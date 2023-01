Mattarella inaugura Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura

Brescia e Bergamo sono da oggi, 20 gennaio, Capitale italiana della cultura 2023. Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi alle 17 in diretta televisiva, a dare il via alla cerimonia ufficiale dal Teatro Grande di Brescia in contemporanea con il Teatro Donizetti di Bergamo. Ospiti delle due città anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A fare gli onori di casa, i sindaci di Bergamo, Giorgio Gori, e di Brescia Emilio Del Bono.

Brescia e Bergamo le Capitali della Cultura 2023



L’anno della rinascita con tanti eventi in programma

E partirà così un anno all'insegna della cultura e non solo, con un vastissimo programma di iniziative per far conoscere il ricchissimo patrimonio artistico, culturale, ma anche turistico ed enogastronomico delle due provincie.

Sergio Mattarella

Ce ne sarà per tutti i gusti per valorizzare, eccezionalmente, il riconoscimento di Capitale della Cultura, assegnato a Brescia e Bergamo - in deroga e all'interno del Decreto Rilancio - proprio in seguito alle sofferenze patite durante la pandemia, e come strumento per ripartire grazie alla cultura e alla bellezza.



L’elogio e il monito alla collaborazione

La coesione, la collaborazione e il dialogo come elementi decisivi per superare i mali dell'Italia: fu questo il messaggio consegnato dal presidente Mattarella ai sindaci delle due città durante il Covid. Messaggio d'attualità anche oggi quando, dopo il buio della pandemia, la Dea e la Leonessa rinascono come Capitale della Cultura con il motto «Crescere Insieme».