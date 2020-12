Sondaggio [Personaggio dell'Anno] Ecco la lista dei 216 candidati

Primo Piano del 11 dicembre 2020 | 18:50

U

CUOCHI

Francesco Apreda

Silvia Baracchi

Enrico Bartolini

Eugenio Boer

Massimo Bottura

Fabio Campoli

Moreno Cedroni

Carlo Cracco

Pino Cuttaia

Gino D'Acampo

Gennaro Esposito

Filippo La Mantia

Antonio e Vincenzo Lebano

Felice Lo Basso

Rosanna Marziale

Matteo Metullio

Giancarlo Morelli

Luca Natalini

Davide Oldani

Davide Pezzuto

Rocco Pozzulo

Salvatore Riontino

Valentina Rizzo

Giuseppe Romano

Niko Romito

Angelo Sabatelli

Claudio Sadler

Filippo Saporito

Seby Sorbello

Ciccio Sultano

Pasquale Torrente

Cristoforo Trapani

Alessia Uccellini

Mauro Uliassi

Viviana Varese

Roberto "RoDante" Vincenzi

PIZZAIOLI

Attilio Bachetti

Corrado Bombaci

Gabriele Bonci

Renato Bosco

Marzia Buzzanca

Maria Cacialli

Tiziano Casillo

Pierangelo Chifari

Enzo Coccia

Alessandro Coppari

Salvatore De Rinaldi

Luca Doro

Vincenzo Florio

Rosario Giannattasio

Gianfranco Iervolino

Teresa Iorio

Salvatore Lioniello

Francesco Martucci

Stefano Miozzo

Graziano Monogrammi

Enrico Murdocco

Ciro Oliva

Simone Padoan

Sara Palmieri

Renato Pancini

Antonio Pappalardo

Franco Pepe

Mauro Petronella

Sergio Russo

Ciro Salvo

Francesco e Salvatore Salvo

Giovanni Santarpia

Lorenzo Sirabella

Gino Sorbillo

Valerio Torre

Giuseppe Vitiello

PASTICCERI

Giuseppe Amato

Luigi Biasetto

Vetulio Bondi

Roberto Cantolacqua

Sebastiano Caridi

Paolo Caridi

Damiano Carrara

Antonio Chiera

Massimo Chierico

Antonio Daloiso

Sal De Riso

Ida Di Biaggio

Matteo Dolcemascolo

Gino Fabbri

Giada Farina

Fabrizio Fiorani

Fabiola Frisa

Gianluca Fusto

Claudio Gatti

Ernst Knam

Dario Loison

Pietro Macellaro

Pasquale Marigliano

Iginio Massari

Sara Moalli

Luca Montersino

Angelo Musolino

Isabella Potì

Fabrizio Racca

Roberto Rinaldini

Paolo Sacchetti

Maurizio Santin

Francesca Speranza

Alessandro Tiscione

Italo Vezzoli

Raffaele Vignola

SALA E HOTEL

Roberto Anesi

Marco Barsottelli

Vanni Berna

Gabriele Bianchi

Silvia Brunello

Davide Canina

Gabriella Cicero

Sandra Ciciriello

Luca Costanzi

Giuseppe Cupertino

Livio Del Chiaro

Maurizio Dante Filippi

Andrea Gualdoni

Livia Iaccarino

Ezio Indiani

Vito Intini

Benito Langella

Nicola Loiodice

Antonello Magistà

Oscar Mazzoleni

Irina Mihailenko

Sergio Olivetti

Giuseppe Palmieri

Annamaria Palomba

Simone Pinoli

Alessandro Pipero

Paolo Porfidio

Marco Reitano

Antonio Riontino

Massimo Rossi

Monica Ruffoni

Luigi Salvatore Scala

Alessandro Scorsone

Eros Teboni

Valentino Tesi

Luca Vissani

BARMAN

Carola Abrate

Flavio Angiolillo

Daniele Antinoro

Gianni Arrigoni

Patrizia Bevilacqua

Andrea Camparmò

Carlo Maria Cardarelli

Ruggiero Carella

Tommaso Cecca

Paolo Cesareo

Debora Cicero

Irene Deiara

Sossio Del Prete

Francesco Drago

Ezio Falconi

Cinzia Ferro

Silvia Fiorentini

Erwan Garofano

Yuri Gelmini

Giuliana Giancano

Gianluca Lombardo

Mario Lovreglio

Thomas Martini

Michele Marzella

Marina Milan

Ernesto Molteni

Joy Napolitano

Mattia Pastori

Carmine Mattia Perciballi

Francesco Pogni

Rama Redzepi

Erica Rossi

Nicola Ruggiero

Salvatore Scamardella

Gianfranco Sciacca

Vanessa Veronese

Vanessa Vialardi

OPINION LEADER

Francesca Romana Barberini

Bruno Barbieri

Teresa Bellanova

Elisa Belvedere Mazzetti

Marco Bianchi

Valentina Boccia

Alessandro Borghese

Jerry Bortolan

Gian Marco Centinaio

Marco Colognese

Aldo Cursano

Nerina Di Nunzio

Luciano Ferraro

Enrico Fiorini

Roberta Garibaldi

Marco Gemelli

Andrea Graziano

Andrea Grignaffini

Barbara Guerra

Elisa Isoardi

Chiara Maci

Marina Malvezzi

Alberto Marcomini

Giovanni Mastropasqua

Benedetta Parodi

Carlotta Perego

Carlo Petrini

Nicoletta Polliotto

Ettore Prandini

Luca Puzzuoli

Federico Quaranta

Edoardo Raspelli

Pietro Ruffoni

Margo Schachter

Roberto Valbuzzi

Valerio Massimo Visintin

Comparto in difficoltà, il sondaggio punta sulla rinascita del settore

Come fare per votare?

Pubblicizzare la partecipazione per incassare voti

