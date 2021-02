“Lana in fiore”, festa di primavera. Natura e gastronomia in Alto Adige

Pubblicato il 21 febbraio 2021 | 18:35

Lana in fiorecelebra la primavera e, nello specifico, la fioritura dei meli - Foto meranerland.org

asce “”, la manifestazione che celebra lae, nello specifico, la, che trasforma questo territorio in una distesa profumata dai toni bianco/rosa. Dal 1 al 30 aprile 2021 un ricco calendario discandirà le giornate, con workshop, laboratori creativi, conferenze,e di decorazione, escursioni e molte altre sorprese. Aprile sarà quindi un mese di festa per il comprensorio di(Bz), la zona dell’Alto Adige che unisce a Lana i paesi limitrofi di Cermes, Pavicolo, Postal, Gargazzone, Foiana e Monte San Vigilio.“Lana in fiore” è l’esito delladi due importanti eventi che da sempre riscuotono un grande successo di pubblico: la “” e le “”. Protagonisti di “Lana in fiore” saranno ovviamente ie leIl programma è ancora in fase di definizione, ma restano garantiti due(sabato 10 aprile), il mercato contadino nella zona pedonale di Lana dove i contadini locali propongono i propri prodotti da assaggiare, comprare e gustare, e la, una giornata (domenica 18 aprile) in cui i masi altoatesini si aprono battenti ai visitatori, svelando i loro tesori architettonici, tradizionali e gastronomici con merende e assaggi di prodotti fatti in casa.Per informazioni: www.merano-suedtirol.it