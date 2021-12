Personaggio dell’anno dell'enogastronomia e dell’accoglienza: tra pochi giorni votano i lettori

Il “Personaggio dell’anno dell'enogastronomia e dell’accoglienza” di Italia a Tavola è giunto alla 14ª edizione e porta con sé alcune novità di vario genere: tecniche, informatiche, professionali. La prima cosa da appuntarsi è, senza dubbio, la data in cui si potrà inizia a votare: 20 dicembre 2021. Poi, la durata e lo svolgimento. Come ormai succede da alcuni anni a questa parte, saranno 3 i turni, per rendere il gioco più avvincente e per equilibrare sempre di più le votazioni perché alla fine di ogni turno, tutto si azzera e i qualificati partono daccapo.

Alla fine, vince sempre chi intercetta più preferenze, il più costante, sempre rimanendo nella logica del gioco, che non è dare giudizi o mettere l'un contro l'altro i professionisti dell’Horeca, ma creare un momento di confronto - anche ludico e appassionante - che dia nuova linfa a tutto il mondo della ristorazione e dell’accoglienza, puntando sullo spirito di squadra e sulla pluralità di competenze.

Tra poco, si vota!

Le date dei tre turni



1° turno dalle 12.00 del 20 dicembre 2021 alle 12.00 del 10 gennaio 2022

2° turno dalle 18.00 del 10 gennaio alle 12.00 del 31 gennaio

3° turno dalle 18.00 del 31 gennaio alle 12.00 del 21 febbraio

Per poter votare questo è il link che, naturalmente, sarà attivo solo a partire dalle 12 di lunedì 20 dicembre https://www.italiaatavola.net/premio-iat-2021

Una novità nelle categorie

Ma chi parteciperà? Ecco qui, la grande novità. Le categorie saranno le consuete 6: Cuochi, Pasticceri, Barman, Sala&Hotel, Opinion leader e… Pizzaioli&Panificatori. Se i Pizzaioli sono una pietra miliare del sondaggio, i Panificatori sono la new entry dell’anno. Perché i panificatori? Perché il sondaggio è anche un modo per intercettare e valorizzare le buone tendenze in atto nel mondo dell’Horeca e i panificatori lo sono. In particolare, è in crescita esponenziale l'importanza dei lievitati nella gastronomia moderna, nella ristorazione e i creatori di questi prodotti sono i panificatori, artigiani di un comparto storico per il made in Italy, portatori di una sapienza e un know-how invidiati dal mondo intero, nonché attori principali della Dieta mediterranea. E almeno in questa fase la loro posizione più logica è quella a fianco dei piazzaioli per il comune utilizzo di farine, lieviti e forni...

All’interno delle categorie, composte inizialmente da 36 professionisti per una, compariranno quest’anno tanti professionisti che nell’ultimo anno - complicatissimo perché intaccato ancora dalla pandemia - sono riusciti comunque ad emergere, a trovare soluzioni per sopravvivere, addirittura a rilanciarsi. Professionisti capaci di esprimersi al meglio in laboratorio e ai fornelli, ma anche professionisti capaci di comunicare: ecco perché ci saranno profili che sui social riescono a sfondare, da Instagram a Tik Tok, passando per i “classiconi” Facebook e YouTube.

Questi porteranno in dote un bel gruzzolo di followers pronti a sostenerli, perché si sa: Personaggio dell’anno si diventa con i clic degli appassionati del settore, da coinvolgere tramite il caro-vecchio passaparola che ormai non può che passare proprio dai profili social.

Le regole per votare: rigidi controlli per la regolarità

Ma come si svolgerà il sondaggio e quali sono le modalità di votazione? In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno e qui, ecco l’altra novità: per votare ci si dovrà registrare, tramite mail o un profilo social, così da garantire la sicurezza al 100% che ad ogni voto corrisponde un utente.

Negli ultimi anni, nonostante i grandi sforzi nel monitorare i movimenti delle votazioni per garantirne la massima regolarità, si verificavano a volte episodi che vedevano (anche se raramente) dei “furbetti” votare più di una volta. O, addirittura, c’era chi spacciava di poter “vendere i voti” a favore di questo o quel candidato. Un po' come succede con le recensioni su Facebook. Situazioni che ci costringevano a volte a sospendere temporaneamente le votazioni per questo o quel candidato su cui poteva o scattare in automatico gli allarmi dei nostri server di sicurezza sul voto fino ad esaurimento dei controlli. Ma quest’anno la musica cambia di netto, non ci saranno più sospensioni temporanee perchè non si potranno essere più situazioni sospette da verificare grazie al sistema di registrazione di chi vota.

I controlli, di fatto, non si baseranno più sull’indirizzo Ip, ma sulle login di un'apposita registrazione al sito www.italiaatavola.net. E questa potrà avvenire o tramite l'indicazione della mail, oppure tramite autenticazione con un profilo social. Ovviamente il voto resta anonimo anche in questo caso, ma si alza il livello di guardia e si consente di votare a soggetti diversi anche da uno stesso indirizzo Ip. Aspetto non da poco se si considera che il passaparola può avvenire anche “live”, con il cuoco, pizzaiolo, pasticcere o barman di turno che invita il cliente a votare, magari al momento di pagare il conto utilizzano l’Ip di quel locale.

