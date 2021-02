Arancio tre regioni e una provincia. A Trento non si scia

Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 11:42

Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento passano in zona arancione





Misure più restrittive in Umbria e Bolzano

Niente sci in Trentino

ambiano i colori conche passano in. Confermate le misure per. Mentre in giallo la. Arriva anche l'ok del Consiglio dei ministri alla proroga dello stop aglifino al 25 febbraio anche in regioni gialle. E inrestano chiusi glidaIl ministro della Salutefirmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da. In arancione restano, dunque, anche l'Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più. La Sicilia torna in giallo allo scadere dell'ordinanza.Con la classificazione arancione delnon ci sarà l'apertura deglidi risalita, che era stata prevista il 17 febbraio, non il 15 come altrove, con un'ordinanza già approvata dal presidente. Lui stesso però aveva spiegato che il mantenimento della zona gialla sarebbe stato una condizione necessaria per l'apertura.Non sono valsi a nulla, quindi, i preparativi nelle, che si erano attrezzate per il contingentamento degli accessi giornalieri limitando la portata oraria degli impianti di risalita, ma anche per l'acquisto degli skipass online e le app anti-coda per evitare assembramenti.