Rabbia dei cuochi sulle restrizioni: Troppi cambiamenti, è frustrante

Primo Piano del 15 dicembre 2020 | 13:07

Ristoranti incerti sul Natale

Elio Sironi: Ristorante pieno, speriamo di non chiudere la porta ai clienti

Alessandro Gilmozzi: Più aiuti ai ristoranti meno noti

Peter Brunel: Troppa incertezza, non apriremo

Angelo Sabatelli: Avevamo riaperto sperando nel Natale

Silvia Baracchi: Chiusi a Natale, frustrante

. Anzi, no si. Anzi, forse qualcuno potrà tenere aperto. Ilsta cambiando idea ora dopo ora su quelle che saranno le restrizioni anti-Covid nel periodo natalizio e isono completamente disorientati, arrabbiati, delusi, sconsolati. Non pochi, in balia delle decisioni "superiori" hanno deciso di non aprire per lee rimandare tutto a gennaio (forse). Chi invece ha scelto di provarci è con il fiato sospeso, sperando di non dover gettare la materia prima acquistata e di non dover chiamare i clienti che hanno prenotato per disdire il tutto.Sì, perchè le prenotazioni ci sono. Gli italiani hanno timore di una nuova ondata , ma hanno anche voglia e bisogno di uscire e tornare passo dopo passo alla vita normale. Lo conferma, socio Euro-Toquesdi7 a Milano: «Noi abbiamo tanta voglia - osserva - come è nel nostro, siamo positivi su quello che sarà il futuro. Le richieste sono tante pere per questo ci dispiacerebbe chiudere le porte in faccia. Ogni giorno mi chiedo se posso fare la, come e quanta e ho alcuni articoli particolari da confermare nel giro di pochi giorni, ma come si fa in questo scenario? Io credo che prima di tutto bisogna salvare le vite umane prima del Natale, ma c'è troppaed è difficile contenere la rabbia di fronte a tutto questo. Se abbiamo un piano B in caso di chiusura? Se allude alno, non lo faremo perchè non riusciremmo a garantire un servizio puntuale e di qualità come vorremmo».Dalla città alla montagna gli scenari possono cambiare, ma neanche più di tanto.del ristorantedi Cavalese (Tn) - una stella Michelin e delegato Euro-Toques per il Trentino Alto Adige - ha già riempito il suo locale per Vigilia, Natale e Capodanno. «Noi - ammette - abbiamo sempre avuto una situazione più favorevole a livello di, ma lac’è dappertutto e l'afflusso della gente è ovviamente minore in questi giorni. La nostra idea è quella di rimanere aperti per Natale, dando un servizio come abbiamo sempre fatto convinti di essere un luogo sicuro come tutti gli altri. Dovrebbero, semmai, chiudere i centri commerciali e dare più possibilità di circolare che gioverebbe anche a quei ristoranti di fascia media che necessitano dimaggiori».Rimanendo in "quota" l'umore cambia entrando nella cucina della stella Michelin e socio Euro-Toquesdel suo ristorante di Arco (Tn). «Da parte mia e dei miei- ha detto - c’è grandeperché invece che darci una mano lo Stato ci sta mettendo i bastoni tra le ruote, ci mette in difficoltà. Proprio per l’abbiamo deciso di tenere chiuso fino ai primi di gennaio (7-10). Non si può fare nessuna programmazione perché ogni 4 ore cambiano idea, noi avevamo preso prenotazioni per Natale e Capodanno ed è stato imbarazzante doverle disdire. Per noi l'ipotesiè impossibile da gestire perché siamo in zona distante dai grandi. Cerchiamo di restare vicicni agli ospiti con alcune chicche, ma non possiamo fare nulla di più».L'idea delivery è svanita da più parti proprio per la presunta impossibilità di spostarsi tra comuni. Per questonel suo ristorante di(Ba) ha deciso di non organizzare niente per Natale. «C'è apprensione - osserva - perché non si capisce nulla. Speriamo di saperne di più negli prossimi giorni, ma noi in ogni caso non faremo niente perché in un piccolo paesee delivery non funzionano. Fossi stato in una grande città avrei fatto un menu di Natale da portare via. Se aprissero in questi giorni? Ormai èbisognerebbe pubblicizzare il fatto che cisiamo, ma la gente si è organizzata ormai. Per noi è tutto un controsenso e ci chiediamo perché i ristoranti sono sempre penalizzato. Noi l'8avevamo aperto convinti che per Natale ci fosse più libertà, abbiamo messo in moto una macchina impegnativa che ha bisogno di giorni di lavoro per ripagare le, ma ora siamo di nuovo punto e a capo».Stesse sensazioni anche quelle espresse dalla delegata Euro-Toques per la Toscana e stella Michelinde Ildi Cortona (Ar), altra realtà lontana dalle città che soffrirà l'assenza di un Natale in presenza e non potrà puntare sul delivery o asporto. «Funzioniamo grazie ad una clientelache naturalmente in questo periodo non può venire da noi - spiega la chef stellata - ed è per questo che per Natale resteremo chiusi come lo siamo ormai da fine. Devo ammettere che è frustrante perché io sto a contatto con la gente, Il Falconiere è energia e passione e mi manca quella sensazione, ma non si può fare altrimenti. Lavoreremo invece a(sempre a Cortona, ndr.) perchè quel format è più semplice e agile e infatti abbiamo già delle prenotazioni».