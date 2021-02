Tavoli a chi ha test negativo. A Roma i ristoratori rilanciano la proposta

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 11:10

P

Tampone negativo per poter cenare

Tavoli a chi a un tampone negativo nelle 24 ore precedenti





Roma: il “rilancio” della Fipe

Aprire i locali alla sera evita assembramenti

Fiepet: Sanzioni più dure ai trasgressori

Settore allo stremo con perdite enormi

Misure subito

oter, in. Questo, giustamente, chiedono i. E di smetterla, una volta per tutte, di essere considerati gli. Il tutto, certamente, non andando contro l’evidenza dell’aggravarsi dellaa causa dellee non mettendosi contro ledele degli esperi in materia.Però, come Italia a Tavola sostiene da tempo, delle possibilie delleper poter permettere ai ristoratori e ai baristi di lavorare potrebbero essere senza dubbio introdotte. In attesa quanto meno di completare lae del passaporto , che ora ha anche ricevuto il sì dall’Europa. A partire, ad esempio, dalla possibilità di concedere ai ristoratori lase aprire a pranzo o a cena Ma anche, e perché no, in attesa appunto delnon concedere la cena al ristorante a chi può dimostrare unnelle 24 ore precedenti? Una “”, ma che voleva essere anche un’importante richiesta di ascolto da parte del Governo, messa in campo già a San Valentino da Mary Marchese , proprietaria de La Parrilla Mexicana a Milano (a 20 metri da corso Sempione), che aveva aperto per cena (in zona gialla) non solo a chi esibiva l’esito di un tampone recentissimo, ma aveva allestito un piccolo dehors con infermieri pronti a fare dei tamponi rapidi.Da Milano a, presidente di, rilancia, infatti: «Potremmo anche chiedere l’esito di unai nostri clienti svolto nelle 24 ore precedenti. Oltre che sicuramente a disporre l’obbligatorietà delladellaper tutti e ladei recapiti per l’intero gruppo».Il tutto, giustamente, pur di aprire i ristoranti fino alle 22. Anche perché, tenere aperti in sicurezza i locali di sera potrebbe certamenteil fenomeno deglisu strada dopo le 18, a maggior ragione con le temperature in aumento.No solo., presidente di, rilancia alla prefettura: «Nel caso in cui fosse ravvisato il mancato rispetto delle norme e dei dispositivo di sicurezza riteniamo giusto un inasprimento delle».Il che la dice lunga su quanto questa categoria sia disposta a fare per poter ricominciare a fatturare.Anche perché la situazione è sempre più critica: per lafino a ora le perdite hanno superato i due miliardi di euro con circa 5mila imprese a rischio chiusura e la scomparsa di oltre 20mila posti di lavoro nella solaServono dunque, subitodiper il settore e per questo è stato ribadito al Campidoglio la necessità dell’estensione della gratuità della(tassa sull’occupazione del luogo pubblico) per tutto il 2021, la perequazione dellaper il biennio 2020-2021 e l’immediata attivazione dell’ufficio di scopo per la revisione dei piani di massima occupatibilità degli spazi esterni.