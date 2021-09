Un mondo da raccontare e da svelare

Dopo 40 giorni di piena intensità professionale, con cuochi e brigate impegnati nella stagione estiva, Euro-Toques riprende la sua attività di promozione. Ultima presenza in pubblico il 21 luglio in occasione della presentazione dell’etichetta DeCo (Denominazione Comunale) per i formaggi prodotti ad Alagna Valsesia. Con l’istituzione di questo marchio la tutela si amplia anche alle produzioni agricole tradizionali: prodotti caseari, carni, salumi, rape, patate, cereali come orzo e segale. Il nostro Made in Italy va sempre più tutelato e promosso.

A settembre si riaprono quindi le danze, con Euro-Toques subito in primo piano a Milano con 5 cuochi stellati impegnati nel valorizzare materie prime, arte culinaria e professione, grazie ad una sessione di eventi nell’ambito del Fuori Salone del Mobile. Replica prevista a New York a inizio ottobre, freschi della trasferta a Dubai per la promozione della cucina italiana a Expo 2020.

L’associazione è presente anche in Sardegna per un’iniziativa che vuole mettere sotto i riflettori il turismo sardo e i cuochi dell’isola che ne sono ambasciatori privilegiati. Valorizzare queste professionalità significa comunicare in tutto il mondo - vista la declinazione internazionale dell’accoglienza da Stintino a Cagliari - territorio, materie prime, ricette e cultura. A metà mese la promozione dei nostri valori ci vede protagonisti prima a Sanremo e poi in Olanda, a Eindhoven, per un’iniziativa in collaborazione con la Camera di commercio.

Le nostre missioni in Italia e all’estero per comunicare in profondità l’eccellenza della nostra cucina, figlia di numerose filiere che vanno valorizzate, continuano. I risultati in passato sono stati davvero straordinari e il percorso di “formazione” intrapreso da Euro-Toques non si ferma. Il sentiero è ormai tracciato ed è nostro impegno primario e punto d’onore essere operativi a ogni livello sul fronte dell’educazione gastronomica. Abbiamo un mondo da raccontare e per molti aspetti da svelare. L’attenzione con cui siamo seguiti ci conferma che la rotta è quella giusta.