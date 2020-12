A Natale niente brindisi e buffet e attenzione a regali e telefoni

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 19:17

1 - Niente abbracci al momento dei saluti e lavarsi subito le mani

2 - Dedicare uno spazio apposito a cappotti, sciarpe e cappelli

3 - Sempre valida la regola del un metro e mezzo tra commensali

4 - Prima di mangiare lavarsi ancora le mani

5 - A tavola serve una sola persona sia le pietanze sia il vino

6 – Niente “cin cin”

7 – Aprire le finestre

8 - Candele come centro tavola? Nessuno le soffi!

9 – Scambiarsi i regali senza passarli in troppe mani

10 – Attenzione a passarsi il telefono per i saluti

’ultima parola sugli spostamenti nei giorni die 1° gennaio è in mano al. Ma il via libera è ormai quasi certo. Il tutto però limitato ai piccolilimitrofi (con 5mila abitanti) o all’interno delle. Ma possiamo pensare che per molti questo significhi aprire unoai. Seppur in forma ridotta.E, anche se glicontinuano a rimarcare il fatto che sarebbe meglioquest’anno e “festeggiare” su Zoom, hanno comunque, per sicurezza, voluto dare una serie di, quasi un vero e proprio, a chi deciderà di. Anche perchédeirimane alta.E così, tra chi invita a tenere laper tutta la permanenza in casa, chi suggerisce di evitare ile di mantenere le finestre aperte, ecco ilcon le regole da non dimenticare nel Natale al tempo del Covid per evitare di scambiarsi oltre al regalo anche il virus. Fermo restando che idovranno essere, preferibilmente soltanto con i conviventi per un massimo di 6 persone e che chiunque manifesti qualche sintomo non deve assolutamente spostarsi.Due regole che orami conosciamo molto bene, ma che magari in un momento di felicità nel ritrovarsi insieme può possono essere dimenticate. Niente di più sbagliato: «La prima regola è ovviamente salutarsi senza abbracci e baci – afferma, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – Niente dimostrazioni di, per ibasta darsi il gomito. Appena arriviamo in casasubito le: possiamo utilizzare unoppure acqua e detergente liquido, assolutamente vietate le saponette. Per asciugarci utilizziamo, come quelle che si trovano nei bar o nei ristoranti, per stare più sicuri»Molto spesso si utilizzava il letto dei padroni di casa per appoggiare le giacche degli ospiti, in assenza di un attaccapanni particolarmente grande. Una pratica oggi caldamente da evitare: «Sappiamo che suiil virus è in grado di resistere per un periodo di tempo abbastanza lungo, per questo lasciarli sul letto dove poi andiamo a dormire non è il massimo della sicurezza», spiega Matteo Fadenti, specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro. La soluzione? Mettere un secondosul letto che poi andrà accuratamente lavato o lasciaresulleSolo inalmeno a un. Se non c’è spazio? Apparecchiare in più tavoli. «Se dovessi essere estremamente pragmatico, direi di portare la mascherina anche dentro casa e di stare a un metro di distanza. Quando si mangia, ci si toglie la mascherina e ci si tiene ad un metro di distanza», aggiunge, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute.Una regola di base sempre e che si impara sin da bambini. Ma è meglio ribadirla: «Pochissime persone hanno l'abitudine dileprima di sedersi a tavola quando stanno in casa – spiega il Fadenti – Invece è importantissimo mettersi a tavola con le mani pulite, anche se le abbiamo lavate appena entrati».No secco ai, dunque: meglio che ci sia una sola persona ad occuparsi di preparare i piatti e di servire a tavola. Naturalmente è buona norma non condividere posate, piatti e bicchieri.In teoria, sarebbe già bandito dal, come gli esperti di bon ton insegnano. E nel Natale Covid lo è ancora di più: «Il rischio è, infatti, che con lo scontro dei vetri i virus “saltino" da un bicchiere all'altro», sottolinea Pregliasco.Lebasse non devono far desisterei locali. Ild'aria, assicurano gli esperti, è fondamentale per scongiurare la presenza del Coronavirus.Gli esperti suggeriscono si prestare attenzione perché è facile dimenticarsi che in tempi di Coronavirus non si deveper spegnere leche abbelliscono le tavole natalizie.Qui si applica la regola del servizio in tavola: «Megliotroppidi mani, esattamente come con i piatti da portata - spiega Pregliasco - E massima accortezza anche aiche di solito toccano i pacchi sotto l'albero alla ricerca dei loro doni. Non dobbiamo perderli di vista. Anche loro devono essere attenti».«È meglio evitare di passarsi ilper scambiarsi gli auguri. Il telefono è infatti un magnifico veicolo di virus, sia quello fisso che lo smartphone – ricorda il Pregliasco – Sono a strettissimo contatto con la nostra faccia e per questo è meglio che ognuno usi il suo, al massimo si può parlare in vivavoce. Al massimo possiamo utilizzare delle salviette igienizzanti per pulirlo»E una volta finto? Occorrecon attenzione. In particolare, ilentrato a contatto con le scarpe degli invitati che andrà disinfettato con prodotti a base di alcol e cloro. E per le? «Se abbiamo la lavastoviglie non abbiamo bisogno di alcuna particolare attenzione – spiega ancora Fadenti – Se invece dobbiamo lavare i piatti a mano utilizziamo dei prodotti con proprietà disinfettanti e non i soliti detersivi».