La cucina italiana piace agli olandesi: successo per l’evento firmato Euro-Toques

Con 40 ospiti tra cuochi, sommelier, giornalisti e istituzioni e la partecipazione di due relatori d’eccezione come Enrico Derflingher (co-presidente Euro-Toques International e presidente Euro-Toques Italia) e Paolo Gramaglia (1 stella Michelin, delegato Euro-Toques per la Campania), ha riscosso un grande successo “A Masterclass with Stars”. Nato dalla collaborazione tra la Camera di commercio italiana per l’Olanda, Euro-Toques Nederland e Fic (Federazione italiana cuochi) Paesi Bassi, l’evento si è svolto lo scorso 14 settembre ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, al ristorante La Dolce Vita.

Pasquale Carfora, Enrico Derflingher, Paolo Gramaglia, Giovanni Don Anselmo D’Apice e Silvia Pietrolonardo

Materie prime italiane, qualità vincente

I cuochi si sono alternati ai fornelli proponendo ad un pubblico di soli esperti alcuni piatti della loro cucina, utilizzandoli come spunto per poter parlare dell’importanza degli ingredienti italiani originali di qualità. Così paccheri, riso, gamberi siciliani, limoni di Sorrento, capperi di Pantelleria, olio extravergine d’oliva e Parmigiano Reggiano sono stati tra i protagonisti di un percorso culinario che ha convinto tutti i presenti. Alto l’interesse per le ricette, per i segreti nella realizzazione e per gli ingredienti di altissima qualità.

L'evento si è svolto al ristorante La Dolce Vita di Eindhoven

Le portate sono state accompagnate da vini di alto profilo selezionati sapientemente da Dario Troc (sommelier del ristorante Schatull in Vaals e membro Ais-Associazione italiana sommelier) per far conoscere anche questo aspetto ai ristoratori olandesi che spesso prediligono le produzioni più classiche francesi.

“Van Schito naar de zee” 1/6 “De Pacchero” 2/6 Enrico Derflingher con le bollicine Bellavista 3/6 Enrico Derflingher in cucina 4/6 Dario Troc 5/6 Il menu dell'evento 6/6 Previous Next

Brigata e ospiti di alto livello

In cucina, a supporto degli chef, una brigata “locale” di livello: Pasquale Carfora (ristorante Aroma in Vaassen), Giovanni Don Anselmo D’Apice (chef e autore di libri), oltre a Florian Kaso (chef) e Silvia Pietrolonardo (pastry-chef) del ristorante La Dolce Vita.

Tra gli ospiti: Davide Colombo (attaché commercial per l’Ambasciata d’Italia), Jean Castadot (co-presidente Euro-Toques international), Ted Janssen (presidente Euro-Toques Nederland) e Paola Cordone (direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam).

Paola Cordone, Paolo Gramaglia, Ted Janssen, Jean Castadot, Enrico Derflingher

Un progetto per la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare nel mondo

Come illustrato da Roberto Payer, presidente della Camera di commercio, l’evento si inseriva all’interno del più ampio progetto “True Italian Taste”, promosso e finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, progetto che mira a valorizzare e promuovere il prodotto agroalimentare autentico italiano. Avviato nel 2016 sui mercati del Nord-America, è approdato negli anni successivi anche sui principali mercati di riferimento dell’export agroalimentare italiano quali Europa, Sud-America, Asia e Australia.