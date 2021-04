Il Salone del Mobile 2021 si farà. Confermato l'evento clou di Milano

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 11:36

Il Salone del Mobile si farà dal 5 al 10 settembre 2021

Un'edizione diversa. Boeri alla guida?

Fiera Milano e operatori soddisfatti dell'accordo

L'intervento di Sala e le speranze dei ristoratori

embrava destinato a saltare, causa covid, anche ques'anno. Ma. L'evento dedicato all'arredo e al design,, ha avuto semaforo verde dal Consiglio di amministrazione di FederlegnoArredo Eventi. Certo, per convincere gli espositori, che temevano il mancato ritorno d'investimento a causa della difficoltà a organizzare meeting e incontri con i buyer, soprattutto esteri, qualche concessione è stata fatta. Anche se. Approccio che lascia qualche spiraglio anche per tutto quegli eventi collegati che ricadono sotto l'insegna del Fuori Salone; per la gioia di ristoranti, catering e banqueting (in attesa di capire quali saranno le regole di ingaggio dopo l'estate).Come detto,. Non tutti i 210mila mq del quartiere fieristico saranno occupati dalla manifestazione. Ma non per questo si vuole ridurre la portata dell'evento che, per tutti, è visto come il momento di rinascita della città fra business e accoglienza. Per riuscirci, il coordinamento della manifestazione sarà affidato a un «curatore di fama internazionale», come spiega una nota diffusa nella serata del 28 aprile., presidente della Triennale di Milano.. Ripartiamo in sicurezza e siamo pronti a ospitare nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale un evento che si annuncia di alta qualità», è stato il commento diParole di distensione e collaborazione nonostante il ridimensionamento dello spazio espositivo che si allineano all'unità di intenti espressa dalle imprese di FederlegnoArredo dopo che, nei giorni scorsi, i timori per una scarsa affluenza di buyer internazionali aveva spinto alcuni opratori (su un totale di circa duemila aziende medio-piccole e in gran parte sotto i 100 milioni di euro di fatturato) verso una possibile rinuncia.Il voto all'unanimità all'interno del Cda ha poi certificato la ritrovata concordia.A pesare sulla decisione favorevole è stato anche l'intervento delle istituzioni, in primis il sindaco di Milano Beppe Sala . Attraverso un video, il primo cittadino del capoluogo lombardo aveva esortato gli operatori a non rinunciare, come accaduto lo scorso anno, alla manifestazione per farne unche, sul calendario degli eventi e delle fiere, ha costruito il suo appeal a livello internazionale.che in occasione del Fuori Salone potevano contare su un picco di lavoro fra happening, cene d'affari e incontri di approfondimento dove il buffet non manca mai.Ora resta solo da decidere un ultimo dettaglio: sarà la 59ª o la 60ª edizione?