderare le proprie idee e impiega tempo», a modificare le proprie certezze.«Ma farlo troppo spesso è pure: si rischia - avverte Sorrentino - di perdere il contatto con la. Nei momenti di crisi la comunicazione deve essere semplice, chiara e senza dietrofront repentini. E questo anche in caso di decisioni, altrimenti è il caos e si perde il controllo. Il vero leader sfida la popolarità e va avanti forte del proprio convincimento», conclude l', invocando chiarezza e semplicità nella comunicazione agli italiani.Insomma, il grigiore delnon fa male solo alla salute in chiave coronavirus, all'economia, alla progettazione di bar e ristoranti e all'impossibilità di organizzare le feste per tempo, ma anche alla salute mentale di noi poveri cittadini continuamentedal giallo al rosso senza alcun ritegno.