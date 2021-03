Barcellona prova a riaprire: 5 mila persone a un concerto rock grazie a test rapidi

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 14:30

B

il concerto di Barcellona (fonte AdnKronos-afp)

obbligo delle mascherine FFP2

arcellona ha riaperto le porte ai. Cinquemila persone hanno riempito il Palau Sant Jordi all’esibizione del gruppo rock Love of Lesbian dopo il via libera delle autorità sanitarie. Per assistere all’evento gli spettatori si sono dovuto sottoporre a unantigenico alcune ore prima e poi hanno dovuto indossare le mascherine. Un team di virologi poi analizzerà il tasso di infezione nel concerto da poter poi confrontare con quello normale. In Spagna in questo momento è in vigore la regola per cui in spazi chiusi si possono radunare non più di quattro persone.Solo in sei sono risultati positivi e non hanno potuto accedere: per gli altri un’ora di rock and roll come non accadeva appunto da tempo, con il solo, ma con bar appositi e bagni a cui si poteva accedere in gruppo.Unche con modalità analoghe si era già tenuto in Olanda nel weekend scorso, per il Lowlands, festival di culto da quelle parti, ma con 1.500 persone e non 5000. Anche in quel caso, tutti i partecipanti si erano sottoposti a tampone antigenico previo 48 ore prima del concerto ( e in questo caso sono stati riscontrati — e non ammessi — 26 casi positivi).Un altro esperimento che ha aperto ad iniziative analoghe in un altro «mondo» che non può prescindere dalla: il calcio. E infatti per Olanda Lettonia (di sabato sera) e alcune partite del campionato locale sono stati ammessi gli spettatori (5000 per la nazionale) con modalità analoghe.Ma a questo punto, francamente, ci sarbebe da chiedersi se è possibile, come sosteniamo da tempo, accedere a luoghi "chiusi" con i test, perchè non potrenno farlo anche noi e, soprattutto, perchp non si può fare in un ristorante? Ricordate le polemiche per la provocazione fatta a Milano per San Valentino dal ristorante La Parilla e poi rilanciata dai ristoratori romani?