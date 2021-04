Ristoranti, ripresa fredda a Milano. Oltre il meteo, dubbi sugli eventi

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 14:44

Ristoranti, Milano riapre ma freddo, meteo e calendari incerti minano la ripresa

Arrigoni (Innocenti Evasioni): aspetto ancora 10 giorni per riaprire

Una sala di Innocenti Evasioni

Cadei (Ristorante Acanto): funghi riscaldanti e più camerieri per il servizio all'esterno

Uno scorcio dell'esterno del Ristorante Acanto

Bonacore (Osteria Associazioni Vini e Salumi Naturali): se piove cancelleremo il servizio

Orlandelli (Sexiéme): servizio continuato per andare incontro ai clienti

La veranda di Sexième Bistrò

opo mesi e mesi di attesa,. In linea con le disposizioni dell'ultimo decreto legge che fissa le regole da qui al 31 luglio , infatti, nel capoluogo lombardo sono disponibili posti a sedere solo in giardini, dehors e spazi all'aperto.Condizioni che raffreddano la ripartenza su cui, in prospettiva,: vera e propria leva per agganciare la ripresa economica e sociale.. Il locale, una stella Michelin, da sempre specializzato nel servizio serale non vuole snaturarsi e nemmeno andare incontro a rischi che potrebbero compromettere la continuità del servizio. Per questo, Arrigoni ha deciso di darsi «una decina di giorni per capire come va la situazione , soprattutto quella dei contagi. Il rischio è quello di andare incontro a una situazione simile a quella di San Valentino, quando eravamo pronti ad accogliere i clienti prima che si decisesse improvvisamente di chiudere tutto. Una prospettiva che non possiamo permetterci. Anzi, le dirò di più:D'altronde, il ristorante è prima di tutto un'impresa e, dopo mesi difficili, conta la continuità del servizio: «Quando aprirò lo farò innanzitutto per fare un regalo ai miei ragazzi piuttosto che per uno scopo di business.. Ma bisogna essere consapevli del fatto che i dipendenti hanno famiglia. Insomma, arrivati a questo punto è tempo che ognuno faccia la propria parte».E il ruolo di Arrigoni è anche quello di pensare alla strategia giusta per riconquistare i clienti:. Il tutto perché, in questo modo, sarà più semplice gestire eventuali nuove chiusure; soprattutto da un punto di vista di scarti e rimanenze di magazzino che corrisponderebbero a un ulteriore danno economico per noi», precisa Arrigoni.In questo modo, Innocenti Evasioni dovrebbe scavallare giugno e luglio. Agosto, come gli altri anni, dovrebbe essere un periodo di chiusura causa vacanze estive (e una città che sostanzialmente si spopola). Resta quindi settembre, mese tradizionalmente ricco di eventi pubblici. Il più importante dei quali è il Salone del Mobile. Le date sono quelle del 5-10 settembre, ma la preoccupazione che possa saltare si fanno sempre più consistenti. Tanto da deprimere le prospettive dei ristoratori:di quello che potremmo immaginare. Certo, però, che se il Salone dovesse saltare sarebbe un ulteriore problema. Tra non farlo o farlo sottotono è meglio il secondo caso, ma non mi aspetto di fare i numeri degli anni scorsi. Molte aziende sono ancora restie a organizzare cene ed eventi», conclude Arrigoni.Diverso il discorso per: «Siamo sempre rimasti aperti anche durante il lockdown per i clienti interni dell'albergo, ma da oggi, avendo una spazio esterno, puntiamo a riaprirci anche alla clientela che non soggiorna qui da noi. Sempre se il tempo sarà clemente. Perché se per gli ospiti dell'hotel possiamo contare addirittura su una doppia sala per il servizio,. E per loro lo spazio disponibile è quello all'esterno».Nessuna grande modifica dunque (se non l'introduzione di nuove figure per facilitare il servizio al tavolo e coprire la maggiore distanza fra cucina e dehors), ma la: «Viste le ancor basse temperature, abbiamo installato alcuni funghi per riscaldare la zona esterna. Mentre dal punto di vista dell'offerta, manteniamo i nostri punti di forza: stagionalità e menu diversificati per andare incontro alle esigenze alimentari dei clienti», racconta Cadei.Allungando lo sguardo ai prossimi mesi,, anche se il 2021 rimane un anno disastroso. Insomma, non vogliamo illuderci troppo. Se è tanto faremo il 50% di quello che potremo altrimenti fare in condizioni di normalità. Non ci sarà un boom, ecco. Anche perché Milano non è una meta estiva». E l'obiettivo delle riaperture è solo uno: andare almeno in pari!Fra chi può contare su un giardino interno c'è l'. Vineria con cucina, il locale punta ad aprire da martedì 26 aprile con due proposte: dalle 18 alle 22 alla sera e branch più apertivo nei weekend. E se piove? «Indicazioni precise su come fare ancora non ci sono arrivate. Non potendo accogliere i clienti all'interno immagino dovremmo sospendere il servizio e mandare tutti a casa. Stessa cosa per le prenotazioni.E di prenotazioni ne sono già arrivate parecchie: «Essendo chiusi e non raggiungibili al telefono, da venerdì i clienti ci hanno letteralmente intasato la posta del profilo Instagram», rivela Bonacore. Ottime prospettive, quindi., con una maggiore presenza di tapas e l'idea di un aperitivo rinforzato che diventi il sostituto della cena. «Abbiamo optato per questa soluzione per adeguarci all'attuale situazione del coprifuoco. Con il limite alle 22 temiamo che la gente non voglia fermarsi per troppo tempo fuori , accorciando così il tempo di permanenza nel locale», conclude Bonacore.. «Domani riapriamo dopo sei mesi di chiusura e, per fortuna, possiamo contare su un grande giardino nel quale opsitare i clienti in tutta sicurezza. Anche nel caso di pioggia non abbiam timori grazie alla possibilità di coprire lo spazio esterno con un grande telo», spiega. A disposizione ci sarebbe anche una veranda, ma le indicazioni su cosa considerare dehors/spazio esterno mancano e il Sexième ha preferito lasciare lo spazio per opsitare una mostra di design.Per quanto riguarda il servizio, il bistrot punta a pranzo e brunch nel weekend. Una soluzione non senza impatti sul modello di servizio:Dovendo anticipare la chiusura alle 22, infatti, c'è meno margine alla sera. Contiamo di recuperarlo allungando il servizio così da andare incontro alle nuove abitudini dei clienti. Dopo un anno e mezzo di pandemia, la gente è cambiata: esce prima, si incontra prima, consuma prima».Una strategia che potrebbe ben addattarsi anche al futuro, magari a settembre quando a Milano, si spera, inzieranno anche eventi, fiere e manifestazioni: «L'idea è proprio questa, ma il calendario è ancora incerto.Senza parlare poi delle ricadute negative in tema di visibilità e rapporto con le aziende. Insomma, se il Salone del Mobile dovesse saltare sarebbe un disastro», conclude Orlandelli.