naturalmente sarà attivo a partire dalla mezzanote del 13 dicembre

Questo il calendario dei turni del nuovo sondaggio:

Le Prugne della California

ltime ore di attesa e poi. L’edizione numero 13 del sondaggio onlinescatterà nella notte tra sabato 12 e domenica 13 dicembre, esattamente allo scoccare della mezzanotte. Fervono in questo momento i preparativi, come nellee nelle sale prima di un grande pranzo, come nelle hall degli alberghi quando stanno per arrivare glio dietro al bancone di un bar per la preparazione deidi una serata speciale o, ancora, per una degustazione top di vini. Ma anche prima di una trasmissione televisiva o di una diretta social.Sì, perché a concorrere sono come sempre i professionisti appartenenti a 6 categorie:. Trentasei i nomi per ogni categoria che la redazione diha accuratamente selezionato sulla base di autocandidature e segnalazioni dei lettori, che riportiamo di seguito per permettere a tutti gli appassionati, fan, amici di iniziare a prendere visione delle possibilità di voto.Tutti questihanno affrontato, stanno affrontando e dovranno ancora affrontare (speriamo per poco) un periodo di difficoltà causato dalla pandemia. La premessa dunque è che Italia a Tavola è ben consapevole delmomento che sta attraversando tutto il. La pandemia di, da cui il nostro Paese non è ancora uscito, ha messo in ginocchio la nostra economia e il settore dell’accoglienza e della ristorazione è senza dubbio tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto, non solo in termini didi affari, ma anche per le sempre più numerose cessazioni di A maggior ragione gli obiettivi del nostro sondaggio sono ancor più rafforzati: creare un momento die di valorizzazione dell’intero settore e di ogni suo professionista con l’obiettivo finale di faree marciare tutti nella stessa direzione. Quello che vogliamo fare è cercare di richiamare l’attenzione sui rappresentanti, sui lavoratori e sulle aziende del settore, nonostante oggi siano costretti ad uno stop forzato a causa dell’emergenzaQuest’anno insomma vogliamo scommettere sulladel comparto, sperando che le attività possano ripartire al più presto. Vogliamo accendere i riflettori su un settore cruciale per l’dell’intero sistema Italia, mettendo in campo chi si è sempre impegnato per la reale valorizzazione delina tavola e della qualità della nostra accoglienza, motivi di vanto e fattori attrattivi per i flussi turistici da tutto il mondo.Come si svolgerà il sondaggio e quali sono le modalità di? In tutti e tre i, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindifino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta:(come l’utilizzo di Ip sospetti o qualche magheggio per aumentare illecitamente i voti) farà scattare in automatico l’del candidato così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Non ci saranno più le sospensioni temporanee per ciontrollare i voti. Vogliamo tenere il sondaggio al di fuori da ogni polemica e siamo anche disposti a ad accettare che si possano anche registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni. È un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi . ma che nasce dalla volontà di avere un sondaggio all'insegna del gioco e della serenità. Come da regolamento invitiamo candidati e supporter come sempre a sollecitare voti senza sovrapporsi ad altri.Detto questo, l'invito che rivolgiamo ai candidati è sempre quello diil più possibile la partecipazione, tramite, social o con il sempreverde passaparola perchè il modo più efficace per portare voti nella propria casella. Questo è il link percheIndipendentemente dal numero diespresse (da 1 a 18 in totale), ogni votante sarà conteggiato una sola volta per turno. Ogni volta che un turno termina, al successivo sarannotutti i numeri: i candidati che si saranno qualificati ripartiranno da zero voti, così come il conteggio del numero dei(lo scorso anno il numero dei votanti è cresciuto ad ogni turno, passando dai 215.312 del 1° turno ai 237.166 del 2°, fino ai 272.729 del 3°).• 1° turno dalle 00.00 del 13 dicembre 2020 alle 12.00 del 4 gennaio 2021• 2° turno dalle 18.00 del 4 gennaio alle 12.00 del 25 gennaio 2021• 3° turno dalle 18.00 del 25 gennaio alle 12.00 del 15 febbraio 2021