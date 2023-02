Sanremo 2023, le dolci-pagelle della finale: vince Mengoni, super Rosa Chemical

Si è conclusa la 73esima edizione del festival di Sanremo, con la vittoria di Marco Mengoni, super favorito fin dal primo giorno. Dietro di lui la sorpresa (ma neanche troppo) Lazza e terzo Mr. Rain, bocciato dalla sala stampa, ma amatissimo dal pubblico.

Come ogni anno, ci siamo divertiti a dare, a modo nostro, i voti alle canzoni in gara, con spirito ironico e goliardico. Riviviamo l'ultima serata con le nostre pagelle.

Sanremo 2023, le pagelle della finale

Qui puoi leggere le pagelle della prima serata

Qui puoi leggere le pagelle della seconda serata

Qui puoi leggere le pagelle della terza serata

Qui le pagelle della serata cover

Elodie, Due: Ormai è chiaro, è stata ufficialmente eletta diva intoccabile, bella che balla e canta. Per qualcuno potrebbe anche leggere le previsioni del meteo e sarebbe comunque in alto in classifica. Noi, che Sanremo lo guardiamo con gli occhiali da sole, all'ultima serata possiamo finalmente promuovere Due, senza spellarci le mani. 6,5 Cioccolata calda

Colla Zio, Non mi va: I Pinguini Tattici Nucleari di Milano decidono di vestirsi per l'ultima sera da buttafuori del Gattopardo, dopo aver preferito per quattro sere il mercatino dell'usato. L'effetto non cambia, canzone anonima, ma almeno hanno voglia di divertirsi. 6-- Lecca lecca

Mara Sattei, Duemilaminuti: O ce l'hai o non ce l'hai. E Mara Sattei ce l'ha. Elegante e pulita, in continua crescita rispetto all'esordio. Lei, ma non la canzone, che non decolla mai. Anzi, annoia. Facciamo che ci vediamo l'anno prossimo con un pezzo più frizzante? 6 Meringa

Tananai, Tango: Sì, lo so, l'altro giorno ho detto che questo Tananai non mi dispiaceva. Però è sabato sera e un po' di nostalgia per Sesso occasionale e per Baby Goddamn mi viene. Domenica sera, ve lo prometto, riascolterò Tango, poi vi farò sapere. 5 Pera cotta

Colapesce Dimartino, Splash: Io la vita di Colapesce e Dimartino me la immagino così: ogni anno, a gennaio, li scongelano e li lasciano in piazza Colombo. Una breve passeggiata per arrivare all'Ariston, dove possono cantare la loro canzone, godersi cinque giorni di divertimento ed essere di nuovo congelati. Ci vediamo l'anno prossimo, con qualcosa di nuovo, si spera... 5 Gelato al limone

Giorgia, Parole dette male: "Alla fine eri una bella canzone", canta la nostra Giorgia. Ma nemmeno alla fine 'sta canzone diventa bella. Quindi, non cambiamo il nostro il parere: Giorgia meritava qualcosa di diverso. E anche noi... 5 Crostata alle albicocche

Modà, Lasciami: Il giorno in cui mi troverete a cantare una canzone dei Modà, probabilmente sarà uno dei segnali che la fine del mondo è vicina. Eppure per Kekko e la sua squadra provo un affetto inspiegabile. Forse, semplicemente, perché sono di provincia come me. O forse perché Kekko, almeno, sa cantare, e spesso a Sanremo non è così comune. 6 Crema catalana

Ultimo, Alba: Visto l'orario previsto per la fine della finale, una nota positiva c'è, non aver dovuto aspettare l'alba per ascoltare Alba. Un po' di sonno ci è venuto comunque... 4,5 Biscotti Digestive

Lazza, Cenere: Dietro le quinte Lazza dovrebbe ringraziare Ultimo. Il colpo di sonno che ci ha fatto venire ha dato ancora più spinta al suo pezzo. Ne avrebbe fatto a meno, valeva già la pena da solo... 7 Panna cotta

Marco Mengoni, Due vite: In questo Sanremo Mengoni sta giocando un'altra partita. Gli possiamo attribuire persino poteri soprannaturali, tanto che a casa è saltata la corrente. L'esibizione non l'ho vista. Era così indispensabile? Aveva già vinto martedì. 7,5 Tiramisù

Rosa Chemical, Made in Italy: Se quest'estate, mentre berrete il vostro cocktail sulla spiaggia, vi sorprenderemo mentre cantante Made in Italy, tranquilli, non ve ne faremo una colpa. Probabilmente saremo al tavolo accanto a fare la stessa cosa. D'altronde, più siamo e meglio è... 7,5 Banana split

