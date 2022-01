Personaggio dell’anno, il secondo turno entra nel vivo: già oltre 45mila i votanti

Il secondo turno del 14° sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat) è iniziato soltanto da 4 giorni ma ha già registrato la partecipazione di oltre 45mila votanti. Il primo turno, durato 3 settimane, si è concluso lunedì 10 gennaio registrando la cifra record di 266.716 votanti. Anche il secondo turno avrà una durata di 3 settimane e si concluderà il 31 gennaio alle ore 12.

Al momento le classifiche cambiano in continuazione, ma è già possibile notare come alcuni nomi siano sostenuti da un pubblico più ampio: è il caso di Iginio Massari nella categoria Pasticceri e di Franco Pepe in quella dei Pizzaioli e Panificatori. Ma vediamo come si presenta la situazione attuale, categoria per categoria.

Classifiche provvisorie in movimento

Nella categoria “Cuochi” domina pr il momento Matteo Metullio con oltre 1.600 preferenze, seguito da Moreno Cedroni, Alessia Uccellini, Giuseppe Di Iorio e Carlo Cracco, che al termine del 1° turno si era qualificato al primo posto.

Tra i “Pizzaioli e Panificatori”, come abbiamo detto, è in testa Franco Pepe, che al momento guida la classifica con oltre 1.700 preferenze. Dietro di lui troviamo Renato Bosco, Matteo Cunsolo, Gabriele Bonci (vincitore del 1° turno) e Gino Sorbillo.

Nella categoria “Pasticceri” il primo in classifica, Iginio Massari, domina con oltre 1.700 voti. In seconda posizione Angelo Musolino, seguito da Vetulio Bondi, Antonio Chiera e Damiano Carrara (primo classificato nel 1° turno).

Nella categoria “Sala e Hotel” nelle prime posizioni troviamo, nell’ordine, Livia Iaccarino, Alessandro Scorsone, Maria Carmela Colaiacovo, Ezio Indiani (il più votato nel 1° turno) e Gaia Serafini.

Pochi voti di distanza separano i candidati attualmente in testa nella categoria dei “Barman”: Tony Berry, Carola Abrate, Vanessa Vialardi, Debora Cicero e Patrizia Bevilacqua, che si era aggiudicata la prima posizione nel 1° turno di votazioni.

Infine, tra gli “Opinion leader” la classifica attuale vede in testa Jerry Bortolan e Chef Hiro, a pochi voti l’uno dall’altro. Seguono Francesca Romana Barberini, Nerina Di Nunzio e Alessandro Borghese, che era stato il più votato nel 1° turno.

La conclusione del 2° turno di votazioni avverrà il 31 gennaio a mezzogiorno: allora conosceremo i nomi dei 6 candidati più votati per ogni categoria che potranno accedere così di diritto al 3° ed ultimo turno, che decreterà dopo 3 settimane i sei Personaggi dell’anno 2021, uno per categoria. Ricordiamo che al termine di ogni turno i voti si azzerano e i candidati che si sono qualificati ripartono gareggiando “ad armi pari”. Per questo è importante non far mancare il sostegno ai propri candidati preferiti per tutta la durata del sondaggio, non soltanto in un singolo turno di gioco.

Ogni utente registrato può votare solo una volta in ciascun turno. Per votare è necessario effettuare il login sul sito di Italia a Tavola con il proprio nome utente e la propria password, oppure accedere tramite il proprio account Google o Facebook.