I vincitori 2020

L'obiettivo del gioco, lo spirito della 14ª edizione

L’obiettivo è sempre lo stesso: vogliamo tenere il sondaggio al di fuori da ogni polemica e siamo anche disposti a ad accettare che si possano eventualmente registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni. È un'avvertenza doverosa che aggiunge rigore e sicurezza a quanto già fatto in tutte le precedenti dodici edizioni e che rafforzerá ulteriormente la verificità dei risultati. Il tutto con la rinnovata volontà di avere un sondaggio all'insegna del gioco e della serenità. Come da regolamento invitiamo candidati e supporter come sempre a sollecitare voti senza sovrapporsi ad altri e senza polemizzare. Non si vota per il miglior o per il più bravo, ma per chi nel 2021 é stato un esempio positivo per la sua professione.

Sarà anche per questo un’edizione del rilancio dopo quella dell’anno scorso, che era quella della resistenza, del bisogno di sentirsi uniti nonostante le chiusure, di voler sorridere nonostante tutto il “rosso” che tinteggiava ogni regione. L’importante resta sempre divertirsi e misurarsi, per tendere a fare sempre un po’ meglio. L'anno scorso vinsero: Gennaro Esposito (Cuochi), Gabriele Bonci (Pizzaioli), Ernest Knam (Pasticceri), Vanni Berna (Sala&Hotel), Carmine Mattia Perciballi (Barman) e Roberto Valbuzzi (Opinion leader): si riparte da qui!

Queste le liste dei candidati iscritti

Cuochi

Francesco Apreda

Silvia Baracchi

Enrico Bartolini

Andrea Berton

Alessandro Buffolino

Riccardo Camanini

Antonino Cannavacciuolo

Moreno Cedroni

Alessandro Circiello

Antonello Colonna

Carlo Cracco

Pino Cuttaia

Giuseppe Di Iorio

Giuseppe Geraci

Giuseppe Iannotti

Antonio e Vincenzo Lebano

Omar Leccesi

Luca Marchini

Solaika Marrocco

Rosanna Marziale

Matteo Metullio

Rafael Nistor

Davide Oldani

Rocco Pozzulo

Valentina Rizzo

Giuseppe Romano

Niko Romito

Angelo Sabatelli

Claudio Sadler

Nikita Sergeev

Seby Sorbello

Ciccio Sultano

Cristiano Tomei

Alessia Uccellini

Mauro Uliassi

Viviana Varese

Pizzaioli e Panificatori

Corrado Bombaci

Gabriele Bonci

Renato Bosco

Marzia Buzzanca

Maria Cacialli

Nico Carlucci

Tiziano Casillo

Pierangelo Chifari

Enzo Coccia

Matteo Cunsolo

Salvatore De Rinaldi

Vincenzo Farina

Vincenzo Florio

Vincenzo Fotia

Rosario Giannattasio

Teresa Iorio

Salvatore Lioniello

Ezio Marinato

Francesco Martucci

Aurora Mazzucchelli

Enrico Murdocco

Sara Palmieri

Renato Pancini

Franco Pepe

Roberto Perotti

Mauro Petronella

Angelo Pezzella

Paolo Piantoni

Mirko Rizzo

Ezio Rocchi

Sergio Russo

Ciro Salvo

Giovanni Santarpia

Pier Daniele Seu

Lorenzo Sirabella

Gino Sorbillo

Pasticceri

Giuseppe Amato

Bruno Andreoletti

Luigi Biasetto

Vetulio Bondi

Paolo Brunelli

Sebastiano Caridi

Paolo Caridi

Damiano Carrara

Antonio Chiera

Massimo Chierico

Alessandro Dalmasso

Antonio Daloiso

Sal De Riso

Ida Di Biaggio

Melissa Dolci

Gino Fabbri

Giada Farina

Nicola Fiasconaro

Fabrizio Fiorani

Fabiola Frisa

Gianluca Fusto

Dario Loison

Iginio Massari

Luca Montersino

Angelo Musolino

Isabella Potì

Fabrizio Racca

Roberto Rinaldini

Paolo Sacchetti

Maria Novella Salani

Maurizio Santin

Daniele Scarpa

Francesca Speranza

Alessandro Tiscione

Irene Tolomei

Maicol Vitellozzi

Sala e Hotel

Paola Batani

Vanni Berna

Stefano Berzi

Bernabò Bocca

Silvia Brunello

Davide Canina

Salvatore Castano

Gabriella Cicero

Cristiano Cini

Maria Carmela Colaiacovo

Luca Costanzi

Giuseppe Cupertino

Alessandro D'Andrea

Livio Del Chiaro

Maurizio Dante Filippi

Andrea Gualdoni

Francesco Guidugli

Livia Iaccarino

Ezio Indiani

Benito Langella

Antonello Magistà

Oscar Mazzoleni

Irina Mihailenko

Santi Natola

Alessandro Pipero

Paolo Porfidio

Marco Reitano

Antonio Riontino

Massimo Rossi

Monica Ruffoni

Luigi Salvatore Scala

Alessandro Scorsone

Gaia Serafini

Eros Teboni

Luca Vissani

Matteo Zappile

Barman

Carola Abrate

Noemi Desirèe Amato

Daniele Antinoro

Gianni Arrigoni

Emanuele Balestra

Luigi Barberis

Tony Berry

Patrizia Bevilacqua

Rachele Bottino

Andrea Camparmò

Carlo Maria Cardarelli

Ruggiero Carella

Debora Cicero

Tony Congia

Irene Deiara

Sossio Del Prete

Francesco Drago

Bernardo Ferro

Silvia Fiorentini

Giuliana Giancano

Gianluca Lombardo

Chiara Marsili

Thomas Martini

Michele Marzella

Luca Menegazzo

Marina Milan

Roberto Pellegrini

Carmine Mattia Perciballi

Francesco Pogni

Oscar Quagliarini

Erica Rossi

Salvatore Scamardella

Gianfranco Sciacca

Vanessa Veronese

Vanessa Vialardi

Blendi Vogli

Opinion leader