Cugini di Campagna, Lettera 22: Sono il guilty pleasure del mio festival. Potrebbero andare avanti per ore a cantare e io starei comunque davanti alla Tv. Non lasciarmi quiiiiiiiii 7 Kinder Bueno

Madame, Il bene nel male: 16 gennaio 2002. Questa è la data di nascita di Madame. E a una che, a questa età, sta sul palco così, cosa devi dire? Nulla. 6,5 Pasticciotto

Ariete, Un mare di guai: Ariete è il me studente di matematica. Un anno senza studiare e poi, a maggio, un'interrogazione fiume per evitare il debito. Il 4,5 dell'esordio diventa un'insperata sufficienza. Se passerà in radio, non cambierò stazione. 6 Pantxineta

Mr. Rain, Supereroi: La prima volta ti piace, alla seconda resti indifferente, alla terza inizia a stancare. Devo chiedere scusa alla sala stampa che l'aveva bocciata da subito. A me, inebriato dal nazionalpopolare, c'è voluto qualche ascolto in più. 5,5 Cioccolato bianco

Paola e Chiara, Furore: L'unico furore è dato dal fatto che il festival sia finito e non dovremo più sottoporci alla "tassa" Paola e Chiara. Anche perché, non ho nemmeno TikTok, quindi non mi dovrò sorbire nemmeno il balletto. 4,5 Sorbetto al limone

Levante, Vivo: Alfonso l'abbiamo cantata e lo stesso abbiamo fatto con Tu sei un pezzo di me. Non credo lo faremo con Vivo, perché Levante è brava, ma il pezzo è in qualche modo difficile da digerire. 6 Pavlova

Lda, Se poi domani: La fine si avvicina a passi (non troppo) svelti e siamo tutti più buoni, ma con lui proprio non ci riusciamo. Un bravo ragazzo, ma non per questo dobbiamo ascoltarlo. 5 Struffolo

Coma_Cose, L'addio: Sulla loro bravura e la loro connessione abbiamo già detto tutto. Il voto alto l'avrei dato comunque, ma con questa storia che si sposano esageriamo, nella speranza che ci invitino. Sarà senza dubbio una grande festa 7,5 Frittelle alla crema

Olly, Polvere: Se avessi una figlia, non mi dispiacerebbe uscisse con Olly. Tra i giovani, la nota più positiva. Tra le canzoni, una di quelle più piacevoli. 7 Apple pie

Articolo 31, Un bel viaggio: Ore 00.46, l'ora giusta per un po' di malinconia. Quella a cui ci si aggrappa per farsi piacere Un bel viaggio. E, in fondo, è tutto quello di cui avevamo bisogno. Il parchetto, gli amici, gli Articolo 31 (quelli veri), che non volevamo crescere, ma l'abbiamo fatto. 6,5 Torta della nonna

Will, Stupido: Bravo Will, per essere a Sanremo giovani sei stato bravo. Ah, era in gara? Ops. 5 Semifreddo al caffè

Leo Gassmann, Terzo cuore: Oggi c'era il sole. In macchina ho tirato giù il finestrino. In radio c'era Gassmann: non è stato male. La domanda è una: se ci fosse stato brutto tempo? Ho i miei dubbi... 6 Granita di gelsi

gIanmaria, Mostro: Forse, se stessi organizzando una festa, gIANMARIA non sarebbe il primo che mi verrebbe in mente di invitare. Se, invece, dovessi cercare qualcuno che canta, il discorso cambiarebbe. 6,5 Ananas al Gran Marnier

Anna Oxa, Sali: Ho il volume a 4 da tutta sera. Solo con Anna Oxa mi ha suonato il vicino chiedendomi di abbassare. Come mai? Io qualche domanda me la farei... 5 Torrone

Shari, Egoista: Chissà, magari tra dieci anni saremo qui, nello stesso posto, a parlare di quanto brava è Shari. Quel tempo, però, è ancora lontano da venire. 5 Zuppa inglese

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato: Dopo la prestazione dadaista della serata cover, finalmente ascoltiamo il vero Grignani e, finalmente, ci viene da piangere. Torna Gianluca, se puoi: hai tanto da raccontarci ancora. 7 Sacher

Sethu, Cause perse: Provaci ancora Sethu, perché almeno ci siamo divertiti. Facciamo che ci vediamo a settembre, potrebbe essere la volta buona. Per ora è un "no". 5,5 Macedonia